Novo restaurante em Vila Velha oferece menu completo a partir de R$ 49

O cardápio de um novo restaurante, aberto desde 31/10 na Praia de Itaparica, em Vila Velha, traz como opções refeições individuais completas, que incluem entrada, prato principal e sobremesa a um preço único, a partir de R$ 49. É como no Restaurant Week, mas cada menu é temático, inspirado em um país, e também pode ser feito em duas etapas (entrada + prato principal).
A proposta do Brincando com Fogo (@brincandocomfogorestaurante) é inédita no Estado, embora algumas casas tenham uma ou outra sugestão de menu completo à parte, com três itens, ou ofereçam um menu-degustação mais extenso, como é o caso do Soeta e do Quinta dos Manacás.
Na seção dedicada ao Brasil, o ES é representado pelo trio Tortinha Capixaba (entrada), Sinfonia Capixaba (moqueca, bananinha e farofa) e cheesecake de banana caramelada (sobremesa), a R$ 64 por pessoa. EUA, Espanha, França e Itália também marcam presença nas criações da chef e sócia Soraya Guerra.
O sócio-proprietário Willians Oliveira contou que serão lançados este mês mais dois menus: o da semana e o secreto. Neste, o cliente será vendado e receberá uma combinação surpresa de entrada, prato e sobremesa para adivinhar o que são, e a cada acerto ganhará uma long neck. Abre de terça a domingo, das 18h às 23h. Av. da Praia, 410, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 99522-8796. Clique aqui para ver o cardápio.
CHEFS ENSINAM RECEITAS PLANT BASED EM WORKSHOP
No dia 21/11, às 9h, as chefs Natassia Miranda e Lívia Lanna (@plantgastronomia), realizam o workshop "Receitas Tropicais", na loja Todeschini Vitória (R. José Teixeira, 630, Santa Lúcia). O roteiro inclui seis preparações coringas para o calor, sem ingredientes de origem animal: ceviche de coco, tabule de quinoa com morango, lasanha raw de abobrinha e berinjela, wrap de couve, cheesecake de manga e maracujá e bowl de frutas vermelhas. Restam poucas vagas e o valor da inscrição é R$ 230. (27) 99854-0606.
CLUBE DE VINHOS LANÇA RÓTULOS PREMIADOS A PARTIR DE R$ 39,90
A Wine lançou neste mês quatro vinhos de adegas premiadas e que receberam altas pontuações em concursos (saiba como são feitas essas avaliações na coluna Entre vinhos), porém, com preços acessíveis: a partir de R$ 39,90 a garrafa. Dois são espanhóis, produzidos pela vinícola Esteban Martín: Esteban Martín D.O.P. Cariñena Garnacha Rosado e Esteban Martín D.O.P. Cariñena Garnacha Syrah Tinto, ambos da safra 2019. Os outros dois são argentinos e custam a partir de R$ 64,90: Atrevida Malbec 2019 e Atrevida Chardonnay 2019. Mais informações: www.wine.com.br.