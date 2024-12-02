Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nádia Alcalde

Vinho chileno de Cabernet Sauvignon é eleito o melhor do mundo em 2024

O icônico Don Melchor lidera o ranking da revista inglesa Wine Spectator, que inclui outros sete vinhos da América do Sul

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 12:45

Publicado em 

02 dez 2024 às 12:45
Nádia Alcalde

Colunista

Nádia Alcalde

Vinho chileno Don Melchor
O Don Melchor é produzido no Chile apenas com uvas Cabernet Sauvignon Crédito: Don Melchor
Historicamente, os vinhos do Velho Mundo (oriundos de países da Europa) carregam a fama de serem melhores por conta de toda a tradição vitivinícola envolvida em sua produção e também do seu terroir, mas as coisas vêm mudando bastante - e os holofotes, desta vez, estão todos no Chile.
É que o número um do ranking de melhores vinhos do mundo recém-divulgado pela renomada revista inglesa Wine Spectator é um rótulo chileno: o Don Melchor da safra 2021, 100% Cabernet Sauvignon.
A Wine Spectator é uma publicação que divulga a lista dos melhores vinhos do planeta desde 1988, e até então foram mais de 10.500 exemplares avaliados, levando em conta a qualidade, o valor, a disponibilidade e a forma como o vinho se posiciona no mercado com outros críticos e consumidores.

Veja Também

Barca-Velha e Pêra-Manca: conheça dois lendários vinhos de Portugal

No Brasil, o Don Melchor é bastante conhecido, pois está ligado a uma grande vinícola, a Concha Y Toro - que arrisco dizer ser a mais famosa vinha do Chile ou pelo menos a mais visitada pelos turistas brasileiros.
Muita gente questiona as pontuações de ranking, e até já falamos sobre isso aqui na coluna, mas há muito o que se considerar sobre o mercado quando um destaque como esse vai para um vinho do Chile e a lista contempla ainda outros sete vinhos da América do Sul (veja lista abaixo). Dos Estados Unidos, também representando o Novo Mundo, há um Zinfandel, uva muito usada para vinhos mais em conta e conhecida por seu ligeiro açúcar residual.
Se pensarmos em tudo o que está por trás de cada rótulo, eu diria que estamos vivendo o momento dos vinhos mais flexíveis, produzidos a partir de vinhedos com muita inovação e tecnologia envolvidos.

Veja Também

Entenda por que o uso de madeira em vinhos está mudando

As mudanças climáticas estão fazendo com que o cenário vitivinícola se adapte e com isso outras regiões entreguem um melhor resultado. Os vinhos do Novo Mundo, na verdade, já lidam com isso há tempos.
O Don Melchor é um ícone chileno produzido em Puente Alto, que se consolida como principal terroir de Cabernet Sauvignon do Chile e abriga outras vinícolas, como Almaviva e a Chadwick. O que faz dos vinhos dessa região grandes destaques é justamente a consistência da qualidade, ano após ano, mesmo com safras mais desafiadoras, porém sempre competindo de igual para igual com os melhores vinhos do planeta.
A safra 2021 do Don Melchor ainda não está disponível na Grande Vitória e deve chegar ao mercado em breve, com a garrafa custando na faixa de R$ 1.300.

Vinhos da América do Sul no ranking da Wine Spectator 

  • Don Melchor - Cabernet Sauvignon | Puente Alto Vineyard (1ª posição)
  • Kaiken Ultra - Malbec | Mendoza (30ª posição)
  • VIK Millahue Calla | Valle de Cachapoal (36ª posição)
  • Viña Cobos Cocodrilo - Corte | Mendoza (39ª posição)
  • Viña Tabali Sauvignon Blanc Limarí Valley Vetas 2023 (58ª posição)
  • Viña Mayu Syrah Elquí Valley Gran Reserva Don Mauro Vineyard 2021 (64ª posição)
  • Bodega Mil Suelos Estancia Uspallata Igneo Mendoza 2020 (87ª posição)
Clique aqui para ver todos os conteúdos de Nádia Alcalde

Veja Também

Vinho no copo: saiba por que as taças sem haste viraram tendência

Carta de um cozinheiro ao Papai Noel

A cozinha afro-brasileira e seu legado vivo na cultura de um povo

Nádia Alcalde

Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

Tópicos Relacionados

Chile Gastronomia opinião vinhos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Feira em Vitória dá descontos de até 80% em roupas, eletrônicos e cosméticos
Sara Gimenes, de 22 anos, morreu em um acidente na Rodovia Leste-Oeste
Universitária morre em capotamento na Rodovia Leste-Oeste em Cariacica
Prato do Empório São Miguel no festival Sabores & Canções 2026, em Colatina
Festival gastronômico reúne 12 restaurantes de Colatina; conheça pratos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados