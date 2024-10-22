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Gastronomia

No dia do Enólogo, comemore com vinhos selecionados pelo Clube

A celebração da data é uma ótima oportunidade para descobrir mais sobre o mundo dos vinhos e ainda garantir rótulos com descontos exclusivos

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 15:15

Públicado em 

22 out 2024 às 15:15
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Conheça vinhos aromáticos para brindar no Dia do Enólogo. Crédito: Divulgação
No dia 22 de outubro, comemora-se o Dia do Enólogo, uma data dedicada aos profissionais responsáveis por transformar uvas em vinhos de alta qualidade, despertando sabores e aromas únicos. Os enólogos combinam ciência e sensibilidade para criar rótulos que encantam paladares ao redor do mundo.
E que melhor forma de celebrar essa data do que degustando alguns dos vinhos que refletem todo esse talento? Selecionamos rótulos imperdíveis para quem deseja brindar em grande estilo, além de elucidar as maiores dúvidas.

Como escolher vinhos?

Aprenda a escolher vinhos com essas dicas práticas. Crédito: Divulgação

01

Leve em consideração a ocasião

Diferentes vinhos combinam com diferentes momentos. Um espumante pode ser ideal para celebrações, enquanto um tinto encorpado pode ser perfeito para um jantar especial com pratos mais robustos, como carnes e massas.

02

Verifique a uva (varietal)

Cada tipo de uva tem suas próprias características. Por exemplo, uvas Cabernet Sauvignon produzem vinhos encorpados, enquanto a Chardonnay é conhecida por vinhos brancos complexos.

03

Harmonize com a comida

Escolha vinhos que complementem o que você vai servir. Vinhos mais leves, como brancos e rosés, são perfeitos para dias quentes ou refeições leves, enquanto vinhos encorpados em geral são ideais para pratos mais robustos.

04

Conheça seu gosto pessoal

Saber se você prefere vinhos tintos, brancos, rosés ou espumantes é essencial. Mas não tenha medo de provar sabores novos. A melhor maneira de aprender sobre vinhos é experimentando diferentes tipos e marcas.

Sugestões de vinhos para a Primavera

Aproveite vinhos incríveis na primavera. Crédito: Divulgação
primavera é a estação da leveza, renovação e frescor, e isso também se reflete na escolha das bebidas. Com o aumento das temperaturas e a explosão de cores da natureza, buscamos aquelas que sejam refrescantes, aromáticas e que combinem com os pratos escolhidos e momentos ao ar livre.
Nessa época do ano, vinhos brancos e rosés se destacam por sua acidez e notas frutadas, perfeitos para acompanhar refeições mais suaves, como saladas, peixes e frutos do mar. Espumantes também são ótimas opções, trazendo as borbulhas para celebrações descontraídas.
Até mesmo opções como o Pinot Noir podem ser excelentes escolhas para quem não quer abrir mão do tinto, mas prefere algo mais delicado. A seguir, confira a seleção do Clube:
Produtos
Casa Valduga Vinho Naturelle Rosé Frizz Suave 750Ml

Casa Valduga Vinho Naturelle Rosé Frizz Suave 750Ml

Muito indicado para a primavera, este é um vinho que agrada mesmo os iniciantes. Tem notas de frutas frescas como morango, goiaba, pêssego, cereja e leve nuance floral.

Vinho Fino Branco Seco Freixenet Pinot Grigio

Vinho Fino Branco Seco Freixenet Pinot Grigio

O Pinot Griogio é outra variedade muito indicada para ser consumida na Primavera. Possui notas de frutas maduras, assim como boa mineralidade e frescor, combinando toque floral.

Vinho Branco Verde Aveleda Casal Garcia

Vinho Branco Verde Aveleda Casal Garcia

O vinho verde mais vendido no mundo. O paladar é leve, frutado e refrescante. Vinho seco com aroma de frutas cítricas.

Chilano Vinho Chileno Rose Pink Moscato 750Ml

Chilano Vinho Chileno Rose Pink Moscato 750Ml

O Moscato é outra variedade em alta na estação. Este apresenta notas de morangos frescos e lichia, trazendo refrescância e doçura.

Outra opção em alta para o Pinot Grigio. Safra de 2021, é leve e frutado.

Outra opção em alta para o Pinot Grigio. Safra de 2021, é leve e frutado.

Viña Las Perdices Las Perdices Pinot Grigio Pinot Grigio

I Puri Vinho Italiano Lambrusco Branco 750Ml

I Puri Vinho Italiano Lambrusco Branco 750Ml

No olfato, a maçã verde e um toque de pêra se fazem presente. No paladar, há a predominância da maçã verde, com toques doces e cítricos.

Gato Negro Vinho Pinot Noir 750Ml

Gato Negro Vinho Pinot Noir 750Ml

Frutado e fresco, suave, com notas de frutas vermelhas, como cereja e framboesa.

Pauliteiros Vinho Português Rose 750Ml

Pauliteiros Vinho Português Rose 750Ml

Um ótimo vinho português para a primavera. Tem notas de morango e amora e notas florais, assim como mineralidade.

Picarón Vinho Chileno Chardonnay 750Ml

Picarón Vinho Chileno Chardonnay 750Ml

Cor amarelo palha, tem notas de kiwi, pêra e mamão. Uma ótima bebida para a primavera e também para o verão.

Sierra Batuco Vinho Branco Chileno Chardonnay 750Ml

Sierra Batuco Vinho Branco Chileno Chardonnay 750Ml

Um vinho chileno de qualidade, com aroma tropical, de frutas cítricas e mel.

Concha y Toro Vinho Chileno Reservado Pedro Jimenez 750Ml

Concha y Toro Vinho Chileno Reservado Pedro Jimenez 750Ml

Produzido na região do Valle Central do Chile, este é um vinho branco balanceado e cheio de refrescância. Suas notas envolvem maçã, pêra e pêssego, co um toque de mineralidade.

Le Petit Cochonnet I.G.P. Pays dOc Pinot Noir Le Petit Cochonnet Pinot Noir, 750 ml

Le Petit Cochonnet I.G.P. Pays dOc Pinot Noir Le Petit Cochonnet Pinot Noir, 750 ml

Este é um Pinot Noir para agradar os amantes de vinho tinto na primavera. Ele é classificado como Meio Seco, com um paladar de corpo leve e um frescor agradável.

Vinho Cuvee Charlemagne Premium Rose wine to you Grenache

Vinho Cuvee Charlemagne Premium Rose wine to you Grenache

Vinho frânces da região do Mediterrâneo, este é um rosé com 40% de Grenache e 60% de Cinsault, misturando notas cítricas e flores brancas.

Concha y Toro Vinho Chileno Reservado Sauvignon Blanc 750Ml

Concha y Toro Vinho Chileno Reservado Sauvignon Blanc 750Ml

Aproveite esse vinho leve e equilibrado, com notas frutadas de pêssego e ervas aromáticas.

Quais taças de vinho usar?

A escolha da taça também é fundamental para valorizar a experiência de degustação. Para vinhos tintos, opte por taças com bojo maior e boca mais larga, como a Bordeaux, que permite uma maior oxigenação do vinho, realçando sua degustação.
Já para vinhos brancos, prefira taças com um bojo maior, mas mais fechadas, como a Taça Borgonha, para preservar os aromas e direcioná-los para o nariz. Espumantes e champagnes pedem taças flute, altas e estreitas, para manter as bolhas e o aroma por mais tempo. 

Dicas para degustação de vinhos

01

Temperatura adequada

Sirva vinhos brancos e espumantes mais frios, entre 6°C e 12°C, e os tintos em torno de 16°C a 18°C, para que os aromas e sabores se expressem plenamente.

02

Taça certa

O formato da taça influencia a percepção do vinho. Tintos geralmente requerem taças maiores, enquanto brancos e espumantes pedem taças menores e mais fechadas.

03

Aeração

Deixe o vinho respirar por alguns minutos após abrir a garrafa, especialmente os tintos, para liberar seus aromas.
Além de degustar vinhos de alta qualidade, os assinantes de A Gazeta têm vantagens especiais em parceiros renomados do mundo do vinho. Com descontos exclusivos na Vinsel Vinhos e Empório Joaquim, é possível ampliar sua adega com rótulos selecionados e acessórios para uma experiência completa.

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