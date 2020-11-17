Conheça menus completos da entrada à sobremesa disponíveis no ES

Frango à milanesa com arroz de champignon e bacon do Daju Bistrô no Chefs na Shipp Crédito: Daju Bistrô/Instagram

Restaurant Week , evento em que restaurantes vendem menus com entrada, prato e sobremesa fechados a um valor promocional e não acontece no ES desde o ano passado, deixou saudades para muita gente. Mas o mesmo modelo de cardápio tem se destacado tanto para delivery, no festival promovido esta semana por um aplicativo, quanto para jantar presencial, em dois endereços da Grande Vitória.

Em cartaz até domingo, 22/11, o festival Chefs na Shipp reúne cardápios completos a preços acessíveis em 12 restaurantes que entregam pelo aplicativo Shipp. Os menus, com opções individuais, custam R$ 49,90 no almoço e R$ 59,90 no jantar, e a taxa de entrega é fixada em R$ 2,99 para qualquer distância.

Participam da ação: Noz Comida Afetiva, Daju Bistrô, La Dolina, Piu Especiarias, Bendito Bistrô, Cantina do Bacco e Pirão, em Vitória; Cantina do Ettore, Gol Burger, Dom Alfredo, Japa San 2 Go e Preferito, em Vila Velha. Clique aqui para mais informações.

Pratos do festival Chefs na Shipp

MENUS TEMÁTICOS

Em Vila Velha, o restaurante Brincando com Fogo (Av. da Praia, 410, Praia de Itaparica) oferece somente menus completos - de entrada + prato e de entrada + prato + sobremesa. Ao todo, são 10 opções temáticas inspiradas em países como Brasil (e os estados de MG, RJ, SP e ES), França, EUA, Espanha e Itália.

Risoto de alho-poró e filé ao molho de mostarda do restaurante Brincando com Fogo Crédito: Ciro Trigo

A experiência Vive la France (R$ 64 completa/R$ 54 em duas etapas) vem com vichyssoise de entrada, risoto de alho-poró e medalhão de mignon ao molho de mostarda como prato e petit gâteau para finalizar. Mais informações: (27) 99522-8796.

JANTAR ITALIANO

Há mais de um ano, o italiano Spaghetti (Av. Leitão da Silva, 377, Vitória e Rua Anésio Alvarenga, 240, Vila Velha) oferece o Menu Combinado no jantar de quarta e quinta, em suas duas unidades, com entrada, prato e sobremesa a R$ 68 por pessoa. Os itens mudam a cada mês.

Ravióli de polenta com ragu de linguiça: no Menu Combinado de novembro do Spaghetti Crédito: Spaghetti/Instagram