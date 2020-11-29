Fondant au chocolat: bolo de chocolate molhadinho e fácil de fazer

Se você é um apaixonado por petit gateau, vai gostar desta receita. O fondant au chocolat nada mais é do que um bolo de chocolate (incrível) derretido. É como se fosse um brownie de interior bem úmido, bem mais molhadinho, servido quente como o petit gateau e o lava cake norte-americano. A diferença entre eles está praticamente só no nome. Para servir, sorvete é uma companhia perfeita. Vamos ao passo a passo?
FONDANT AU CHOCOLAT
- INGREDIENTES:
- 160g de chocolate ao leite picado
- 130g de manteiga com sal
- 150g de açúcar refinado
- 3 ovos
- 50g de farinha de trigo
- MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno a 200ºC.
- Em uma tigela, coloque o chocolate picado e a manteiga e leve ao microondas por 30 segundos por vez, misturando até derreter toda a manteiga e o chocolate.
- Adicione essa mistura ao mixer, acrescente o açúcar e misture bem.
- Em seguida, adicione os ovos, um por vez, e misture bem.
- Acrescente a farinha de trigo e misture até incorporar a toda a massa.
- Coloque a massa em forminhas individuais para cupcake ou muffin e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 10 minutos.
- Após esse tempo, retire do forno, desenforme e pronto!
- Sirva os bolinhos ainda quentes acompanhados de sorvete ou de morangos picados.
Receita cedida pela marca Tramontina.