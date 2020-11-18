Chef dá receita e seis dicas para preparar o cookie perfeito

QUEM CONGELA SEMPRE TEM

Karyne explica que a primeira coisa a ser feita para que sua receita dê certo é apostar em ingredientes de qualidade. Escolher produtos de qualidade é fundamental. Para um cookie perfeito, não podemos substituir a manteiga por margarina, por exemplo. Quando for preparar os cookies, deixe a manteiga em temperatura ambiente - no famoso ponto de pomada - , assim ela vai incorporar melhor os açúcares quando você for bater, explica.

Não bata a massa em excesso. Depois de adicionar a farinha de trigo, misture somente até incorporar. Se você bater demais, o glúten será ativado e os cookies ficarão duros.

Cuidado com o forno. Não esqueça de pré-aquecer, uns 15 minutos, a 160°C para não queimar.

Prefira uma assadeira plana e não muito fina. Forre com papel manteiga e modele os cookies, deixando uma distância entre eles para não grudar. O ponto correto é quando as bordas estão douradas, mas o centro ainda continua claro.

Aposte no chocolate em barra. Eu prefiro usar pedaços de chocolate. Acho que eles deixam o cookie mais chocolatudo do que as gotas. Para cortar os pedaços com mais precisão, levo a barra ao micro-ondas por alguns segundos. Cuidado para não derreter! A ideia é só facilitar o corte, complementa.