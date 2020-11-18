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Chef dá receita e seis dicas para preparar o cookie perfeito

Karyne Iancoski ensina a fazer o biscoito clássico, com pedaços chocolate, e orienta sobre ingredientes, temperatura do forno e ponto correto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 15:19

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 15:19

Cookie com gotas de chocolate
Cookie com pedaços de chocolate Crédito: Guto Souza
Os primeiros relatos sobre o cookie são do século 17, mas quem criou a receita que conhecemos hoje foi a americana Ruth Wakefield, em 1930. De acordo com a chef confeiteira Karyne Iancoski, o preparo é fácil, mas requer alguns cuidados para que eles saiam perfeitos do forno.
O cookie é um biscoito muito versátil, pois vai bem com pasta de amendoim, nozes, confete etc. Dá para fazer até recheado, basta a pessoa usar a criatividade e prestar atenção na hora da receita, avalia. Confira seis dicas para preparar cookies perfeitos:

QUEM CONGELA SEMPRE TEM

Karyne explica que a primeira coisa a ser feita para que sua receita dê certo é apostar em ingredientes de qualidade. Escolher produtos de qualidade é fundamental. Para um cookie perfeito, não podemos substituir a manteiga por margarina, por exemplo. Quando for preparar os cookies, deixe a manteiga em temperatura ambiente - no famoso ponto de pomada - , assim ela vai incorporar melhor os açúcares quando você for bater, explica.
Não bata a massa em excesso. Depois de adicionar a farinha de trigo, misture somente até incorporar. Se você bater demais, o glúten será ativado e os cookies ficarão duros.
Cuidado com o forno. Não esqueça de pré-aquecer, uns 15 minutos, a 160°C para não queimar. 
Prefira uma assadeira plana e não muito fina. Forre com papel manteiga e modele os cookies, deixando uma distância entre eles para não grudar. O ponto correto é quando as bordas estão douradas, mas o centro ainda continua claro.
Aposte no chocolate em barra. Eu prefiro usar pedaços de chocolate. Acho que eles deixam o cookie mais chocolatudo do que as gotas. Para cortar os pedaços com mais precisão, levo a barra ao micro-ondas por alguns segundos. Cuidado para não derreter! A ideia é só facilitar o corte, complementa. 
Por último, mas não menos importante: os cookies são gostosos frescos. As receitas rendem em média 15 cookies, você não precisa assá-los de uma vez. Congele as bolinhas e guarde em saquinhos. Depois, é só tirar do freezer, assar e aproveitar, finaliza a chef.

COOKIES COM PEDAÇOS DE CHOCOLATE

Rendimento: 15 unidades, em média
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 200g de manteiga
  • 140g de açúcar
  • 95g de açúcar mascavo
  • 85g de ovos
  • Pitada de sal
  • 1 colher (café) de baunilha
  • 300g de farinha de trigo
  • 5g de bicarbonato de sódio
  • 300g de chocolate meio amargo cortado em pedaços
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Peneire a farinha de trigo e o bicarbonato de sódio. Reserve.
  2. Bata a manteiga (em ponto de pomada) com os açúcares por 1 minuto. 
  3. Agregue a baunilha e os ovos em duas etapas. 
  4. Acrescente de uma só vez a farinha peneirada com o bicarbonato e bata somente até incorporar.
  5. Por último, adicione os pedaços de chocolate.
  6. Em uma assadeira reta, coberta com papel manteiga ou silpat, modele os cookies formando bolas do tamanho desejado. 
  7. Asse a 160°C graus por aproximadamente 10 minutos.
"Os ingredientes do cookie podem ser misturados à mão ou na batedeira. Caso opte pela batedeira, use a raquete para bater a massa."
Karyne Iancoski - Chef confeiteira
Com informações da assessoria de imprensa da chef Karyne Iancoski.

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