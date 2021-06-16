Bolo cremoso de fubá com queijo: veja receita de Ana Maria Braga

Que tal um bolo de fubá para acompanhar o café? E se ele for cremoso e tiver um gostinho irresistível de queijo? O bolo cremoso da apresentadora e rainha das receitas caseiras Ana Maria Braga fica desse jeito. Quer ver só?
BOLO DE FUBÁ CREMOSO COM QUEIJO
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 2 xícaras (chá) de leite (500ml)
- 1 vidro de leite de coco (200ml)
- 3 ovos (150g)
- 2 colheres (sopa) de manteiga em temperatura ambiente (30g)
- 3 xícaras (chá) de açúcar (540g)
- 1 xícara (chá) de fubá mimoso (150g)
- 3 colheres (sopa) de farinha de trigo (45g)
- 50g de parmesão ralado
- 1 pitada de sal
- 1 colher (sopa) de fermento químico (10g)
MODO DE PREPARO:
- No liquidificador, bata o leite com o leite de coco, os ovos, a manteiga e o açúcar.
- Aos poucos, adicione o fubá, a farinha, o parmesão e o sal, batendo bem a cada adição.
- Por fim, incorpore o fermento, batendo somente para misturar.
- Despeje em uma forma retangular (18 x 25 cm) untada e enfarinhada.
- Asse em forno médio preaquecido a 180ºC por aproximadamente 40 minutos ou até dourar.
- Deixe esfriar, corte em pedaços e sirva.
Receita cedida pelo site Anamariabraga.globo.com.