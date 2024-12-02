Vinho chileno de Cabernet Sauvignon é eleito o melhor do mundo em 2024

O Don Melchor é produzido no Chile apenas com uvas Cabernet Sauvignon Crédito: Don Melchor

terroir, mas as coisas vêm mudando bastante - e os holofotes, desta vez, estão todos no Historicamente, os vinhos do Velho Mundo (oriundos de países da Europa) carregam a fama de serem melhores por conta de toda a tradição vitivinícola envolvida em sua produção e também do seu, mas as coisas vêm mudando bastante - e os holofotes, desta vez, estão todos no Chile

É que o número um do ranking de melhores vinhos do mundo recém-divulgado pela renomada revista inglesa Wine Spectator é um rótulo chileno: o Don Melchor da safra 2021, 100% Cabernet Sauvignon.

A Wine Spectator é uma publicação que divulga a lista dos melhores vinhos do planeta desde 1988, e até então foram mais de 10.500 exemplares avaliados, levando em conta a qualidade, o valor, a disponibilidade e a forma como o vinho se posiciona no mercado com outros críticos e consumidores.

No Brasil, o Don Melchor é bastante conhecido, pois está ligado a uma grande vinícola, a Concha Y Toro - que arrisco dizer ser a mais famosa vinha do Chile ou pelo menos a mais visitada pelos turistas brasileiros.

Muita gente questiona as pontuações de ranking, e até já falamos sobre isso aqui na coluna , mas há muito o que se considerar sobre o mercado quando um destaque como esse vai para um vinho do Chile e a lista contempla ainda outros sete vinhos da América do Sul (veja lista abaixo). Dos Estados Unidos, também representando o Novo Mundo, há um Zinfandel, uva muito usada para vinhos mais em conta e conhecida por seu ligeiro açúcar residual.

Se pensarmos em tudo o que está por trás de cada rótulo, eu diria que estamos vivendo o momento dos vinhos mais flexíveis, produzidos a partir de vinhedos com muita inovação e tecnologia envolvidos.

As mudanças climáticas estão fazendo com que o cenário vitivinícola se adapte e com isso outras regiões entreguem um melhor resultado. Os vinhos do Novo Mundo, na verdade, já lidam com isso há tempos.

O Don Melchor é um ícone chileno produzido em Puente Alto, que se consolida como principal terroir de Cabernet Sauvignon do Chile e abriga outras vinícolas, como Almaviva e a Chadwick. O que faz dos vinhos dessa região grandes destaques é justamente a consistência da qualidade, ano após ano, mesmo com safras mais desafiadoras, porém sempre competindo de igual para igual com os melhores vinhos do planeta.

A safra 2021 do Don Melchor ainda não está disponível na Grande Vitória e deve chegar ao mercado em breve, com a garrafa custando na faixa de R$ 1.300.

Vinhos da América do Sul no ranking da Wine Spectator