Halloween: confira receita de trufa múmia de amendoim

O Dia das Bruxas, ou Halloween, é comemorado no último dia de outubro e a criançada adora. Nos EUA, onde a tradição festiva marca presença ao longo do mês, a brincadeira mais aguardada é a famosa "Gostosura ou travessura?", quando os pequenos saem pelas ruas com seus baldinhos pedindo doces de porta em porta.
Se por aqui a festa se destaca a cada ano, que tal aproveitar o momento para vender uns docinhos e faturar uma renda extra? Para deixar o Halloween ainda mais divertido, não faltam receitas de doces que remetem aos monstros e bruxas típicos da data, como as trufas Múmia de Amendoim, que você confere abaixo.
TRUFA MÚMIA DE AMENDOIM
Rendimento: 50 unidades
Tempo de preparo: 1h30min + 3 horas na geladeira
Nível: médio
Tempo de preparo: 1h30min + 3 horas na geladeira
Nível: médio
- INGREDIENTES:
- 80 ml ou 1/3 de xícara (chá) de leite integral
- 30g ou 3 colheres (sopa) de glucose
- 250g ou 1 e ¼ de xícaras (chá) de chocolate branco
- 100g ou ½ xícara (chá) de chocolate (blend ao leite e meio amargo)
- 50g ou ¼ de xícara (chá) de pasta de amendoim
- 1 pitada de sal
- 400g ou 2 xícaras (chá) de cobertura sabor chocolate branco
- Corante vermelho para chocolate e confeitaria
- MODO DE PREPARO:
- Aqueça o leite, a glucose, o sal e despeje sobre o chocolate blend e o chocolate branco previamente derretidos. Misture bem.
- Adicione a pasta de amendoim e misture novamente.
- Cubra com filme plástico e leve para gelar por três horas.
- Com o auxílio de duas colheres, enrole as trufas e deixe-as sobre papel manteiga. Leve para refrigerar por 10 minutos.
- Em seguida, passe as trufas pela cobertura sabor chocolate branco.
- Decore com riscos toda a trufa para simular uma múmia.
- Utilize parte da cobertura para colorir com corante vermelho e decore com dois pontinhos simulando os olhos.
Receita cedida pela plataforma de cursos Meu Plano D.