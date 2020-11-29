Sirva quente

Fondant au chocolat: bolo de chocolate molhadinho e fácil de fazer

Receita lembra o clássico petit gateau e o lava cake norte-americano. Todos são companhias perfeitas para frutas vermelhas e sorvetes neutros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 08:00

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 08:00

Fondant au chocolat
Fondant au chocolat é um bolo de chocolate derretido, servido quente Crédito: Tramontina/Divulgação
Se você é um apaixonado por petit gateau, vai gostar desta receita. O fondant au chocolat nada mais é do que um bolo de chocolate (incrível) derretido. É como se fosse um brownie de interior bem úmido, bem mais molhadinho, servido quente como o petit gateau e o lava cake norte-americano. A diferença entre eles está praticamente só no nome. Para servir, sorvete é uma companhia perfeita. Vamos ao passo a passo?

FONDANT AU CHOCOLAT

  • INGREDIENTES:
  • 160g de chocolate ao leite picado
  • 130g de manteiga com sal
  • 150g de açúcar refinado
  • 3 ovos
  • 50g de farinha de trigo
  • MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno a 200ºC. 
  2. Em uma tigela, coloque o chocolate picado e a manteiga e leve ao microondas por 30 segundos por vez, misturando até derreter toda a manteiga e o chocolate. 
  3. Adicione essa mistura ao mixer, acrescente o açúcar e misture bem. 
  4. Em seguida, adicione os ovos, um por vez, e misture bem. 
  5. Acrescente a farinha de trigo e misture até incorporar a toda a massa. 
  6. Coloque a massa em forminhas individuais para cupcake ou muffin e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 10 minutos. 
  7. Após esse tempo, retire do forno, desenforme e pronto! 
  8. Sirva os bolinhos ainda quentes acompanhados de sorvete ou de morangos picados.
Receita cedida pela marca Tramontina.

