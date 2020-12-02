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Torta brownie com doce de leite e frutas vermelhas é dica para a ceia

Receita da chef Karyne Iancóski rende oito fatias, tem preparo simples e dá certo até com quem não está muito acostumado a cozinhar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 06:03

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 06:03

Torta brownie, receita sugerida para a ceia de Natal pela confeiteira Karyne Iancóski
Torta brownie da chef Karyne Iancóski fica pronta em 40 minutos Crédito: Guto Souza
Já pensou em qual sobremesa servir na ceia de Natal? Embora as encomendas de doces para as festas de fim de ano no ES já estejam a todo vapor, também vale a pena botar a mão na massa quando há uma receita prática, gostosa e bonita de servir. Afinal, quem não gosta de impressionar os convidados, receber elogios e para isso não ter tido tanto trabalho?
O preparo da torta brownie, sugestão da chef Karyne Iancóski, é simples e certeiro. Funciona até com quem não está muito acostumado a cozinhar. Basta ficar de olho em cada etapa e principalmente na umidade da massa, fazendo o teste do palitinho. Vamos então ao passo a passo: 

TORTA BROWNIE 

  • Rendimento: 8 porções
  • Tempo de preparo: 40 minutos
  • Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • Base de brownie:
  • 100g de manteiga sem sal 
  • 100g de chocolate meio amargo (cortado em cubos pequenos)
  • 85g de ovos (aproximadamente 2 ovos médios)
  • 80g de açúcar refinado 
  • 60g de açúcar mascavo 
  • 1 colher (café) de essência de baunilha 
  • 1 pitada de sal 
  • 50g de farinha de trigo 
  • 25g de cacau em pó 100%
  • Para finalizar:
  • 250g de doce de leite firme
  • 300g de creme de leite fresco batido
  • Frutas vermelhas a gosto (morangos, amoras, mirtilos, cerejas)
  • MODO DE PREPARO (brownie):
  1. Coloque a manteiga com o chocolate meio amargo em uma tigela e leve ao banho-maria ou microondas para derreter. 
  2. Em outro recipiente, misture a farinha, o cacau e o sal. Reserve. 
  3. Na batedeira, bata os ovos com os açúcares e a baunilha por cinco minutos. 
  4. Desligue a batedeira e, com uma espátula, misture o chocolate derretido com a manteiga.
  5. Adicione os ingredientes secos reservados e misture até incorporar totalmente. 
  6. Despeje em uma forma redonda, forrada com papel manteiga ou alumínio, e asse em forno preaquecido a 220°C por aproximadamente 15 minutos. 
  7. Ao colocar um palito ele deve sair úmido, mas a massa não pode estar crua. 
  8. Deixe a massa esfriar totalmente para desenformar. 
  9. Retire o papel manteiga e coloque em um prato.
  • FINALIZAÇÃO:
  1. Coloque o doce de leite em um saco de confeitar.
  2. Faça pitangas em toda a borda do brownie. 
  3. Bata o creme de leite fresco em picos médios e preencha todo o meio da torta.
  4. Decore com frutas vermelhas frescas.

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