Ceia de Natal 2020: mais de 90 opções para encomendar no ES

Está aberta a temporada de encomendas para a tradicional ceia do dia 24 de dezembro. Se você quer celebrar o Natal com as delícias típicas desta época mas não cogita a possibilidade de cozinhar, aproveite as sugestões da lista abaixo. Reunimos mais de 90 sugestões que vão desde banquetes completos, para duas ou mais pessoas, até pratos avulsos, disponíveis para retirada ou delivery em restaurantes, bufês e padarias da Grande Vitória.
- A CONFEITARIA: o cardápio de Natal traz 10 opções de entradas pratos, guarnições e doces. Um dos destaques é o famoso rocambole de bacalhau da chef Sylvia Lis, recheado com tartare de tomate (R$ 160/18 fatias, em média). Outra pedida é o roulade de peito de peru recheado com cogumelos frescos e nozes ao molho do assado e vinho branco (R$ 215/1 kg). O bufê fica em Vitória e fará entregas. Pedidos: até 19/12 pelo (27) 99223-5991.
- ATHA: com cinco itens veganos e sem lactose, um deles low carb, o menu da casa tem como sugestão o salpicão com carne de jaca desfiada, legumes, requeijão especial e batata doce palha (R$ 85/1 kg). A farofa de maracujá com alho-poró e especiarias também é uma opção (a partir de R$ 30/500g). O restaurante fica em Vila Velha. Pedidos: até 21/12 pelo (27) 3208-3194.
- CAÇAROLA: o menu natalino do bufê, situado em Vitória, traz duas opções de assado: o lombinho de porco com molho à base de prosecco, recheado de cogumelos, de patê de fígado ou de damasco com nozes (a partir de R$ 185), e o peito de peru bolinha com prosecco e ervas (R$ 165). Nas entradas, uma pedida é o cheesecake de salmão defumado com ovas (R$ 220/18 cm). Fará entregas. Pedidos: até 17/12 pelo (27) 99993-3773.
- CASA DA ILHA: localizado em Vitória, o restaurante vai preparar os assados clássicos da ceia: chester (R$ 49,90/1 kg), peru (R$ 59,90/1 kg), pernil (R$ 69,90/1 kg) e tender bolinha (R$ 129,90/unidade), além de guarnições como arroz à grega (R$ 49,90/1 kg), farofa natalina (R$ 49,90/1 kg) e salada de bacalhau (R$ 99,90/1 kg). Pedidos: até 18/12 pelo (27) 99999-9945.
- CASA GRAVIOLA: o restaurante, que fica em Vitória, fará exclusivamente para a ceia quiche vegana de cogumelos paris com homus (R$ 180/25 cm). Também pode ser encomendados cheesecake de morango feito com queijo cottage sem lactose (R$ 180/25 cm) e brownie sem lactose e glúten (R$ 120/25 cm). Pedidos: até 22/12 pelo (27) 99945-5561.
- CASA ROTI: em Vitória, a rotisseria preparou um cardápio de Natal com 16 opções. Entre os itens há peru assado inteiro e recheado com farofa (R$ 80/ 1kg), lasanha de bacalhau com alho-poró, parmesão e limão siciliano (R$ 110/1 kg) e pernil de porco marinado na cerveja por 10 horas (R$ 80/1 kg), além de purê de batata trufado e gratinado e cuscuz marroquino (cada um a R$ 75/1 kg). Pedidos: até 18/12 pelo (27) 99690-3939.
- DAJU BISTRÔ: chester assado com laranja e mel (R$ 330/4kg) e cupim assado e fatiado ao molho roti com batatas coradas (R$ 230/1 kg) estão no menu de Natal do restaurante, em Vitória. Também saem por encomenda arroz de açafrão com banana-da-terra (R$ 85/1 kg) e creme de milho com batata palha caseira (R$ 65/1 kg). Pedidos: até 22/12 pelo (27) 3324-0565 e 99986-5056.
- 2 CHEFS GASTRONOMIA: em Vila Velha, o bufê fará ceias completas para seis e 10 pessoas. Um dos pacotes inclui peru natalino ou chester, arroz com castanha e salsa, salpicão, pavê de chocolate e farofa com crocante de bacon e abacaxi caramelizado (R$ 560, para seis). Pedidos: até 18/12 pelo (27) 99634-4166.
- EDNA JABOUR: o queijo brie envolto em massa folhada e coberto com castanhas e nozes carameladas (a partir de R$ 140) é uma das entradas do bufê para o Natal. Outra pedida são as quiches, em cinco versões: lorraine, camarão com requeijão, brie e damasco, bacalhau e creme de queijo e alho-poró com palmito (a partir de R$ 58). Pedidos: até 18/12 pelo (27) 99277-9011.
- EMPÓRIO ÁRABE: o restaurante, situado em Vitória, preparou uma ceia árabe que contém quibes, esfihas, carneiro, arroz com lentilha, homus, quibe cru, coalhada e pão árabe (R$ 309,50, para duas pessoas). Pedidos: até 23/12 pelo (27) 3227-5599 ou 99870-7525.
- EMPÓRIO BISTUTS: situada em Vitória, a rotisseria fará para o Natal filé em redução de vinho cabernet (R$ 290), bolo de bacalhau ao molho de camarões (R$ 280), salmão na manteiga com alcaparras e molho de creme de leite com mostarda e salsa (R$ 350) e peru assado com farofa (R$ 320/3kg em média), entre outras opções. Mini brie com favo de mel e pimenta rosa (R$ 65/500g) é uma das entradas. Pedidos: até 20/12 pelo (27) 99291-2299.
- GABÊ FAMILY FOOD: em Vitória, o restaurante aceitará pedidos de assados como chester (R$ 277), peru natalino (R$ 298) e bacalhau com mil-folhas de batata (R$ 129/1,5 kg). De entrada, uma opção vegetariana é a quiche de cebola caramelizada e gruyère (R$ 87/30 cm) e como acompanhamentos destacam-se farofa de amêndoas e damasco (R$ 35/500g), salpicão com batata palha caseira (R$ 37/500g) e salada de grão de bico, concassê de pepino e tomate e molho de iogurte com hortelã (R$ 37/500g). Fará entregas na Grande Vitória. Pedidos: até 18/12 pelo (27) 99602-2070 ou 3025-2070.
- GASTROCHEFS: o bufê fica em Vitória e terá neste Natal um kit ceia (a partir de R$ 220 para duas pessoas) que inclui farofa com ou sem frutas cristalizadas, chester ou peito de peru fatiados, pernil fatiado, arroz com ou sem amêndoas e salada de batatas ou macarrão (penne). O cardápio de encomendas também traz itens avulsos, como maminha assada ao molho madeira com batatas à provençal (R$ 70/1 kg) e peixe assado recheado com farofa e ao molho de camarão (R$ 250/3 a 4 pessoas), além de quibes e pastas árabes. Fará entregas. Pedidos: até 23/12 pelo (27) 99996-0694.
- KOISAS DE MINAS: em Vitória, a delicatéssen aposta nas tábuas de frios e de antepastos para compor a mesa natalina. São cinco tamanhos: mini, pequena, pequena dividida, média e média dividida, a partir de R$ 135. A tábua de antepastos vem com presunto cru com ameixa, figo com gorgonzola, damasco com brie, socol, muçarela de búfala recheada e pastrami ao molho de chimichurri. Pedidos: até 22/12 pelo (27) 3227-9164 e 99228-6882.
- MONZA: com unidades em Vitória, Vila Velha e Cariacica, a padaria e confeitaria está aceitando encomendas de chester (R$ 249,99/2,4 kg), pernil (R$ 199,99/1,6 kg), peru (R$ 249,99/2,3 kg), tender (R$ 199,99/1,2 kg) e lombo (R$ 149,99/1,2 kg), todos decorados com fios de ovos e frutas secas e acompanhados de farofa natalina. Farofa de miúdos (R$ 59,99/1 kg), arroz de amêndoas (R$ 69,99/1 kg) e tábua de frios (R$ 106,59 o quilo) estão entre as guarnições oferecidas. Pedidos: até 22/12 pelo (27) 3064-3754 ou 99236-9900.
- MONTE LÍBANO: na rede de padarias, com unidades em Vitória e Vila Velha, há uma sugestão de ceia que serve de 10 a 12 convidados e sai a R$ 964 (em média R$ 80 por pessoa). A refeição inclui tábua de frios, pão árabe, ciabatta, patê, tomate confit, lombo e chester assados, arroz de amêndoas, farofa natalina, torta red velvet e rabanada. Pedidos: até 22/12 pelo site ou aplicativo da padaria ou presencialmente nas lojas.
- MOUSSA COZINHA ÁRABE: o bufê árabe, em Vitória, preparou três opções de combos natalinos. O mais básico, Mezzé, custa R$ 100 e inclui petisqueira com babaganoush, homus, mhamara e coalhada com nozes; torre de quibe cru; pão árabe (6 unidades) e pasta de shanklish. No cardápio tradicional, destaque para o arroz Maklub, de carne bovina com especiarias árabes, castanhas e cebola empanada (R$ 75/1 kg). Fará entregas em Vitória e Vila Velha. Pedidos: até 18/12 pelo (27) 99962-4352.
- NOZ COMIDA AFETIVA: entre os pratos de Natal do restaurante, que fica em Vitória, há joelho de porco à pururuca (R$ 150/2 kg), chester (R$ 320/4 kg). quiche de alho-poró com bacon (R$ 100) e, de sobremesa, brownie de chocolate meio amargo recheado com doce de leite (R$ 80) ou de chocolate branco recheado com Nutella (R$ 120). Pedidos: até 21/12 pelo (27) 99701-6929.
- PANACHÉ RESTAURANTE: em Vitória, o restaurante fará sob encomenda pernil assado com abacaxi (R$ 89,90/1 kg), quiche de camarão (R$ 59,90/1 kg), farofa com banana e bacon (R$ 55,90/1 kg), maionese (R$ 55,90/1 kg), salpicão (R$ 55,90/1 kg) e rabanada (R$ 59,90/ 1kg), entre outras opções. Pedidos: até 21/12 pelo (27) 99763-8856.
- RESTAURANTE PARTEI: situado em Cariacica, o restaurante fará kit natalino com ceia para 10 ou 20 pessoas (a partir de R$ 419,90). A opção inclui chester + 1 opção de carne (ao molho madeira, lobinho com abacaxi ou costela ao barbecue), farofa natalina, arroz primavera, salpicão e salada de folhas com frutas e croûtons. Pedidos: até 22/12 pelo (27) 3386-3497 ou 99874-0534.
- PIU ESPECIARIAS: entre as sugestões do restaurante, localizado em Vitória, estão paleta de cordeiro assada (R$ 98/1 kg), cabrito assado (R$ 105/1 kg), salada de bacalhau (R$ 86/1 kg) e bacalhau à Gomes de Sá (R$ 91/1 kg). Farofa especial de ovos (R$ 49/1 kg) e maionese de camarão (R$ 82/1 kg) são opções de acompanhamento. Pedidos: até 20/12 pelo (27) 3314-3863 ou 98834-5937.
- PLANT GASTRONOMIA: o bufê é especializado em comida plant based, sem produtos de origem animal, e terá ceia completa para duas (R$ 220) ou quatro pessoas (R$ 420) com seis itens, da entrada à sobremesa. Fazem parte do pacote salada de grãos com damasco e nozes; rocambole de lentilha, quinoa, ricota de tofu, cogumelos e molho de tomate; salpicão de carne de jaca verde; e musse de chocolate com frutas vermelhas. Disponível para retirada em Vitória e Vila Velha. Pedidos: até 19/12 pelo (27) 99918-4475.
- SALEDOCE: em Vila Velha, o restaurante aceita encomendas de quiche low carb e sem glúten, com base de grão de bico e recheio de queijo minas, nos sabores salmão (R$ 180), frango (R$ 130), alho-poró (R$ 130) e marguerita (R$ 130). Pedidos: até 19/12 pelo (27) 98834-4240.
- SPAGHETTI: com unidades em Vitória e Vila Velha, o restaurante prepara carnes e massas na travessa sob encomenda para a ceia. Destaque para o pernil de cordeiro assado (R$ 228, serve até seis pessoas) e para o escalope de filé ao molho madeira (R$ 248, para até oito pessoas). Como acompanhamento, há rigatoni ao creme de funghi (R$ 188) e penne ao ragu de costela de boi assada (R$ 188), que servem até cinco pessoas. Pedidos: até 23/12 pelo (27) 3324-8866 e 99249-5009.
- SOETA: o menu de fim de ano do restaurante, em Vitória, vem com entradinhas frias e quentes, tortas, entradas, pratos principais, assados, acompanhamentos, molhos e sobremesas. A salada de chester, maçã verde, aipo, iogurte e nozes e o salpicão de peru com batata crocante (ambos a R$ 38/250g) são pedidas refrescantes, e o peru inteiro envolto em bacon e recheado de farofa (R$ 418/4,5 kg em média) é um clássico da casa. Destaque também para as lasanhas de cordeiro com molho de tomate e de peru, mix de cogumelos e queijo das montanhas (ambas a R$ 58/500g). Pedidos: até 19/12 pelo (27) 3026-4433 ou 98875-1032.
- TEREZA ARAGÃO GOURMET: o cardápio do bufê, em Vitória, inclui entradas como gravlax de salmão com minibolos de milho e creme azedo (R$ 180/50 unidades) e tulipas de frango defumado com melba de abacaxi caramelizado (R$ 140/50 unidades). Na seção de pratos principais, o pernil de porco ao molho de mostarda e mel, acompanhado de pupunha assado, batatas ao murro, cebolinhas e cenouras baby carameladas sai a R$ 580 (4,5 kg). Uma opção de salada é a de arroz negro, quinoa, cogumelos, lascas de coco e cranberry (R$ 220/1 kg). Pedidos: até 15/12 pelo (27) 99923-8066.
Correção
04/12/2020 - 11:13
Uma versão anterior desta matéria afirmava erroneamente que a padaria Monte Líbano aceitaria encomendas de ceia por telefone, mas a empresa receberá pedidos apenas por meio de site e aplicativo próprios, assim como presencialmente em suas lojas. A informação foi corrigida.