Receita caipira

Quentão com chocolate, um clássico repaginado para o "arraiá"

Saiba como preparar uma versão turbinada e ainda mais perfumada da tradicional bebida das festas juninas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

16 jun 2021 às 17:32

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 17:32

Quentão com chocolate
Decore o quentão com cascas de limão, cravo, canela e anis estrelado Crédito: Água Doce/Divulgação
Servido tradicionalmente nas quermesses e festas juninas do Brasil, o quentão, como o nome sugere, é uma bebida perfeita para consumir no frio. Na receita que você vê a seguir, os ingredientes básicos - cachaça, gengibre canela e açúcar - ganham reforço de especiarias, frutas cítricas e chocolate. Será que fica bom? Com certeza! Veja como fazer:

QUENTÃO COM CHOCOLATE

Rendimento: 2 porções
Tempo de preparo: 15 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 1 xícara de açúcar refinado
  • 50g de gengibre cortado em rodelas
  • 10g de cravo-da-Índia
  • 10g de canela em pau
  • Casca de 1 limão siciliano
  • 3 laranjas cortadas em rodelas
  • 250ml de água
  • 150ml de cachaça neutra
  • 150g de chocolate em gotas
  • 2 anis estrelados
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, coloque o açúcar e deixe dar uma leve caramelizada. 
  2. Acrescente o gengibre, o cravo, a canela, as cascas do limão siciliano e as rodelas de laranja. Deixe apurar o aroma. 
  3. Coloque a água e deixe ferver, para em seguida adicionar a cachaça. 
  4. Coe o líquido, volte para a panela e, por último, acrescente o chocolate em gotas. Deixe ferver por alguns minutos. 
  5. Decore com cascas de limão, cravo, canela e anis estrelado.
Receita cedida por Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

