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Bolo cremoso de fubá com queijo: veja receita de Ana Maria Braga

Sugestão da apresentadora combina super bem com um café fresquinho e pode deixar o seu lanche muito mais gostoso
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

16 jun 2021 às 16:42

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 16:42

Bolo de fubá cremoso, por Ana Maria Braga
Bolo de fubá com queijo Crédito: Anamariabraga.globo.com
Que tal um bolo de fubá para acompanhar o café? E se ele for cremoso e tiver um gostinho irresistível de queijo? O bolo cremoso da apresentadora e rainha das receitas caseiras Ana Maria Braga fica desse jeito. Quer ver só?

BOLO DE FUBÁ CREMOSO COM QUEIJO

Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 2 xícaras (chá) de leite (500ml)
  • 1 vidro de leite de coco (200ml)
  • 3 ovos (150g)
  • 2 colheres (sopa) de manteiga em temperatura ambiente (30g)
  • 3 xícaras (chá) de açúcar (540g)
  • 1 xícara (chá) de fubá mimoso (150g)
  • 3 colheres (sopa) de farinha de trigo (45g)
  • 50g de parmesão ralado
  • 1 pitada de sal 
  • 1 colher (sopa) de fermento químico (10g)
MODO DE PREPARO:
  1. No liquidificador, bata o leite com o leite de coco, os ovos, a manteiga e o açúcar.
  2. Aos poucos, adicione o fubá, a farinha, o parmesão e o sal, batendo bem a cada adição.
  3. Por fim, incorpore o fermento, batendo somente para misturar.
  4. Despeje em uma forma retangular (18 x 25 cm) untada e enfarinhada.
  5. Asse em forno médio preaquecido a 180ºC por aproximadamente 40 minutos ou até dourar.
  6. Deixe esfriar, corte em pedaços e sirva.
Receita cedida pelo site Anamariabraga.globo.com.

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