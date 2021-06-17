Doceria portuguesa deixa a Praia do Suá e reabre em novo endereço

Pastel de nata é carro-chefe na doceria, comandada por uma família portuguesa Crédito: Evelize Calmon

Fundada por uma família portuguesa na Praia do Suá em 2016, a doceria d'Belém deixou o ponto que ocupava no bairro, em frente ao restaurante São Pedro, e reabriu em um outro endereço de Vitória, no início deste mês. O novo espaço fica na Rua Chapot Presvot, 364, Praia do Canto, onde funcionava o Café 364.

O pastel de nata (R$ 6 cada um) e o bolinho de bacalhau (R$ 6,50 a unidade e R$ 22 a porção com 4) seguem como carros-chefes e, como na antiga casa, têm a companhia de diversos quitutes da terrinha - quindim, pastel de Santa Clara, Toucinho do céu, Torta de Sintra, entre outros.

Novo espaço foi inaugurado início de junho, na Praia do Canto Crédito: d'Belém/Instagram

Recém-chegados à vitrine, os croissants, de produção própria, também têm feito sucesso. Entre as novidades da loja na Praia do Canto está o serviço de cafés filtrados (Hario V60 e prensa francesa) e um pequeno empório com produtos portugueses - destaque para o tradicional licor de Ginja, feito com cereja.

O casal Teresa Marques e José Ramalho é responsável pela cozinha, e seus filhos, José e Pedro, cuidam do atendimento. A doceria, que aceita encomendas de pratos de bacalhau, funciona de segunda a sábado, a partir das 11h. Delivery pelo iFood. Mais informações: (27) 3201-8928.

NOVA CHEF EXECUTIVA EM VITÓRIA

Fabricia Sarria é a nova chef executiva do Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória. Formada em Gastronomia desde 2013 pela Faculdade Novo Milênio e atualmente acadêmica de Nutrição, Sarria é a primeira mulher a ocupar esse cargo desde que o hotel foi inaugurado, há 42 anos. Antes de assumir a nova função, a profissional atuava no Senac como subchef, desde setembro de 2014.

Fabricia Sarria é a primeira mulher a atuar como chef no Hotel Senac Ilha do Boi Crédito: Arquivo pessoal