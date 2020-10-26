Receita vapt-vupt

Cartola: como fazer o doce pernambucano de banana e queijo

Uma das sobremesas mais tradicionais do Nordeste teve origem no Brasil colonial e retrata hábitos culturais dos portugueses, dos indígenas locais e dos escravos
Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 16:15

Cartola nordestina leva bananas fritas na manteiga e cobertas com queijo Crédito: Tirolez/Divulgação
Se você já foi a Pernambuco, é bem provável que tenha comido cartola, uma das sobremesas típicas mais famosas nesse pedaço do Nordeste. A cartola teve origem no Brasil colonial, nas casas-grandes dos engenhos, como resultado da miscigenação cultural dos colonizadores portugueses, indígenas locais e africanos escravizados. 
O doce é feito com bananas fritas em manteiga ou óleo e cobertas com queijo coalho ou queijo manteiga - este um produto legítimo pernambucano que não encontramos aqui no ES. Você nunca comeu e ficou curioso, com água na boca? Acompanhe o passo a passo a seguir e prepare essa doçura surpreendente.

CARTOLA NORDESTINA

  • INGREDIENTES: 
  • 2 colheres (sopa) de manteiga com sal 
  • 2 bananas-prata (um pouco mais verdes, não tão maduras)
  • 4 espetos de queijo coalho
  • Canela em pó
  • Açúcar cristal
  • MODO DE PREPARO:
  1. Corte as bananas na transversal.
  2. Em uma frigideira, em fogo alto, coloque a manteiga. Quando derreter, caramelize as bananas dos dois lados (elas têm que permanecer durinhas, não podem se desmanchar). Depois de fritas, reserve-as.
  3. Na mesma frigideira, grelhe o queijo coalho dos dois lados (1 minuto de cada lado, em fogo bem alto  também não podem derreter).
  • MONTAGEM:
  • Em um pratinho, coloque as bananas, o queijo coalho por cima (apare as pontas para ficar bem retinho e formar camadas iguais) e polvilhe canela em pó e açúcar para finalizar.
Receita cedida pela marca Tirolez.

