Ceia de Natal 2020: mais de 90 opções para encomendar no ES

Está aberta a temporada de encomendas para a tradicional ceia do dia 24 de dezembro. Se você quer celebrar o Natal com as delícias típicas desta época mas não cogita a possibilidade de cozinhar, aproveite as sugestões da lista abaixo. Reunimos mais de 90 sugestões que vão desde banquetes completos, para duas ou mais pessoas, até pratos avulsos, disponíveis para retirada ou delivery em restaurantes, bufês e padarias da Grande Vitória.