Torta brownie com doce de leite e frutas vermelhas é dica para a ceia

Já pensou em qual sobremesa servir na ceia de Natal? Embora as encomendas de doces para as festas de fim de ano no ES já estejam a todo vapor, também vale a pena botar a mão na massa quando há uma receita prática, gostosa e bonita de servir. Afinal, quem não gosta de impressionar os convidados, receber elogios e para isso não ter tido tanto trabalho?
O preparo da torta brownie, sugestão da chef Karyne Iancóski, é simples e certeiro. Funciona até com quem não está muito acostumado a cozinhar. Basta ficar de olho em cada etapa e principalmente na umidade da massa, fazendo o teste do palitinho. Vamos então ao passo a passo:
TORTA BROWNIE
- Rendimento: 8 porções
- Tempo de preparo: 40 minutos
- Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- Base de brownie:
- 100g de manteiga sem sal
- 100g de chocolate meio amargo (cortado em cubos pequenos)
- 85g de ovos (aproximadamente 2 ovos médios)
- 80g de açúcar refinado
- 60g de açúcar mascavo
- 1 colher (café) de essência de baunilha
- 1 pitada de sal
- 50g de farinha de trigo
- 25g de cacau em pó 100%
- Para finalizar:
- 250g de doce de leite firme
- 300g de creme de leite fresco batido
- Frutas vermelhas a gosto (morangos, amoras, mirtilos, cerejas)
- MODO DE PREPARO (brownie):
- Coloque a manteiga com o chocolate meio amargo em uma tigela e leve ao banho-maria ou microondas para derreter.
- Em outro recipiente, misture a farinha, o cacau e o sal. Reserve.
- Na batedeira, bata os ovos com os açúcares e a baunilha por cinco minutos.
- Desligue a batedeira e, com uma espátula, misture o chocolate derretido com a manteiga.
- Adicione os ingredientes secos reservados e misture até incorporar totalmente.
- Despeje em uma forma redonda, forrada com papel manteiga ou alumínio, e asse em forno preaquecido a 220°C por aproximadamente 15 minutos.
- Ao colocar um palito ele deve sair úmido, mas a massa não pode estar crua.
- Deixe a massa esfriar totalmente para desenformar.
- Retire o papel manteiga e coloque em um prato.
- FINALIZAÇÃO:
- Coloque o doce de leite em um saco de confeitar.
- Faça pitangas em toda a borda do brownie.
- Bata o creme de leite fresco em picos médios e preencha todo o meio da torta.
- Decore com frutas vermelhas frescas.