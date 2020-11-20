Vinhos chilenos são os mais vendidos nas adegas capixabas

Os vinhos do Chile respondem por metade da importação da bebida no ES Crédito: Carone/Divulgação

O Chile é o país que mais vende vinhos para o Brasil. A informação é da Ideal Consulting, empresa de auditoria de importação e inteligência de mercado, especializada em bebidas, inclusive vinho. No ano de 2019, importamos dos chilenos aproximadamente 70 milhões de garrafas. Em segundo lugar ficam os vinhos portugueses e em terceiro os argentinos.

Basta olhar para as adegas aqui no ES para confirmar quantos de nossos vinhos são chilenos . Provavelmente muitos! Esses números, logicamente, ditam também uma tendência de consumo. As vendas dos rótulos chilenos no Espírito Santo correspondem a um pouco mais da metade do que é consumido no Estado.

Segundo Vanderlei Martins, diretor comercial da rede de supermercados Carone , uma das que mais vende vinhos no ES, o Chile é sem dúvida o país preferido dos capixabas na hora de escolher um rótulo. “Fizemos um levantamento recente que identificou que o Chile representa 52,3% das vendas de vinhos em nossas lojas”, informa.

Além de ser o país com vinhos queridos por muitos enófilos, o Chile é também a porta de entrada para muitos que começam a se aventurar pelo universo da bebida de Baco. No geral, são rótulos de preços mais acessíveis e “fáceis de beber” - expressão bastante comum e usada pelos consumidores.

Vinhos chilenos têm preços mais acessíveis e são "fáceis de beber" Crédito: Carone/Divulgação

CARACTERÍSTICAS

Tradicionalmente, os vinhos chilenos são ricos em sabores de fruta madura, concentrados e possuem níveis altos de álcool e de taninos. Características adoradas por muitos, principalmente pelos neófitos, como afirma Franklin Bittencourt, professor da escola de sommelier Academie Du Vin, em Vila Velha.

“A uva preferida pelo capixaba é a Cabernet Sauvignon , que é também a uva mais cultivada no Chile. Muitos rótulos chilenos são familiares para nós e o consumidor sabe até mesmo o que esperar de vinhos de algumas das regiões vitivinícolas do Chile, como Maipo e Colchágua, famosas por suas grandes reputações quando o assunto é a Cabernet Sauvignon”, explica Franklin.

A uva preferida pelo capixaba é a Cabernet Sauvignon, que é também a uva mais cultivada no Chile. Franklin Bittencourt - Sommelier

A chegada dos vinhos do “Novo Mundo”, em especial dos chilenos, ajudou muito na popularização do vinho no Brasil. Mas não é só isso, e sabemos que não são só esses rótulos das vinícolas gigantes que preenchem as prateleiras dos supermercados e catálogos das importadoras.

Na próxima coluna, vou apresentar um Chile com pequenos viticultores e uma imensa diversidade que nem todo mundo conhece. Até lá!