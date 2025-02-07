De Casal Garcia a Concha y Toro: veja vinhos para experimentar por até R$ 50

Vinhos Rosés, Brancos e Tintos em promoção
Quais são os tipos de vinhos?
- Vinho tinto – Feito com uvas escuras, geralmente tem corpo mais encorpado e taninos presentes.
- Vinho branco – Produzido a partir de uvas brancas ou tintas sem a casca, costuma ser mais leve e refrescante.
- Vinho rosé – Obtido a partir de um curto contato com as cascas das uvas tintas, apresenta cor delicada e frescor.
- Vinho seco – Possui pouco ou nenhum açúcar residual, destacando os sabores naturais da uva.
- Vinho meio-seco (demi-sec) – Tem um leve dulçor, mas sem ser excessivamente doce.
- Vinho suave/doce – Com maior quantidade de açúcar residual, é mais adocicado e indicado para quem prefere sabores mais suaves.
- Espumantes – Com gás natural da fermentação, como Prosecco, Champagne e Cava.
- Fortificados – Como Vinho do Porto e Jerez, que possuem adição de álcool vínico.
- Frisantes – Possuem uma leve efervescência, mas menos intensa que os espumantes.
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