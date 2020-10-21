Miolo de acém: carne macia a preço atrativo que vale a pena provar

Corte os legumes como preferir e coloque em forno médio para que dêem uma amolecida enquanto você prepara a carne.

Tempere a carne com sal, pimenta-do-reino e azeite. É importante não jogar o azeite direto na frigideira para não gerar excesso de fumaça.

Esquente bem uma frigideira ou uma grelha e sele a carne de todos os lados.

Quando ela estiver bem dourada, adicione o alho, o tomilho, uma boa colherada de manteiga e regue a carne por mais cinco minutos de cada lado para mal passado.

Retire a carne da frigideira e deixe descansando enquanto prepara os legumes.

Retire os legumes do forno e jogue na mesma frigideira da carne.



Acrescente também os cogumelos paris cortados em quatro. A intenção é que os legumes e os cogumelos dourem na manteiga e na gordura residual da carne e peguem todo o sabor.

