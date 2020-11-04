Tem carne moída em casa? Prepare um delicioso polpetone ao sugo

Carne moída é mesmo um dos ingredientes mais versáteis da nossa geladeira. Ensopada, refogada, preparada em forma de almôndega...a lista de possibilidades é infinita. Mas sempre que quero variar o uso desse ingrediente, aproveito para fazer um delicioso polpetone.
O prato nada mais é do que um bolo de carne moída com farinha de rosca e temperos, recheado com queijo e levado ao forno com um pouco de molho de tomate. Fica excelente para comer puro ou até para acompanhar uma massa. Vamos à receita:
POLPETONE AO SUGO
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
- Ingredientes:
- 400g de carne moída (patinho, acém)
- 80g de bacon
- 100g de queijo parmesão ralado na hora
- 3 dentes de alho
- 80g de farinha de rosca ou panko
- Salsinha a gosto
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 4 fatias de queijo muçarela
- Para o molho sugo:
- 5 tomates italianos maduros cortados grosseiramente
- 2 dentes de alho inteiros
- 100ml de passata de tomates
- 30ml de vinho branco
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Um fio de azeite para refogar
- Modo de preparo:
- Em um processador, bata o bacon, a salsinha, o alho, a farinha de rosca e metade do queijo parmesão.
- Junte a mistura bem processada à carne moída e mexa até formar uma massa uniforme.
- Divida a carne em quatro porções. Com as mãos, achate os bolos de carne, recheie com uma fatia de muçarela dobrada em quadrado e feche novamente, formando uma espécie de hambúrguer. Tome cuidado para fechar bem para que o queijo não escape ao selar.
- Esquente uma frigideira com um fio de azeite e sele, um a um, todos os lados do polpetone. Reserve.
- Regue uma panela quente com um fio de azeite e acrescente os dentes de alho inteiros, com a casca. Em seguida, junte os tomates italianos cortados grosseiramente e a passata de tomate. Deixe ferver e acrescente o vinho.
- Abaixe o fogo e deixe o molho reduzir até a espessura desejada. Quando estiver quase pronto, tempere com sal e pimenta-do-reino e acrescente a rama de manjericão.
- Montagem:
- Cubra o fundo de uma assadeira com parte do molho de tomate e disponha os polpetones. Regue com mais molho, cubra com parmesão ralado, folhas de manjericão e um pouco da farinha panko para uma dose extra de crocância. Leve ao forno médio por cerca de 15 minutos, depois por mais 5 minutos na função grill ou até gratinar.
DICAS
- A mesma mistura pode servir para fazer almôndegas deliciosas!
- Prefira carne moída fresca, assim você evita ter que utilizar trigo e ovos para obter liga na massa.
- Esse preparo pode ser feito, porcionado e congelado. Assim, você pode tê-lo sempre à mão para uma refeição saudável e deliciosa.
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