Tem carne moída em casa? Prepare um delicioso polpetone ao sugo

Carne moída é mesmo um dos ingredientes mais versáteis da nossa geladeira. Ensopada, refogada, preparada em forma de almôndega...a lista de possibilidades é infinita. Mas sempre que quero variar o uso desse ingrediente, aproveito para fazer um delicioso polpetone.

O prato nada mais é do que um bolo de carne moída com farinha de rosca e temperos, recheado com queijo e levado ao forno com um pouco de molho de tomate. Fica excelente para comer puro ou até para acompanhar uma massa. Vamos à receita: