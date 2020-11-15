Caldeirada de frutos do mar é um clássico do litoral: veja receita

Na terra da moqueca capixaba, a caldeirada, um ensopado típico de cidades litorâneas em todo o mundo, não tem protagonismo. Mas isso não faz dela uma opção menos saborosa para aproveitar os peixes e mariscos tão presentes nos pratos tradicionais do Espírito Santo.
O chef e consultor Henrique Escabia apresenta sua versão a seguir, feita com polvo cozido em panela de pressão, o que torna o preparo mais rápido. O azeite de dendê e o leite de coco remetem à rival da nossa receita mais famosa, mas, moquecagens à parte, uma bela caldeirada também tem o seu lugar. Confira!
CALDEIRADA DE FRUTOS DO MAR
- Rendimento: para três pessoas
- Tempo de preparo: 45 minutos
- Execução: fácil
- Utensílios: faca, tábua, caçarola média e panela de pressão
- INGREDIENTES:
- 50ml azeite de dendê
- 1 unidade de cebola roxa bem picada
- ½ unidade de cebola
- 2 dentes de alho fatiados em lâminas
- 1 pimentão amarelo cortado em cubos
- 1 pimentão vermelho cortado em cubos
- 1 tomate maduro cortado em cubos
- 1 colher (café) ou a quantidade que desejar de molho de pimenta murupi
- 300g de camarão médio limpo (rosa ou cinza)
- 200g de lula média cortada em anéis
- 200g de mexilhão cozido
- 500g de polvo pequeno
- 1/3 maço de cheiro verde picado
- 1/4 maço de coentro picado
- 500ml de leite de coco
- Sal e pimenta-do-reino
- MODO DE PREPARO:
- Coloque em uma panela de pressão meia cebola sem casca, 1 copo de água (200ml) e o polvo. Após pegar pressão, marque 10 minutos e desligue. Após sair a pressão, separe os tentáculos e os mantenha inteiros.
- Aqueça uma caçarola, coloque o azeite de dendê e refogue a cebola e o alho.
- Acrescente os pimentões em cubos e refogue por cinco minutos, ou até que comecem a dourar. Em seguida, acrescente o tomate em cubos e refogue por mais cinco minutos.
- Coloque os frutos do mar, o cheiro verde, o coentro e tempere com sal e pimenta-do-reino moída na hora.
- Complete com o leite de coco e deixe cozinhar por cinco minutos tampado.
- Retire a tampa e deixe cozinhar por mais cinco minutos em fogo baixo. Corrija o sal e a pimenta se necessário.
- SUGESTÃO DE ACOMPANHAMENTO:
- Sirva com arroz branco puxado no alho e farofa de banana-da-terra com manteiga de garrafa.