Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Água na boca!

Quindim de chocolate: confira receita de Ana Maria Braga

Conheça uma versão achocolatada do doce que é um queridinho nas festas juninas brasileiras e um ícone da doçaria portuguesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 14:48

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 14:48

Quindim de chocolate, por Ana Maria Braga
Quindim de chocolate, por Ana Maria Braga Crédito: Anamariabraga.globo.com
Na lista dos doces de origem portuguesa mais amados pelos brasileiros, o quindim reina no topo. De tão querido, o docinho amarelo preparado com gemas ganhou até uma versão achocolatada, sugerida por Ana Maria Braga, apresentadora do "Mais Você" (TV Globo). Ficou curioso? Veja passo a passo como fazer: 

QUINDIM DE CHOCOLATE

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 50g de coco fresco ralado
  • ¼ de xícara (chá) de leite
  • 2 colheres (sopa) de margarina derretida
  • 9 gemas peneiradas
  • 100g de chocolate meio amargo derretido
  • Manteiga para untar e açúcar para polvilhar
MODO DE PREPARO: 
  1. Preaqueça o forno a 200ºC.
  2. Em uma tigela, misture o coco ralado com o leite, a margarina derretida, o açúcar e as gemas. 
  3. Adicione o chocolate derretido e mexa até incorporar. 
  4. Despeje a massa em uma forma de cone central (15cm  x 5,5cm) untada com manteiga e polvilhada com açúcar. 
  5. Leve ao forno preaquecido, em banho-maria, por 35 minutos ou até secar na superfície. 
  6. Retire do forno e deixe esfriar. 
  7. Desenforme, decore a gosto e sirva em temperatura ambiente.
Fonte: Anamariabraga.globo.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Veja Também

Pensando na sobremesa? Experimente uma receita de quindão

Doceria portuguesa deixa a Praia do Suá e reabre em novo endereço

É São João! Veja lista de delícias juninas para festejar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
Artemis 2 volta à Terra após viagem à Lua: o que acontece com os astronautas agora?
Imagem de destaque
ES em alerta para temporais e queda de temperatura no fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados