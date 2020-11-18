Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cozinha Intuitiva da Bia

Como preparar um picadinho de carne barato e delicioso

Quase todas as receitas com carne podem ser substituídas por opções mais em conta se você respeitar o modo de preparo. Neste prato, o filé foi trocado por músculo

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 06:01

Públicado em 

18 nov 2020 às 06:01
Bia Brunow

Colunista

Bia Brunow

Picadinho de músculo com farofa da chef Bia Brunow para a coluna Cozinha Intuitiva da Bia
Picadinho de músculo bovino com legumes servido com farofa Crédito: Bia Brunow
O preço da carne segue impraticável, portanto, variar entre proteínas animais e vegetais é uma excelente alternativa para o bolso e para o planeta. Mas para aqueles dias que exigem uma boa carninha de boi, ainda podemos pensar em alternativas dentro do orçamento.
As carnes classificadas como “de segunda” são absolutamente ricas no paladar. O que as difere, normalmente, é a forma e o tempo de cocção. Quase todas as receitas do dia a dia podem ser substituídas por carnes mais baratas se você respeitar seu modo de preparo, o que é o caso do picadinho que mostrarei a seguir: ele deixou de lado as iscas de filé mignon para dar espaço ao músculo bovino.

Veja Também

Miolo de acém: carne macia a preço atrativo que vale a pena provar

Essa receita demora um pouco mais para ficar pronta, mas é ainda mais saborosa do que sua versão mais cara. Confira!

PICADINHO DE MÚSCULO COM LEGUMES

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 1 hora
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 500g de músculo bovino picado em cubos pequenos
  • 2 cebolas cortadas em cubinhos
  • 1 cenoura cortadas em cubinhos
  • 3 dentes de alho picadinhos
  • 1 folha de louro
  • 2 talos de salsão picadinhos
  • 3 ramos de tomilho
  • 3 colheres de molho de tomate tipo passata ou extrato de tomate
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • ½ xicara de vinho tinto
  • 1 xícara de caldo de carne ou água
  • Azeite e sal a gosto
Preparo de picadinho de músculo com farofa da chef Bia Brunow para a coluna Cozinha Intuitiva da Bia
As carnes classificadas como “de segunda” são absolutamente ricas no paladar Crédito: Bia Brunow
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela grande e de fundo grosso, esquente um fio de azeite. 
  2. Tempere os cubinhos de carne com sal, pimenta-do-reino e páprica e doure. Atenção: para que a carne fique dourada, a panela tem que estar bem quente e a carne tem que ser refogada de pouco a pouco, sem cobrir toda a superfície da panela e sem mexer demais. 
  3. Depois de dourada a carne, acrescente mais um fio de azeite, a cebola, o alho e os legumes. 
  4. Deixe suar, raspando bem o fundo da panela para extrair o sabor da carne. 
  5. Acrescente a passata ou o extrato de tomate e em seguida o vinho tinto para deglaçar a panela. 
  6. Junte o louro, o tomilho e o caldo de carne, e tampe a panela, deixando cozinhar em fogo médio por 50 minutos.
Acompanhe a colunista também no Instagram ou acesse para ler as colunas anteriores. 

Veja Também

Cerveja e comida japonesa combinam? Saiba como harmonizar

Vinho em lata: nova tendência de mercado chegou para ficar

Novo restaurante em Vila Velha oferece menu completo a partir de R$ 49

Bia Brunow

Bia Brunow é uma jornalista que virou cozinheira. Por aqui vamos ter muita cozinha afetiva, viagens e histórias contadas entre uma garfada e outra

Tópicos Relacionados

Gastronomia opinião Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar
Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump
Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados