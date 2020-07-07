Quindim de chocolate: confira receita de Ana Maria Braga

Na lista dos doces de origem portuguesa mais amados pelos brasileiros, o quindim reina no topo. De tão querido, o docinho amarelo preparado com gemas ganhou até uma versão achocolatada, sugerida por Ana Maria Braga, apresentadora do "Mais Você" (TV Globo). Ficou curioso? Veja passo a passo como fazer:
QUINDIM DE CHOCOLATE
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 50g de coco fresco ralado
- ¼ de xícara (chá) de leite
- 2 colheres (sopa) de margarina derretida
- 9 gemas peneiradas
- 100g de chocolate meio amargo derretido
- Manteiga para untar e açúcar para polvilhar
MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno a 200ºC.
- Em uma tigela, misture o coco ralado com o leite, a margarina derretida, o açúcar e as gemas.
- Adicione o chocolate derretido e mexa até incorporar.
- Despeje a massa em uma forma de cone central (15cm x 5,5cm) untada com manteiga e polvilhada com açúcar.
- Leve ao forno preaquecido, em banho-maria, por 35 minutos ou até secar na superfície.
- Retire do forno e deixe esfriar.
- Desenforme, decore a gosto e sirva em temperatura ambiente.
Fonte: Anamariabraga.globo.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.