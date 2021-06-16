Que tal um baião de dois rápido e delicioso? Veja receita

Prato de origem nordestina tem preparo simples e sabor inconfundível. Uma ótima forma de aproveitar sobras de arroz e feijão!
Evelize Calmon

16 jun 2021 às 15:16

Baião de dois: pronto em 30 minutos Crédito: Cybercook/Divulgação
Que tal aproveitar as sobras de arroz e feijão com uma receita irresistível? Aqui vai uma dica: baião de dois. O prato de origem nordestina é um queridinho dos capixabas e tem ganhado espaço nos restaurantes daqui. Para fazer em casa, você não vai gastar mais do que 30 minutos. Veja como é fácil:

BAIÃO DE DOIS RÁPIDO

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 3 colheres (sopa) de óleo de soja
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 3 xícaras (chá) de feijão carioquinha cozido
  • 3 xícaras (chá) de arroz cozido
  • Paio (1 peça) cortado em cubos
  • 100g de bacon cortado em cubos
  • 100g de queijo coalho cortado em cubos
  • 2 colheres (sopa) de coentro picado
  • 1 pimenta dedo-de-moça picada
  • 1 pitada de sal
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, coloque o óleo e refogue a cebola e o alho.
  2. Adicione o bacon e o paio e deixe dourar bem.
  3. Junte o arroz, o feijão e a pimenta. Refogue por cinco minutinhos.
  4. Acrescente o queijo, o coentro e acerte o sal.
  5. Misture bem e está pronto.
Receita cedida pelo portal Cybercook

