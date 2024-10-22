No dia do Enólogo, comemore com vinhos selecionados pelo Clube

Como escolher vinhos?
01
Leve em consideração a ocasião
02
Verifique a uva (varietal)
03
Harmonize com a comida
04
Conheça seu gosto pessoal
Sugestões de vinhos para a Primavera
Quais taças de vinho usar?
Dicas para degustação de vinhos
01
Temperatura adequada
02
Taça certa
03
Aeração
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