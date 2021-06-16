Receita mineira, péla égua é uma ótima pedida no frio

É só chegar o frio que os caldinhos vêm encher a gente de aconchego. Um em especial, a canjiquinha, ou péla égua, como manda a tradição mineira, acerta em cheio na missão de esquentar o corpo e encantar com seu sabor maravilhoso de comida da roça.
Abaixo você confere uma receita das chefs Giovana Moyzes e Marcela Bourguignon, autoras do perfil @ascremes, no Instagram. Nesta sequência de stories, a Giovana mostra passo a passo como fazer um péla égua super prático. E aí, bora cozinhar?
PÉLA ÉGUA (CANJIQUINHA)
Rendimento: de 8 a 10 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1 xícara de canjiquinha amarela crua
- 200g de bacon cortado em cubos
- 250g de linguiça calabresa defumada cortada em rodelas
- 1 colher (sopa) de passata (molho de tomate)
- 1/2 alho-poró cortado em rodelas finas
- 4 dentes de alho picados
- 1 cebola branca média picadinha
- 1 tomate sem semente cortado em cubinhos
- 500g de costelinha de porco cortada em pedaços pequenos (use a ponta da costela)
- 1 maço de couve cortado em tiras
- Salsinha e cebolinha a gosto, picadas
- Pimenta dedo-de-moça a gosto, picada
- Pimenta-do-reino a gosto
- Sal a gosto
MODO DE PREPARO:
- Lave a canjiquinha e deixe de molho em água para hidratar. Reserve.
- Corte a costelinha em pedaços, tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.
- Em uma panela, frite primeiro o bacon e, em seguida, acrescente a linguiça. Frite junto até dourar e reserve.
- Na mesma panela, use a gordura do bacon para fritar os pedaços de costelinha. Reserve.
- Com a gordura restante, faça um refogado com a cebola, o alho-poró e o alho. Assim que dourarem, acrescente a passata.
- Volte com as carnes para a panela, acrescente a canjiquinha, misture e complete com água quente, deixando cozinhar por alguns minutos.
- Finalize adicionando os temperos verde, a couve e a pimenta dedo-de-moça. Misture e ajuste o sal.
