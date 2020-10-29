Em festival online, chefs ensinam receitas para faturar no Natal

Profiteroles natalinos da chef Andrea Souto estão entre as receitas do festival online Crédito: Olivier Schochlin

Com a chegada do Natal, a gastronomia oferece inúmeras oportunidades para quem deseja empreender no setor. De olho nas vendas de comidas temáticas, em especial as de doces para presentear nas festas de fim de ano, 19 chefs e profissionais de marketing e gestão financeira participam do festival online Gastronomia Empreendedora de Natal , de 4 a 8 de novembro.

No evento, serão ensinadas 39 receitas, com aulas transmitidas em um perfil no Instagram ( @gastronomiaempreendedoraonline ). Profiteroles natalinos, bolo panetone, macarons, rabanada diet, bombons decorados e quiche natalina estão na programação, que inclui ainda workshops sobre divulgação em redes sociais e negócios. A inscrição custa R$ 297 e pode ser feita neste link

HAMBURGUERIA REABRE COM PROMOÇÕES NA SERRA

Após passar 60 dias fechada devido a um incêndio na cozinha, a hamburgueria Pop Burger de Colina de Laranjeiras reabre as portas nesta sexta-feira (30), às 19h, com lançamentos e promoções. A novidade entre os sandubas, todos com referências a artistas da música pop, é o Dua Lipa: carne de 130g, cheddar, alface, tomate, cebola roxa, barbecue, onion rings com bacon e fritas (R$ 24,90).

O hambúrguer Dua Lipa é novidade no cardápio da Pop Burger em Colina de Laranjeiras Crédito: Bruno Coelho

No dia da reinauguração, os cinco primeiros clientes ganharão porções de fritas com cheddar e bacon (uma por mesa). Até as 20h30, as long necks estarão com 50% de desconto e os petiscos com 30%. Até as 22h, quem pedir dois Special Burgers terá direito a uma sobremesa de churros. Av. Braúna, s/n, Colina de Laranjeiras, Serra. (27) 99870-0394.

FESTIVAL DE CAFÉ TERÁ BEBIDAS COM PREÇO MÁXIMO DE R$ 5

De hoje até sábado (1/11), a loja capixaba da rede de cafés para viagem Mais1 ( @mais1.cafe ), localizada em Vitória, participa do 1º Festival Nacional de Café To Go. Durante os quatro dias, todas as opções de bebida do cardápio serão vendidas por até R$ 5. Entre as mais de dez opções de cafés estão o cappuccino italiano, o drinque frio Caramel e o Sensação, que leva purê de morango e chocolate. Rua José Teixeira, 570, Loja 13, Santa Lúcia.

Loja capixaba da Mais 1 Café To Go fica em Santa Lúcia, Vitória Crédito: Café Mais 1/Divulgação

PUMPKIN ALE CAPIXABA É NOVIDADE PARA O DIA DAS BRUXAS

A Convento Cervejaria entrou no clima do Halloween e lançou uma cerveja comemorativa de abóbora. A Pumpkin Ale da marca capixaba combina ao fruto especiarias como cravo, canela e gengibre. Ela tem um sabor marcante, de baixo teor alcoólico e com o dulçor único da abóbora", explica um dos idealizadores do produto, o empresário Léo Leal.

Pumpkin Ale da cervejaria Convento foi criada para o Halloween Crédito: Gabriel Lordêllo

O rótulo já está esgotado no site da cervejaria, mas pode ser encontrado nos seguintes pontos de venda: Jackson's Pub, na Praia da Costa; Motor Rockers, na Praia do Canto; House Bear, em Campo Grande; Red Rock Pub, em Santa Teresa; Cervejaria Ambronelli, em Morada de Laranjeiras; e no beer truck Hops Club, em Jardim Camburi. Preço médio: R$ 16 (500ml).

RESTAURANTE CRIA DRINQUES PARA O HALLOWEEN

O bartender do restaurante Aviento GastroPizza ( @avientogastropizza ), Guto Sanches, criou uma carta de drinques temáticos para o Dia das Bruxas. Nela estão o Poção da Bruxa (tequila, cointreau, toranja, suco de limão e chá preto com framboesa), o Noiva Cadáver (cachaça, creme de leite e xarope de banana e limão) e o Sangue de Virgem (gim, xarope de amora, suco de cramberry, água tônica e espuma de jambu). Rua Madeira de Freitas, 88, Praia do Canto.

Drinques criados para o Hallloween no restaurante Aviento GastroPizza Crédito: Aviento/Divulgação