Que tal um baião de dois rápido e delicioso? Veja receita

Que tal aproveitar as sobras de arroz e feijão com uma receita irresistível? Aqui vai uma dica: baião de dois. O prato de origem nordestina é um queridinho dos capixabas e tem ganhado espaço nos restaurantes daqui. Para fazer em casa, você não vai gastar mais do que 30 minutos. Veja como é fácil:
BAIÃO DE DOIS RÁPIDO
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 3 colheres (sopa) de óleo de soja
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 3 xícaras (chá) de feijão carioquinha cozido
- 3 xícaras (chá) de arroz cozido
- Paio (1 peça) cortado em cubos
- 100g de bacon cortado em cubos
- 100g de queijo coalho cortado em cubos
- 2 colheres (sopa) de coentro picado
- 1 pimenta dedo-de-moça picada
- 1 pitada de sal
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, coloque o óleo e refogue a cebola e o alho.
- Adicione o bacon e o paio e deixe dourar bem.
- Junte o arroz, o feijão e a pimenta. Refogue por cinco minutinhos.
- Acrescente o queijo, o coentro e acerte o sal.
- Misture bem e está pronto.
Receita cedida pelo portal Cybercook.