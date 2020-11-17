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Preço promocional

Conheça menus completos da entrada à sobremesa disponíveis no ES

Até domingo, um aplicativo de entregas promove festival com cardápios individuais a partir de R$ 49,90. Em Vitória e Vila Velha, dois restaurantes oferecem essa modalidade

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 17:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 17:25
Filé de frango à milanesa com arroz cremoso de champignon, bacon e ervas do Daju Bistrô, em Vitória 
Frango à milanesa com arroz de champignon e bacon do Daju Bistrô no Chefs na Shipp  Crédito: Daju Bistrô/Instagram
Restaurant Week, evento em que restaurantes vendem menus com entrada, prato e sobremesa fechados a um valor promocional e não acontece no ES desde o ano passado, deixou saudades para muita gente. Mas o mesmo modelo de cardápio tem se destacado tanto para delivery, no festival promovido esta semana por um aplicativo, quanto para jantar presencial, em dois endereços da Grande Vitória. 

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Em cartaz até domingo, 22/11, o festival Chefs na Shipp reúne cardápios completos a preços acessíveis em 12 restaurantes que entregam pelo aplicativo Shipp. Os menus, com opções individuais, custam R$ 49,90 no almoço e R$ 59,90 no jantar, e a taxa de entrega é fixada em R$ 2,99 para qualquer distância. 
Participam da ação: Noz Comida Afetiva, Daju Bistrô, La Dolina, Piu Especiarias, Bendito Bistrô, Cantina do Bacco e Pirão, em Vitória; Cantina do Ettore, Gol Burger, Dom Alfredo, Japa San 2 Go e Preferito, em Vila Velha. Clique aqui para mais informações.

Pratos do festival Chefs na Shipp

MENUS TEMÁTICOS

Em Vila Velha, o restaurante Brincando com Fogo (Av. da Praia, 410, Praia de Itaparica) oferece somente menus completos - de entrada + prato e de entrada + prato + sobremesa. Ao todo, são 10 opções temáticas inspiradas em países como Brasil (e os estados de MG, RJ, SP e ES), França, EUA, Espanha e Itália. 
Risoto de alho-poró e filé ao molho de mostarda do menu Vive la France, do restaurante Brincando com Fogo, em Vila Velha
Risoto de alho-poró e filé ao molho de mostarda do restaurante Brincando com Fogo Crédito: Ciro Trigo
A experiência Vive la France (R$ 64 completa/R$ 54 em duas etapas) vem com vichyssoise de entrada, risoto de alho-poró e medalhão de mignon ao molho de mostarda como prato e petit gâteau para finalizar. Mais informações: (27) 99522-8796.

JANTAR ITALIANO

Há mais de um ano, o italiano Spaghetti (Av. Leitão da Silva, 377, Vitória e Rua Anésio Alvarenga, 240, Vila Velha) oferece o Menu Combinado no jantar de quarta e quinta, em suas duas unidades, com entrada, prato e sobremesa a R$ 68 por pessoa. Os itens mudam a cada mês.
Ravióli de polenta com ragu de linguiça do restaurante Spaghetti, em Vitória e Vila Velha
Ravióli de polenta com ragu de linguiça: no Menu Combinado de novembro do Spaghetti Crédito: Spaghetti/Instagram
Em novembro, o cliente pode escolher como entrada antepasto italiano ou arancini caprese; como principal rigatoni ao creme de funghi ou ravióli de polenta com ragu de linguiça; e para a sobremesa gelato de banana caramelada ou torta de coco. Mais informações: (27) 3324-8866.  

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