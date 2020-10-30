Estreias à mesa

7 novos restaurantes, bares e cafés para conhecer no ES

Mesmo com a pandemia, o segundo semestre de 2020 trouxe boas novidades no mercado gastronômico da Grande Vitória e da Região Serrana. Confira!

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 10:07

Redação de A Gazeta

Nos primeiros meses da pandemia, uma grande incerteza pairou sobre o mercado gastronômico. De agosto em diante, com a flexibilização do funcionamento de restaurantes, bares e demais estabelecimentos do setor, muitas casas que tiveram sua abertura adiada puderam finalmente estrear.
Foi o que aconteceu com o gastrobar Dona Raposa, em Jardim da Penha; com o Don Pedro Café Bistrô, na Praia do Canto; com a Maledita Pizzeria, na Praia de Itaparica; e com o Ugo Restaurante, na Praia da Costa, inaugurados nos últimos três meses seguindo propostas diversas e comemorando sucesso de público.

Na lista a seguir, juntamos a eles a cafeteria do contemporâneo Aleixo, o japonês Hanaya e o italiano Vallino a Pranzo como novidades do segundo semestre que você precisa conhecer. Os sete endereços ficam em Vitória, Vila Velha e Pedra Azul. Prepare o seu roteiro e bom apetite! 

JAPA CONTEMPORÂNEO

Aberto este mês ao lado do Pub 426, na Rua João da Cruz, Praia do Canto, o Don Pedro (@donpedrocafebistro) funciona como restaurante, café e gastropub. Um dos atrativos é o almoço com entrada, principal e sobremesa a R$ 39 por pessoa, de segunda a sábado. O cardápio Pub Bar é assinado por Juarez Campos. Mini parmegiana burger, moela na cerveja preta e orelha de porco crocante com maionese de biquinho estão entre as criações do chef. Além dessas opções, há saladas, massas, carnes, pizza, hot dog e pratos como o arroz sírio com lentilha, frango, cebola e pimentas síria e caiena. (27) 99275-0259. FOTO: Fernando Madeira
A Maledita Pizzeria é uma criação do casal de músicos Jennifer e Tiago Padim, com a consultoria do pizzaiolo Pedro Pernambuco. A casa foi aberta em agosto, na Praia de Itaparica, e faz delivery. O serviço nas mesas é despojado, com pratos descartáveis, e todo mês há uma novidade. A Avessa, versão autoral da marguerita, e a Corn & Bacon acabaram de estrear. (27) 3534-6465. FOTO: Tiago Padim
Inaugurado em agosto, o Dona Raposa (@donaraposa.bar) une gastronomia, coquetelaria e música em um charmoso ponto de Jardim da Penha. O cardápio do chef Enrico Toniato traz como opção a Carne de Onça, versão abrasileirada do steak tartare, e o risoto negro de brie e limão com camarões e molho bisque. Os drinques são uma atração à parte e a casa tem música ao vivo às sextas e sábados, a partir das 20h. (27) 99935-7556. FOTO: Amanda Guimarães
Um casarão antigo na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha, foi restaurado para receber O Ugo Restaurante (@ugorestaurante). Trata-se da mais nova empreitada do grupo Uaine, que administra outros seis estabelecimentos, todos em Vitória. Um dos destaques da casa, de cozinha brasileira contemporânea, é o viveiro de ostras, que são servidas fresquíssimas em criações do chef Hugo Grassi. (27) 99261-6714. FOTO: Leonardo Gurgel
Desde o início de setembro, a varanda do restaurante Aleixo, na Praia do Canto, passou a receber clientes também para o café e para o lanche da tarde, com um cardápio exclusivo, das 9h às 19h. A Aleixo Cafeteria (@aleixocafeteria) trabalha com cafés especiais coados em diferentes métodos, quiches, croissants, bolos, gelatos, combos de café da manhã e toasts como a Benedict, com ovo pochê, molho holandês, abacate e Parma. (27) 3322-7400. FOTO: Instagram
Oito meses após inaugurar a pizzaria Vallino, em Pedra Azul, o casal Alessandro Vallino e Fernanda Donna criou um novo empreendimento, no mesmo imóvel com vista privilegiada para o Lagarto. É o Vallino a Pranzo  (@vallinoapranzo), que abre apenas para almoço, de terça a domingo, com cardápio enxuto de pratos rápidos e tradicionais de Nápoles, cidade natal de Alessandro. A lasanha à bolonhesa é um carro-chefe. (27) 99958-2019. FOTO: Lucas Knupp
Inaugurado oficialmente em setembro, o Hanaya Japanese fica na Praia do Canto, na esquina da Rua Aleixo Neto com a João da Cruz. A proposta da casa é de alta gastronomia e inclui preparações com barriga de atum gordo, wagyu, vieira, enguia e centolla (caranguejo gigante). Uma novidade é que a cada terça-feira o sushiman Cayke Lass cria novas sugestões vegetarianas. (27) 99930-3020. FOTO: Bruno Castro

