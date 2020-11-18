Como preparar um picadinho de carne barato e delicioso

O preço da carne segue impraticável, portanto, variar entre proteínas animais e vegetais é uma excelente alternativa para o bolso e para o planeta. Mas para aqueles dias que exigem uma boa carninha de boi, ainda podemos pensar em alternativas dentro do orçamento.

As carnes classificadas como “de segunda” são absolutamente ricas no paladar. O que as difere, normalmente, é a forma e o tempo de cocção. Quase todas as receitas do dia a dia podem ser substituídas por carnes mais baratas se você respeitar seu modo de preparo, o que é o caso do picadinho que mostrarei a seguir: ele deixou de lado as iscas de filé mignon para dar espaço ao músculo bovino.