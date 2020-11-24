Procon do RJ aponta 200 sites suspeitos para evitar na Black Friday

Órgão de defesa do consumidor aponta 200 sites para evitar na Black Friday Crédito: Pixabay

Segundo o órgão de proteção ao consumidor, para criar a lista de sites não recomendados, foram analisados diversos fatores, como: se a empresa entrega os produtos e serviços comprados, se responde as reclamações do consumidor e as notificações enviadas pela autarquia.

O Procon-RJ também observou se o estabelecimento tem cadastro ativo na Receita Federal e se está apta a emitir nota fiscal, se o site disponibiliza informações de contato e dados da empresa e como se relaciona com os clientes que efetuam reclamações.

O presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho observa ainda que, independente da lista, alguns cuidados são necessários para evitar ser vítima de um golpe ao realizar compras on-line.

Não passe cópia de documentos por e-mail e por aplicativo de mensagens para compras na internet, por exemplo, mesmo que a empresa use o pretexto que é necessário para emitir a nota fiscal, atualizar cadastro, fornecer descontos, confirmar endereço de remessa. Pois essa é a forma mais comum utilizada para burlar a verificação em duas etapas, que é uma segurança maior para o usuário.

Ele orienta ainda para que o consumidor nunca informe código gerado por empresas que anunciam e vendem por telefone ou WhatsApp , nem os recebidos por SMS, pois estas são formas de clonar os dados do consumidor.

O Procon-ES também deu dicas para o momento . Além de pesquisar a reputação da loja, é importante ficar atento a alguns elementos de segurança, principalmente aqueles que permitem a identificação da empresa: razão social, CNPJ, endereço, e-mail e telefone. Isso porque, caso ocorra algum problema, será preciso localizar a empresa para obter uma solução. Vale lembrar que a disponibilização das informações é obrigatória.

O consumidor também deve ficar atento a informações sobre características, valores de fretes, despesas adicionais, prazo de entrega ou execução, condições e formas de pagamento, antes de se decidir pela compra.

Outro ponto de atenção deve ser o preço. Embora descontos sejam comuns nesse período, desconfie de preços muito abaixo do mercado, pois pode ser um golpe.