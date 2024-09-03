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Veja 5 formas curiosas de tirar manchas de vinho

De água com gás a gelo, há diversas formas simples e com o que você tem em casa para a mancha não virar uma dor de cabeça

Públicado em 

03 set 2024 às 17:26
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Aprenda a tirar manchas de vinho
Aprenda a tirar manchas de vinho com o que você tem em casa Crédito: Shutterstock
Manchas de vinho tinto podem parecer um pesadelo, mas com algumas técnicas simples é possível removê-las de forma eficaz. Confira cinco métodos diferentes que você pode utilizar com itens que provavelmente já tem em casa.

Vinho branco: o segredo para neutralizar o vinho tinto

Se você derramou vinho tinto, não entre em pânico. Primeiramente, remova o excesso do líquido com papel toalha, pressionando suavemente sobre a mancha. Em seguida, faça uma solução com uma xícara de vinho branco e duas xícaras de água. Aplique essa mistura sobre a mancha, sem esfregar, para que o vinho branco neutralize o tinto. Absorva o excesso com mais papel toalha e lave a peça normalmente com água corrente e sabão.

Água com gás: simplicidade e eficiência

Água com gás é uma solução rápida e eficaz para manchas de vinho tinto. Aplique diretamente sobre a mancha, novamente sem esfregar, e use papel toalha para absorver o excesso. Depois, lave a peça com água corrente e sabão. Esse método é perfeito para emergências, quando você precisa de uma solução rápida.

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Gelo: ideal para manchas recentes

Se a mancha ainda estiver fresca, o gelo pode ser seu maior aliado. Assim que derramar o vinho tinto, passe um cubo de gelo sobre a mancha até que o vinho comece a se dissolver. Continue aplicando o gelo e absorvendo o excesso com papel toalha. Esse método é eficaz para toalhas, roupas, tapetes e até gravatas.

Leite quente: uma solução surpreendente

O leite integral quente pode parecer uma opção inusitada, mas funciona muito bem para remover manchas de vinho tinto. Ferva uma quantidade suficiente de leite integral para cobrir a mancha e despeje sobre a área afetada. Deixe de molho por alguns minutos, esfregue suavemente e enxágue a peça. Esse método é especialmente útil para tecidos que suportam calor.
Leite quente é uma opção para tirar manchas de vinho
Leite quente é uma opção para tirar manchas de vinho Crédito: Shutterstock

Sal fino: o clássico e eficiente

O sal fino é uma técnica tradicional que nunca sai de moda. Aplique uma camada generosa de sal sobre a mancha de vinho tinto e deixe agir por cerca de 5 minutos. Em seguida, despeje água sobre a mancha (se o tecido permitir, use água morna ou quente) e esfregue levemente. Finalize lavando a peça com sabão.
Essas técnicas são práticas e podem salvar suas roupas e toalhas de manchas indesejadas, mantendo-as impecáveis sem muito esforço. Agora que você conhece essas técnicas, pode enfrentar qualquer acidente com vinho tinto sem preocupação.
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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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