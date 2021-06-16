Receita mineira, péla égua é uma ótima pedida no frio

Canjiquinha, bacon, linguiça e costela suína se completam nessa sugestão quentinha das chefs Giovana Moyzes e Marcela Bourguignon
Evelize Calmon

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 14:44

Péla égua, por Giovana Moyzes e Marcela Bourguignon (As Cremes) Crédito: As Cremes/Instagram
É só chegar o frio que os caldinhos vêm encher a gente de aconchego. Um em especial, a canjiquinha, ou péla égua, como manda a tradição mineira, acerta em cheio na missão de esquentar o corpo e encantar com seu sabor maravilhoso de comida da roça.  
Abaixo você confere uma receita das chefs Giovana Moyzes e Marcela Bourguignon, autoras do perfil @ascremes, no Instagram. Nesta sequência de stories, a Giovana mostra passo a passo como fazer um péla égua super prático. E aí, bora cozinhar?

PÉLA ÉGUA (CANJIQUINHA)

Rendimento: de 8 a 10 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 1 xícara de canjiquinha amarela crua
  • 200g de bacon cortado em cubos
  • 250g de linguiça calabresa defumada cortada em rodelas
  • 1 colher (sopa) de passata (molho de tomate)
  • 1/2 alho-poró cortado em rodelas finas
  • 4 dentes de alho picados
  • 1 cebola branca média picadinha
  • 1 tomate sem semente cortado em cubinhos
  • 500g de costelinha de porco cortada em pedaços pequenos (use a ponta da costela)
  • 1 maço de couve cortado em tiras
  • Salsinha e cebolinha a gosto, picadas
  • Pimenta dedo-de-moça a gosto, picada
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Sal a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Lave a canjiquinha e deixe de molho em água para hidratar. Reserve.
  2. Corte a costelinha em pedaços, tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.
  3. Em uma panela, frite primeiro o bacon e, em seguida, acrescente a linguiça. Frite junto até dourar e reserve.
  4. Na mesma panela, use a gordura do bacon para fritar os pedaços de costelinha. Reserve.
  5. Com a gordura restante, faça um refogado com a cebola, o alho-poró e o alho. Assim que dourarem, acrescente a passata.
  6. Volte com as carnes para a panela, acrescente a canjiquinha, misture e complete com água quente, deixando cozinhar por alguns minutos.
  7. Finalize adicionando os temperos verde, a couve e a pimenta dedo-de-moça. Misture e ajuste o sal.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

