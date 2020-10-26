Cartola: como fazer o doce pernambucano de banana e queijo

Se você já foi a Pernambuco, é bem provável que tenha comido cartola, uma das sobremesas típicas mais famosas nesse pedaço do Nordeste. A cartola teve origem no Brasil colonial, nas casas-grandes dos engenhos, como resultado da miscigenação cultural dos colonizadores portugueses, indígenas locais e africanos escravizados.
O doce é feito com bananas fritas em manteiga ou óleo e cobertas com queijo coalho ou queijo manteiga - este um produto legítimo pernambucano que não encontramos aqui no ES. Você nunca comeu e ficou curioso, com água na boca? Acompanhe o passo a passo a seguir e prepare essa doçura surpreendente.
CARTOLA NORDESTINA
- INGREDIENTES:
- 2 colheres (sopa) de manteiga com sal
- 2 bananas-prata (um pouco mais verdes, não tão maduras)
- 4 espetos de queijo coalho
- Canela em pó
- Açúcar cristal
- MODO DE PREPARO:
- Corte as bananas na transversal.
- Em uma frigideira, em fogo alto, coloque a manteiga. Quando derreter, caramelize as bananas dos dois lados (elas têm que permanecer durinhas, não podem se desmanchar). Depois de fritas, reserve-as.
- Na mesma frigideira, grelhe o queijo coalho dos dois lados (1 minuto de cada lado, em fogo bem alto também não podem derreter).
- MONTAGEM:
- Em um pratinho, coloque as bananas, o queijo coalho por cima (apare as pontas para ficar bem retinho e formar camadas iguais) e polvilhe canela em pó e açúcar para finalizar.
Receita cedida pela marca Tirolez.