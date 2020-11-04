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Cozinha intuitiva da Bia

Tem carne moída em casa? Prepare um delicioso polpetone ao sugo

A dica é para quem quer variar o preparo desse ingrediente super versátil, e a mesma mistura de carne, farinha de rosca e temperos também serve para fazer almôndegas

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 14:31

Públicado em 

04 nov 2020 às 14:31
Bia Brunow

Colunista

Bia Brunow

Receita de polpetone ao sugo da chef Bia Brunow para a coluna Cozinha Intuitiva da Bia
Receita de polpetone ao sugo da chef Bia Brunow para a coluna Cozinha Intuitiva da Bia Crédito: Bia Brunow
Carne moída é mesmo um dos ingredientes mais versáteis da nossa geladeira. Ensopada, refogada, preparada em forma de almôndega...a lista de possibilidades é infinita. Mas sempre que quero variar o uso desse ingrediente, aproveito para fazer um delicioso polpetone.
O prato nada mais é do que um bolo de carne moída com farinha de rosca e temperos, recheado com queijo e levado ao forno com um pouco de molho de tomate. Fica excelente para comer puro ou até para acompanhar uma massa. Vamos à receita:

POLPETONE AO SUGO

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Receita de polpetone ao sugo da chef Bia Brunow para a coluna Cozinha Intuitiva da Bia
Polpetone recheado com muçarela fica pronto em até 30 minutos Crédito: Bia Brunow
  • Ingredientes: 
  • 400g de carne moída (patinho, acém)
  • 80g de bacon
  • 100g de queijo parmesão ralado na hora
  • 3 dentes de alho
  • 80g de farinha de rosca ou panko
  • Salsinha a gosto
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 4 fatias de queijo muçarela
  • Para o molho sugo:
  • 5 tomates italianos maduros cortados grosseiramente
  • 2 dentes de alho inteiros
  • 100ml de passata de tomates
  • 30ml de vinho branco
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Um fio de azeite para refogar
Receita de polpetone ao sugo da chef Bia Brunow para a coluna Cozinha Intuitiva da Bia
O polpetone vai ao forno médio por 15 minutos e depois por mais cinco até gratinar Crédito: Bia Brunow
  • Modo de preparo:
  1. Em um processador, bata o bacon, a salsinha, o alho, a farinha de rosca e metade do queijo parmesão. 
  2. Junte a mistura bem processada à carne moída e mexa até formar uma massa uniforme.
  3. Divida a carne em quatro porções. Com as mãos, achate os bolos de carne, recheie com uma fatia de muçarela dobrada em quadrado e feche novamente, formando uma espécie de hambúrguer. Tome cuidado para fechar bem para que o queijo não escape ao selar.
  4. Esquente uma frigideira com um fio de azeite e sele, um a um, todos os lados do polpetone. Reserve.
  5. Regue uma panela quente com um fio de azeite e acrescente os dentes de alho inteiros, com a casca. Em seguida, junte os tomates italianos cortados grosseiramente e a passata de tomate. Deixe ferver e acrescente o vinho. 
  6. Abaixe o fogo e deixe o molho reduzir até a espessura desejada. Quando estiver quase pronto, tempere com sal e pimenta-do-reino e acrescente a rama de manjericão.
  • Montagem:
  • Cubra o fundo de uma assadeira com parte do molho de tomate e disponha os polpetones. Regue com mais molho, cubra com parmesão ralado, folhas de manjericão e um pouco da farinha panko para uma dose extra de crocância. Leve ao forno médio por cerca de 15 minutos, depois por mais 5 minutos na função grill ou até gratinar.
Receita de polpetone ao sugo da chef Bia Brunow para a coluna Cozinha Intuitiva da Bia
Cubra o fundo de uma assadeira com parte do molho e disponha os polpetones Crédito: Bia Brunow
Receita de polpetone ao sugo da chef Bia Brunow para a coluna Cozinha Intuitiva da Bia
Regue com mais molho e em seguida cubra com queijo, manjericão e farinha panko Crédito: Bia Brunow

DICAS

  1. A mesma mistura pode servir para fazer almôndegas deliciosas!
  2. Prefira carne moída fresca, assim você evita ter que utilizar trigo e ovos para obter liga na massa.
  3. Esse preparo pode ser feito, porcionado e congelado. Assim, você pode tê-lo sempre à mão para uma refeição saudável e deliciosa.
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Bia Brunow

Bia Brunow é uma jornalista que virou cozinheira. Por aqui vamos ter muita cozinha afetiva, viagens e histórias contadas entre uma garfada e outra

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