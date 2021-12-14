Saiba como escolher o vinho ideal

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Um bom vinho vai bem com quase tudo. Mas escolher o tipo mais ideal para harmonizá-lo pode ser uma tarefa difícil para quem não entende muito da bebida. Rosé, tinto, branco, suave, seco, leve ou encorpado. A variação é enorme e independente de qual for o escolhido, uma coisa é consenso entre especialistas e apreciadores: vinho bom é vinho aberto.

"Temos infinitas possibilidades. Quanto mais aprendemos sobre esse universo, mais aumenta o prazer de consumir um bom vinho. Estamos falando de uma bebida muito antiga que quando consumida com responsabilidade e moderação pode melhorar não só a saúde, como também a autoestima" afirma Newton de Castro - sommelier da VinhoCom, parceira do Clube A Gazeta.

Segundo ele, para escolher um bom vinho é preciso ficar atento ao armazenamento da bebida. Por isso, vale observar se há vazamentos na borda da rolha e se ela está frouxa ou ressecada. A dica é apertá-la com o polegar. Se a rolha se manter firme, então tudo certo com o vinho escolhido, caso ela ceda, então talvez seja o caso de trocá-lo ou abrir outra garrafa.

"Podemos dizer que um vinho é de qualidade quando apresenta um aroma limpo, acidez equilibrada e um final de boca persistente. Para isso, é preciso de cuidados especiais desde o manejo na produção de uvas de qualidade, técnicas de verificação das frutas, correta armazenagem e envelhecimento quando for o caso" destaca - sommelier da VinhoCom

Entretanto, quem está procurando uma boa recomendação de garrafa para dar de presente, o representante do restaurante Raiz do Canto, também parceiro do Clube A Gazeta, Fábio Azevedo, afirma que a primeira preocupação que se deve ter é com o armazenamento. Além de estar em uma adega adequada, para correr o risco de não estragar a rolha, a bebida deve ser guardada sempre na horizontal.

"Procure saber a preferência de quem vai degustar o vinho, assim não terá surpresas desagradáveis. Temos uma variedade enorme e mesmo nas opções mais baratas, é possível encontrar qualidade" ressalta - Newton de Castro

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Se for o caso de não conhecer os gostos pessoais do presenteado, uma recomendação é escolher opções mais palatáveis, ou seja, mais fáceis de beber e com sabor mais próximo da fruta.

Grandes grifes de vinho são boas pedidas, como o malbec, tempranillos, pinot noir e cabernet sauvignon. Também vale apostar em marcas conhecidas como Memórias, Adriana Zapata e os espumantes brasileiros.

Pensando nisso, os parceiros do Clube A Gazeta separaram algumas dicas para quem quer presentear alguém ou apenas escolher um bom vinho.

4. Aperte a rolha Talvez a dica mais valiosa é saber como o vinho foi guardado e se atentar a como você irá armazená-lo. As garrafas devem ser sempre colocadas na horizontal, evitar locais muito quentes e ambientes com muita vibração. Se o medo bater, vale conhecer as preferências da pessoa. Há dois grandes grupos. Os tranquilos, que não têm borbulhas, e os espumantes, que fazem bolhas devido a presença de gás carbônico. Ambos variam na aparência entre branco, rosé ou tinto, e na doçura em secos, meio secos ou doces. Ainda existem vinhos específicos para sobremesa e os alaranjados. Vinhos de qualidade possuem aromas mais limpos e são agradáveis ao paladar. Isso acontece devido a estrutura de preparo que deve ter cuidados especiais. Para ter certeza de que o vinho foi guardado direitinho, basta apertar a rolha. Se ela ceder, então é hora de partir para outra garrafa. Se manter firme, é só abrir e aproveitar com os amigos.

BENEFÍCIOS

Quem ficou interessado, pode aproveitar e escolher a opção ideal entre os estabelecimentos do Clube A Gazeta. Além das variadas opções, os assinantes garantem descontos exclusivos e ofertas especiais nas lojas parceiras.

Na VinhoCom o desconto é de 25% na compra de produtos da loja, sem considerar o frete. No restaurante Raiz do Canto, em Vitória, os assinantes do clube ganham 20% de desconto para toda a adega. Já na MeuSommelier, os beneficiários pagam 10% a menos nos rótulos.

Se você ainda não é assinante do Clube A Gazeta e quer não ficar de fora dessa, basta acessar a loja clicando aqui ou entrar em contato com a Central de Relacionamento, em horário comercial, pelo telefone e WhatsApp no número: (27) 3321-8699.

Os planos são de assinatura mensal, trimestral e anual. Os beneficiários, de acordo com o pacote, também têm acesso a todo conteúdo exclusivo do site de A Gazeta.

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