Torta brownie com doce de leite e frutas vermelhas é dica para a ceia

Coloque a manteiga com o chocolate meio amargo em uma tigela e leve ao banho-maria ou microondas para derreter.

Em outro recipiente, misture a farinha, o cacau e o sal. Reserve.

Na batedeira, bata os ovos com os açúcares e a baunilha por cinco minutos.

Desligue a batedeira e, com uma espátula, misture o chocolate derretido com a manteiga.

Adicione os ingredientes secos reservados e misture até incorporar totalmente.

Despeje em uma forma redonda, forrada com papel manteiga ou alumínio, e asse em forno preaquecido a 220°C por aproximadamente 15 minutos.

Ao colocar um palito ele deve sair úmido, mas a massa não pode estar crua.

Deixe a massa esfriar totalmente para desenformar.