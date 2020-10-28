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Doce temático

Halloween: confira receita de trufa múmia de amendoim

Que tal aproveitar o Dia das Bruxas para vender uns docinhos e faturar? Para deixar a festa ainda mais divertida, não faltam receitas que remetem aos monstros e bruxas típicos da data

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 13:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 13:01
Trufa Múmia de Amendoim
Trufa Múmia de Amendoim Crédito: Meu Plano D/Divulgação
O Dia das Bruxas, ou Halloween, é comemorado no último dia de outubro e a criançada adora. Nos EUA, onde a tradição festiva marca presença ao longo do mês, a brincadeira mais aguardada é a famosa "Gostosura ou travessura?", quando os pequenos saem pelas ruas com seus baldinhos pedindo doces de porta em porta.
Se por aqui a festa se destaca a cada ano, que tal aproveitar o momento para vender uns docinhos e faturar uma renda extra? Para deixar o Halloween ainda mais divertido, não faltam receitas de doces que remetem aos monstros e bruxas típicos da data, como as trufas Múmia de Amendoim, que você confere abaixo. 

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TRUFA MÚMIA DE AMENDOIM

Rendimento: 50 unidades
Tempo de preparo: 1h30min + 3 horas na geladeira
Nível: médio
  • INGREDIENTES: 
  • 80 ml ou 1/3 de xícara (chá) de leite integral
  • 30g ou 3 colheres (sopa) de glucose
  • 250g ou 1 e ¼ de xícaras (chá) de chocolate branco 
  • 100g ou ½ xícara (chá) de chocolate (blend ao leite e meio amargo) 
  • 50g ou ¼ de xícara (chá) de pasta de amendoim
  • 1 pitada de sal
  • 400g ou 2 xícaras (chá) de cobertura sabor chocolate branco 
  • Corante vermelho para chocolate e confeitaria
  • MODO DE PREPARO:
  1. Aqueça o leite, a glucose, o sal e despeje sobre o chocolate blend e o chocolate branco previamente derretidos. Misture bem. 
  2. Adicione a pasta de amendoim e misture novamente. 
  3. Cubra com filme plástico e leve para gelar por três horas. 
  4. Com o auxílio de duas colheres, enrole as trufas e deixe-as sobre papel manteiga. Leve para refrigerar por 10 minutos.
  5. Em seguida, passe as trufas pela cobertura sabor chocolate branco. 
  6. Decore com riscos toda a trufa para simular uma múmia. 
  7. Utilize parte da cobertura para colorir com corante vermelho e decore com dois pontinhos simulando os olhos.
Receita cedida pela plataforma de cursos Meu Plano D.

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