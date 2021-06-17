Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pitadas

Doceria portuguesa deixa a Praia do Suá e reabre em novo endereço

Saiba onde fica agora a d'Belém, famosa pelos pastéis de nata, e conheça a primeira mulher a atuar como chef no Hotel Ilha do Boi
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

17 jun 2021 às 18:04

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 18:04

Pastéis de nata/de Belém da doçaria portuguesa d'Belém, em Vitória
Pastel de nata é carro-chefe na doceria, comandada por uma família portuguesa  Crédito: Evelize Calmon
Fundada por uma família portuguesa na Praia do Suá em 2016, a doceria d'Belém deixou o ponto que ocupava no bairro, em frente ao restaurante São Pedro, e reabriu em um outro endereço de Vitória, no início deste mês. O novo espaço fica na Rua Chapot Presvot, 364, Praia do Canto, onde funcionava o Café 364.  
O pastel de nata (R$ 6 cada um) e o bolinho de bacalhau (R$ 6,50 a unidade e R$ 22 a porção com 4) seguem como carros-chefes e, como na antiga casa, têm a companhia de diversos quitutes da terrinha - quindim, pastel de Santa Clara, Toucinho do céu, Torta de Sintra, entre outros.   
Ambiente da doçaria portuguesa d'Belém, em Vitória
Novo espaço foi inaugurado início de junho, na Praia do Canto Crédito: d'Belém/Instagram
Recém-chegados à vitrine, os croissants, de produção própria, também têm feito sucesso. Entre as novidades da loja na Praia do Canto está o serviço de cafés filtrados (Hario V60 e prensa francesa) e um pequeno empório com produtos portugueses - destaque para o tradicional licor de Ginja, feito com cereja. 
O casal Teresa Marques e José Ramalho é responsável pela cozinha, e seus filhos, José e Pedro, cuidam do atendimento. A doceria, que aceita encomendas de pratos de bacalhau, funciona de segunda a sábado, a partir das 11h. Delivery pelo iFood. Mais informações: (27) 3201-8928.   

NOVA CHEF EXECUTIVA EM VITÓRIA 

Fabricia Sarria é a nova chef executiva do Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória. Formada em Gastronomia desde 2013 pela Faculdade Novo Milênio e atualmente acadêmica de Nutrição, Sarria é a primeira mulher a ocupar esse cargo desde que o hotel foi inaugurado, há 42 anos. Antes de assumir a nova função, a profissional atuava no Senac como subchef, desde setembro de 2014.
Fabricia Sarria, chef do restaurante do Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória
Fabricia Sarria é a primeira mulher a atuar como chef no Hotel Senac Ilha do Boi Crédito: Arquivo pessoal
Leia as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em Gastronomia.

Veja Também

Hot dog americano é especialidade de nova lanchonete em Vitória

Hambúrguer de grão-de-bico, quinoa e espinafre: leve e vegano

Quentão com chocolate, um clássico repaginado para o "arraiá"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Europa Praia do Canto Pitadas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres
Imagem de destaque
Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)
Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados