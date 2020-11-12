Pitadas

Novo restaurante em Vila Velha oferece menu completo a partir de R$ 49

No Brincando com Fogo, as opções do cardápio incluem entrada, prato e sobremesa a um preço fixo. Saiba também sobre um curso de receitas plant based e conheça vinhos premiados vendidos a preços em conta

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 17:00

Evelize Calmon

Filé à Oswaldo Aranha do menu dedicado ao Rio no Brincando com Fogo Crédito: Brincando com Fogo/Divulgação
O cardápio de um novo restaurante, aberto desde 31/10 na Praia de Itaparica, em Vila Velha, traz como opções refeições individuais completas, que incluem entrada, prato principal e sobremesa a um preço único, a partir de R$ 49. É como no Restaurant Week, mas cada menu é temático, inspirado em um país, e também pode ser feito em duas etapas (entrada + prato principal).
A proposta do Brincando com Fogo (@brincandocomfogorestaurante) é inédita no Estado, embora algumas casas tenham uma ou outra sugestão de menu completo à parte, com três itens, ou ofereçam um menu-degustação mais extenso, como é o caso do Soeta e do Quinta dos Manacás. 

Veja Também

Conheça o cardápio da pizzaria de BH que abriu filial em Vitória

Na seção dedicada ao Brasil, o ES é representado pelo trio Tortinha Capixaba (entrada), Sinfonia Capixaba (moqueca, bananinha e farofa) e cheesecake de banana caramelada (sobremesa), a R$ 64 por pessoa. EUA, Espanha, França e Itália também marcam presença nas criações da chef e sócia Soraya Guerra. 
O sócio-proprietário Willians Oliveira contou que serão lançados este mês mais dois menus: o da semana e o secreto. Neste, o cliente será vendado e receberá uma combinação surpresa de entrada, prato e sobremesa para adivinhar o que são, e a cada acerto ganhará uma long neck. Abre de terça a domingo, das 18h às 23h. Av. da Praia, 410, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 99522-8796. Clique aqui para ver o cardápio.

CHEFS ENSINAM RECEITAS PLANT BASED EM WORKSHOP 

No dia 21/11, às 9h, as chefs Natassia Miranda e Lívia Lanna (@plantgastronomia), realizam o workshop "Receitas Tropicais", na loja Todeschini Vitória (R. José Teixeira, 630, Santa Lúcia). O roteiro inclui seis preparações coringas para o calor, sem ingredientes de origem animal: ceviche de coco, tabule de quinoa com morango, lasanha raw de abobrinha e berinjela, wrap de couve, cheesecake de manga e maracujá e bowl de frutas vermelhas. Restam poucas vagas e o valor da inscrição é R$ 230. (27) 99854-0606.
Wrap de couve com recheio de tropeiro de quinoa, com banana-da-terra e tofu defumado da Plant Gastronomia
O wrap de couve com recheio de tropeiro de quinoa faz parte do workshop da Plant Crédito: Plant Gastronomia/Divulgação

CLUBE DE VINHOS LANÇA RÓTULOS PREMIADOS A PARTIR DE R$ 39,90

A Wine lançou neste mês quatro vinhos de adegas premiadas e que receberam altas pontuações em concursos (saiba como são feitas essas avaliações na coluna Entre vinhos), porém, com preços acessíveis: a partir de R$ 39,90 a garrafa. Dois são espanhóis, produzidos pela vinícola Esteban Martín: Esteban Martín D.O.P. Cariñena Garnacha Rosado e Esteban Martín D.O.P. Cariñena Garnacha Syrah Tinto, ambos da safra 2019. Os outros dois são argentinos e custam a partir de R$ 64,90: Atrevida Malbec 2019 e Atrevida Chardonnay 2019. Mais informações: www.wine.com.br.
Novos vinhos do portifólio da Wine são premiados e custam a partir de R$ 39,90 Crédito: Wine/Divulgação
Veja Também

Tem carne moída em casa? Prepare um delicioso polpetone ao sugo

Cerveja e comida japonesa combinam? Saiba como harmonizar

Já bebeu Jerez? Vinho fortificado espanhol é tema da Sherry Week

Recomendado para você

Esgoto
Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão
Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória

