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Gastronomia

De Casal Garcia a Concha y Toro: veja vinhos para experimentar por até R$ 50

Procurando um vinho bom e barato para a estação? Descubra opções entre os Rosés, Brancos e até tintos em oferta.

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 17:32

Públicado em 

07 fev 2025 às 17:32
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Se você tem paixão por vinhos, não pode perder essa seleção. Crédito: Canva
Se você gosta de degustar um bom vinho sem comprometer o orçamento, saiba que é possível encontrar opções acessíveis e cheias de qualidade. Entre as marcas de destaque, Casal Garcia e Concha y Toro oferecem excelentes opções, entregando sabor, tradição e ótima relação custo-benefício.
Dos tintos encorpados aos rosés e brancos refrescantes, essas bebidas são ótimas para harmonizar com uma refeição especial ou simplesmente relaxar no fim do dia. E o melhor: tudo abaixo de R$50! Veja nossa seleção de vinhos imperdíveis e descubra o próximo rótulo que vai conquistar seu paladar.

Vinhos Rosés, Brancos e Tintos em promoção

Produtos
Vinho Rose Verde Aveleda Casal Garcia 750Ml

Vinho Rose Verde Aveleda Casal Garcia 750Ml

Leve, frutado e refrescante, com notas de morango e framboesa e um toque efervescente. Harmoniza com carpaccio, peixe grelhado e massas ao molho bolonhesa.

Concha y Toro Trivento Reserve Rosé Malbec 750ml

Concha y Toro Trivento Reserve Rosé Malbec 750ml

Fresco e frutado, com aromas de frutas vermelhas e toque de ervas silvestres. Leve e equilibrado, combina bem com carnes brancas, peixes e queijos.

Concha y Toro Reservado Carmenere 750ml

Concha y Toro Reservado Carmenere 750ml

Tinto chileno de coloração rubi intensa, com taninos suaves e notas de frutas vermelhas. Ideal para acompanhar carnes, aves, embutidos e massas.

San Telmo Vinho Argentino Branco Chardonnay 750Ml

San Telmo Vinho Argentino Branco Chardonnay 750Ml

Elegante e equilibrado, com leve passagem por carvalho. Traz frescor e cremosidade na boca, harmonizando bem com frutos do mar e pratos leves.

Tonéletce Vinho Tinto Francês 750Ml

Tonéletce Vinho Tinto Francês 750Ml

Frutado e fácil de beber, com taninos macios e final suave. Perfeito para um dia a dia descontraído, combina com queijos e massas.

I Puri Vinho Italiano Lambrusco Branco 750Ml

I Puri Vinho Italiano Lambrusco Branco 750Ml

Frisante e meio-doce, com notas de maçã verde e toque cítrico. Ótima escolha para eventos festivos e harmoniza com aperitivos leves.

Calamares Vinho Verde Português Branco 750Ml

Calamares Vinho Verde Português Branco 750Ml

Refrescante e fácil de beber, com acidez equilibrada e notas cítricas. Excelente para acompanhar saladas, peixes e frutos do mar.

Concha y Toro Casillero Del Diablo Cabernet Sauvignon 750ml

Concha y Toro Casillero Del Diablo Cabernet Sauvignon 750ml

Estruturado e intenso, com notas de frutas vermelhas maduras e toque amadeirado. Ideal para carnes, embutidos e queijos.

Quais são os tipos de vinhos?

Suave, seco ou meio seco? Descubra o que define cada tipo de vinho. Crédito: Canva
Os vinhos podem ser classificados de diversas formas, mas a principal divisão é feita com base na cor e no nível de açúcar.
1. Por cor:
  • Vinho tinto – Feito com uvas escuras, geralmente tem corpo mais encorpado e taninos presentes.
  • Vinho branco – Produzido a partir de uvas brancas ou tintas sem a casca, costuma ser mais leve e refrescante.
  • Vinho rosé – Obtido a partir de um curto contato com as cascas das uvas tintas, apresenta cor delicada e frescor.
2. Pelo nível de açúcar:
  • Vinho seco – Possui pouco ou nenhum açúcar residual, destacando os sabores naturais da uva.
  • Vinho meio-seco (demi-sec) – Tem um leve dulçor, mas sem ser excessivamente doce.
  • Vinho suave/doce – Com maior quantidade de açúcar residual, é mais adocicado e indicado para quem prefere sabores mais suaves.
3. Demais categorias:
  • Espumantes – Com gás natural da fermentação, como Prosecco, Champagne e Cava.
  • Fortificados – Como Vinho do Porto e Jerez, que possuem adição de álcool vínico.
  • Frisantes – Possuem uma leve efervescência, mas menos intensa que os espumantes.

Outras opções em bebidas e acessórios para vinho

Produtos
MODUS Kit Abridor de Vinho Saca Rolha (Pilha)

MODUS Kit Abridor de Vinho Saca Rolha (Pilha)

Garrafa Porta Rolha Garrafão Retro Decoração Bar Cozinha Adega de Vinho

Garrafa Porta Rolha Garrafão Retro Decoração Bar Cozinha Adega de Vinho

Licor 43 Licor 43 Sabor 700 Ml

Licor 43 Licor 43 Sabor 700 Ml

Chopp de Vinho Draft Red Line 600ml

Chopp de Vinho Draft Red Line 600ml

Grupo de Ofertas - Clube A Gazeta

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