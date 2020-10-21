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Cozinha intuitiva da Bia

Miolo de acém: carne macia a preço atrativo que vale a pena provar

O corte bovino também é conhecido como denver steak e tem excelente marmoreio. Veja receita com legumes tostados e farofa de bacon

Públicado em 

21 out 2020 às 09:00
Bia Brunow

Colunista

Bia Brunow

Miolo de acém, legumes tostados e farofa de bacon, prato da chef Bia Brunow
Miolo de acém grelhado, legumes tostados e farofa de bacon Crédito: Bia Brunow
O miolo de acém, ou denver steak, é uma parte da costela bovina de sabor e marmoreio maravilhosos. Trata-se de um recorte (sem a parte do osso) do short rib. São mais de dez cortes diferentes que se originam do acém. Boa parte deles é comumente usada para carne moída, cozidos e ensopados.
O miolo, em especial, fica ótimo na grelha ou selado na frigideira. Esse corte também costuma ter preços mais atrativos que seus parentes próximos, como entrecôte ou filé de costela, mas não perde em absolutamente nada no sabor. 

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MIOLO DE ACÉM GRELHADO, LEGUMES E FAROFA DE BACON

Rendimento: 1 porção (individual)
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 250g de miolo de acém (1 peça)
  • 80g de manteiga
  • Tomilho a gosto
  • 4 dentes de alho
  • 2 cenouras pequenas
  • 4 cogumelos paris
  • 2 cebolas pérola
  • 2 batatas bolinha
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino a gosto
  • 3 fatias de bacon
  • ½ xícara de farinha de rosca
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Corte os legumes como preferir e coloque em forno médio para que dêem uma amolecida enquanto você prepara a carne. 
  2. Tempere a carne com sal, pimenta-do-reino e azeite. É importante não jogar o azeite direto na frigideira para não gerar excesso de fumaça. 
  3. Esquente bem uma frigideira ou uma grelha e sele a carne de todos os lados. 
  4. Quando ela estiver bem dourada, adicione o alho, o tomilho, uma boa colherada de manteiga e regue a carne por mais cinco minutos de cada lado para mal passado. 
  5. Retire a carne da frigideira e deixe descansando enquanto prepara os legumes.
  6. Retire os legumes do forno e jogue na mesma frigideira da carne.
  7. Acrescente também os cogumelos paris cortados em quatro. A intenção é que os legumes e os cogumelos dourem na manteiga e na gordura residual da carne e peguem todo o sabor.
  8. Assim que os legumes dourarem, retire e reserve.
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Bia Brunow

Bia Brunow é uma jornalista que virou cozinheira. Por aqui vamos ter muita cozinha afetiva, viagens e histórias contadas entre uma garfada e outra

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