Chef dá receita e seis dicas para preparar o cookie perfeito

Os primeiros relatos sobre o cookie são do século 17, mas quem criou a receita que conhecemos hoje foi a americana Ruth Wakefield, em 1930. De acordo com a chef confeiteira Karyne Iancoski, o preparo é fácil, mas requer alguns cuidados para que eles saiam perfeitos do forno.
O cookie é um biscoito muito versátil, pois vai bem com pasta de amendoim, nozes, confete etc. Dá para fazer até recheado, basta a pessoa usar a criatividade e prestar atenção na hora da receita, avalia. Confira seis dicas para preparar cookies perfeitos:
QUEM CONGELA SEMPRE TEM
Karyne explica que a primeira coisa a ser feita para que sua receita dê certo é apostar em ingredientes de qualidade. Escolher produtos de qualidade é fundamental. Para um cookie perfeito, não podemos substituir a manteiga por margarina, por exemplo. Quando for preparar os cookies, deixe a manteiga em temperatura ambiente - no famoso ponto de pomada - , assim ela vai incorporar melhor os açúcares quando você for bater, explica.
Não bata a massa em excesso. Depois de adicionar a farinha de trigo, misture somente até incorporar. Se você bater demais, o glúten será ativado e os cookies ficarão duros.
Cuidado com o forno. Não esqueça de pré-aquecer, uns 15 minutos, a 160°C para não queimar.
Prefira uma assadeira plana e não muito fina. Forre com papel manteiga e modele os cookies, deixando uma distância entre eles para não grudar. O ponto correto é quando as bordas estão douradas, mas o centro ainda continua claro.
Aposte no chocolate em barra. Eu prefiro usar pedaços de chocolate. Acho que eles deixam o cookie mais chocolatudo do que as gotas. Para cortar os pedaços com mais precisão, levo a barra ao micro-ondas por alguns segundos. Cuidado para não derreter! A ideia é só facilitar o corte, complementa.
Por último, mas não menos importante: os cookies são gostosos frescos. As receitas rendem em média 15 cookies, você não precisa assá-los de uma vez. Congele as bolinhas e guarde em saquinhos. Depois, é só tirar do freezer, assar e aproveitar, finaliza a chef.
COOKIES COM PEDAÇOS DE CHOCOLATE
Rendimento: 15 unidades, em média
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 200g de manteiga
- 140g de açúcar
- 95g de açúcar mascavo
- 85g de ovos
- Pitada de sal
- 1 colher (café) de baunilha
- 300g de farinha de trigo
- 5g de bicarbonato de sódio
- 300g de chocolate meio amargo cortado em pedaços
- MODO DE PREPARO:
- Peneire a farinha de trigo e o bicarbonato de sódio. Reserve.
- Bata a manteiga (em ponto de pomada) com os açúcares por 1 minuto.
- Agregue a baunilha e os ovos em duas etapas.
- Acrescente de uma só vez a farinha peneirada com o bicarbonato e bata somente até incorporar.
- Por último, adicione os pedaços de chocolate.
- Em uma assadeira reta, coberta com papel manteiga ou silpat, modele os cookies formando bolas do tamanho desejado.
- Asse a 160°C graus por aproximadamente 10 minutos.
"Os ingredientes do cookie podem ser misturados à mão ou na batedeira. Caso opte pela batedeira, use a raquete para bater a massa."
Com informações da assessoria de imprensa da chef Karyne Iancoski.