Conheça o cardápio da pizzaria de BH que abriu filial em Vitória

Pizza marguerita da Olegário Pizza e Vinho, inaugurada esta semana em Vitória Crédito: Olegário/Divulgação

Uma tradicional pizzaria gourmet de Belo Horizonte acaba de abrir sua primeira unidade fora do território mineiro. O endereço escolhido foi a esquina da Avenida Rio Branco com a Rua João da Cruz, no térreo do Hotel Ibis da Praia do Canto. Aberta para o público nesta quarta-feira (4), a Olegário Pizza e Vinho ( @pizzariaolegario ) já impressiona pelo ambiente sofisticado, tão amplo quanto o cardápio.

Além dos mais de 30 sabores da redonda, há pizzas em diferentes formatos (filoncino e calzone) e uma infinidade de risotos, massas, carnes, peixes, saladas, sobremesas e entradas - nesta seção um destaque é a Palla ao Forno, uma burrata recheada com pesto e envolvida por massa fina de pizza assada no forno à lenha (R$ 55, para compartilhar).

As pizzas, classificadas como Especiais e Muçarela Especial, saem em dois tamanhos: média, com quatro fatias, e grande, com seis. Os preços variam entre R$ 68 e R$ 149, e uma das opções, À Sua Moda, pode ser personalizada com até cinco ingredientes. A casa abre todos os dias para café da manhã. Para almoço e jantar, atende de segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h às 23h, e de sexta a domingo direto, das 12h às 23h. Clique aqui para ver o cardápio completo

HORTOMERCADO GANHA NOVO RESTAURANTE

A comida caseira e afetiva serve de inspiração para o mais novo restaurante do Hortomercado, em Vitória. O Casa Suá ( @casasua.vix ) estreou no dia 29/10 onde funcionava o Spetacollo, ao lado da Capitania dos Portos. Em destaque, uma das sugestões tamanho família é o Frango na Púcara Capixaba, receita portuguesa preparada com socol, batata, cenoura e temperos (R$ 137).

Outra pedida é a Fogueira de Costelinha, 1kg de costela de porco servida com tutu, couve, ovos, arroz, farofa e vinagrete (R$ 147). Tanto a costela como o frango servem de duas a três pessoas. Aberto para almoço, das 12h às 16h, de terça a domingo. Rua Licínio dos Santos Conte, 51, loja 12, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3029-0969.

Fogueira de costelinha do novo Casa Suá, no Hortomercado Crédito: Patricia Salles

TRIO DE CHEFS COMANDA JANTAR NAS MONTANHAS

Neste sábado (7/11), os chefs Juarez Campos, do Oriundi, e Júlia Faria, do Daju Bistrô, dividem a cozinha com o anfitrião Jonathan Nery no restaurante do Sítio dos Lagos, em Domingos Martins. O trio fará um jantar especial com menu degustação de seis etapas, que será servido a partir das 20h. O valor por pessoa é R$ 160, com bebidas e taxa de serviço à parte. Clique no post abaixo para conferir o cardápio da noite. As reservas podem ser feitas pelo (27) 99943-7420.