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Black Fraude

Procon do RJ aponta 200 sites suspeitos para evitar na Black Friday

Além de páginas fraudulentas, a entidade de defesa do consumidor inclui no rol as empresas que não entregam os produtos, nem respondem reclamações dos consumidores ou notificações oficiais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 09:39

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 09:39

Golpes online, compras online
Órgão de defesa do consumidor aponta 200 sites para evitar na Black Friday Crédito: Pixabay
Com a proximidade da Black Friday e o boom do e-commerce no país, o Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ) divulgou, nesta segunda-feira (23), uma lista com 200 sites que o consumidor deve evitar ao realizar compras pela internet. São páginas com indícios de fraude, ou empresas que apresentam algum tipo de irregularidade. 
Segundo o órgão de proteção ao consumidor, para criar a lista de sites não recomendados, foram analisados diversos fatores, como: se a empresa entrega os produtos e serviços comprados, se responde as reclamações do consumidor e as notificações enviadas pela autarquia.
O Procon-RJ também observou se o estabelecimento tem cadastro ativo na Receita Federal e se está apta a emitir nota fiscal, se o site disponibiliza informações de contato e dados da empresa e como se relaciona com os clientes que efetuam reclamações.
O presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho observa ainda que, independente da lista, alguns cuidados são necessários para evitar ser vítima de um golpe ao realizar compras on-line.
Não passe cópia de documentos por e-mail e por aplicativo de mensagens para compras na internet, por exemplo, mesmo que a empresa use o pretexto que é necessário para emitir a nota fiscal, atualizar cadastro, fornecer descontos, confirmar endereço de remessa. Pois essa é a forma mais comum utilizada para burlar a verificação em duas etapas, que é uma segurança maior para o usuário.

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Ele orienta ainda para que o consumidor nunca informe código gerado por empresas que anunciam e vendem por telefone ou WhatsApp, nem os recebidos por SMS, pois estas são formas de clonar os dados do consumidor.
O Procon-ES também deu dicas para o momento.  Além de pesquisar a reputação da loja, é importante ficar atento a alguns elementos de segurança, principalmente aqueles que permitem a identificação da empresa: razão social, CNPJ, endereço, e-mail e telefone. Isso porque, caso ocorra algum problema, será preciso localizar a empresa para obter uma solução. Vale lembrar que a disponibilização das informações é obrigatória.

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O consumidor também deve ficar atento a informações sobre características, valores de fretes, despesas adicionais, prazo de entrega ou execução, condições e formas de pagamento, antes de se decidir pela compra.
Outro ponto de atenção deve ser o preço. Embora descontos sejam comuns nesse período, desconfie de preços muito abaixo do mercado, pois pode ser um golpe.
Desconfie ainda de sites que oferecem como única forma de pagamento o depósito em conta-corrente, transferência ou boleto bancário, pois, caso haja algum problema, será muito mais complicado tentar reaver o dinheiro.

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