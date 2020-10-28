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É tempo de Pumpkin Ale, a cerveja de abóbora típica do Halloween

Conheça algumas opções de rótulos comemorativos daqui e dos EUA que contêm abóbora e ingredientes como cravo, canela e gengibre

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 09:00

Públicado em 

28 out 2020 às 09:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Pumpkin beer, cerveja feita com abóbora para o Halloween
As Pumpkin Ales são ícone do Halloween devido ao período de colheita do fruto Crédito: Shutterstock
Quem é do meio cervejeiro já sabe: basta chegar outubro, o mês do Halloween, para que cervejarias de todo o mundo lancem seus rótulos sazonais com receitas que contêm abóbora, um ícone dessa comemoração tradicionalmente horripilante nos Estados Unidos.
As Pumpkin Ales, como são mais conhecidas, vestem a carapuça do Dia das Bruxas americano, celebrado oficialmente no dia 31/10, graças ao período de colheita do fruto. A abóbora domina a decoração das festas de Halloween e predomina como ingrediente nas receitas até o Thanksgiving, Dia de Ação de Graças, em novembro.  

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Coincidentemente, as Pumpkin Ales, ou seja, as cervejas da família Ale que têm abóbora em sua composição, correspondem ao primeiro estilo de cerveja genuíno da Escola Americana.
As Pumpkin Ales foram criadas em meados dos anos 1800 e a inclusão da abóbora nas receitas norte-americanas deve-se ao fato de o malte de cevada ser raridade nas Américas. As abóboras, por sua vez, com todo seu dulçor, sempre foram abundantes no continente e logo foram inseridas como fontes alternativas de açúcares para que a fermentação fosse garantida.
Lá por 1840, as cervejas de malte e abóbora tornaram-se populares entre os camponeses, mas o uso do fruto nas receitas tornou-se obsoleto com a popularização da cerveja e o passar dos anos.
No entanto, em 1985, já no século XX, o cervejeiro da Buffalo Bill's Brewery, Bill Owens, trouxe a abóbora de volta para as cervejas, mas desta vez usando o doce de abóbora e especiarias para harmonizar.

ADIÇÃO DE ESPECIARIAS

É comum encontrar também a adição de gengibre, noz moscada, cravo, canela e pimentas da jamaica e caiena em receitas atuais de Pumpkin Ales. Garanto que esses sabores deixam a experiência ainda mais surpreendente.
Além da combinação de diversas especiarias, as Pumpkin Ales têm baixa lupulagem (ou seja, pouco amargor), aroma e sabor acentuado do fruto e não são boas cervejas de guarda.

LANÇAMENTOS EM 2020

Talvez por conta da pandemia, em 2020 pouco se viu de Pumpkin Ales sazonais aparecendo no mercado brasileiro nestes meses de setembro e outubro. Apesar de não ser um estilo muito consumido por aqui, as cervejarias tupiniquins se encarregam de manter rótulos do estilo no mercado.
Na terra das cervejas de abóbora, os Estados Unidos, muitos rótulos foram lançados. Entre os mais comentados está a Roadsmary's Baby Pumpkin Ale, da cervejaria Two Roads, com envelhecimento em barris usados para armazenar rum. Ela também têm adição de especiarias e baunilha na receita.
Cerveja Roadmary's Baby Pumpkin Ale: lançamento da cervejaria Two Roads
Roadmary's Baby Pumpkin Ale: lançamento da cervejaria americana Two Roads  Crédito: Two Roads/Divulgação
Aqui no Brasil, a Jerimoon Bier Hoff Pumpkin Ale, da cervejaria paranaense Bier Hoff, vem com três prêmios na bagagem. Essa cerveja foi a primeira do estilo feita no Brasil que eu provei. Inclusive, foi harmonizada com uma sobremesa à base de abóbora, em uma experiência sensorial inesquecível.
Com 5,5% de ABV e amargor leve, a complexidade dessa receita fica por conta do aroma, repleto de especiarias e frutas amarelas. Aqui no ES, a Cervejaria Convento mergulhou na tradição do Dia das Bruxas e lançou neste ano sua versão de Pumpkin Ale, com adição de especiarias como cravo, canela e gengibre.
Cerveja Jerimoon Bierhoff Pumpkin Ale, lançamento da cervejaria Bier Hoff
A Jerimoon Bierhoff Pumpkin Ale é a aposta da cervejaria paranaense Bier Hoff Crédito: Bier Hoff/Divulgação
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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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