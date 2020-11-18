Como preparar um picadinho de carne barato e delicioso

O preço da carne segue impraticável, portanto, variar entre proteínas animais e vegetais é uma excelente alternativa para o bolso e para o planeta. Mas para aqueles dias que exigem uma boa carninha de boi, ainda podemos pensar em alternativas dentro do orçamento.
As carnes classificadas como “de segunda” são absolutamente ricas no paladar. O que as difere, normalmente, é a forma e o tempo de cocção. Quase todas as receitas do dia a dia podem ser substituídas por carnes mais baratas se você respeitar seu modo de preparo, o que é o caso do picadinho que mostrarei a seguir: ele deixou de lado as iscas de filé mignon para dar espaço ao músculo bovino.
Essa receita demora um pouco mais para ficar pronta, mas é ainda mais saborosa do que sua versão mais cara. Confira!
PICADINHO DE MÚSCULO COM LEGUMES
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 1 hora
Execução: fácil
Tempo de preparo: 1 hora
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 500g de músculo bovino picado em cubos pequenos
- 2 cebolas cortadas em cubinhos
- 1 cenoura cortadas em cubinhos
- 3 dentes de alho picadinhos
- 1 folha de louro
- 2 talos de salsão picadinhos
- 3 ramos de tomilho
- 3 colheres de molho de tomate tipo passata ou extrato de tomate
- 1 colher de chá de páprica doce
- ½ xicara de vinho tinto
- 1 xícara de caldo de carne ou água
- Azeite e sal a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela grande e de fundo grosso, esquente um fio de azeite.
- Tempere os cubinhos de carne com sal, pimenta-do-reino e páprica e doure. Atenção: para que a carne fique dourada, a panela tem que estar bem quente e a carne tem que ser refogada de pouco a pouco, sem cobrir toda a superfície da panela e sem mexer demais.
- Depois de dourada a carne, acrescente mais um fio de azeite, a cebola, o alho e os legumes.
- Deixe suar, raspando bem o fundo da panela para extrair o sabor da carne.
- Acrescente a passata ou o extrato de tomate e em seguida o vinho tinto para deglaçar a panela.
- Junte o louro, o tomilho e o caldo de carne, e tampe a panela, deixando cozinhar em fogo médio por 50 minutos.