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Caldeirada de frutos do mar é um clássico do litoral: veja receita

O ensopado típico de cidades litorâneas em todo o mundo não tem protagonismo na terra da moqueca, mas isso não faz dela uma opção menos saborosa com peixe e mariscos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 06:01

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 06:01

Caldeirada de frutos do mar, receita do chef Henrique Scabia
Caldeirada do chef Henrique Escabia leva polvo, camarão, lula e mexilhão Crédito: Sabor das Índias/Divulgação
Na terra da moqueca capixaba, a caldeirada, um ensopado típico de cidades litorâneas em todo o mundo, não tem protagonismo. Mas isso não faz dela uma opção menos saborosa para aproveitar os peixes e mariscos tão presentes nos pratos tradicionais do Espírito Santo. 
O chef e consultor Henrique Escabia apresenta sua versão a seguir, feita com polvo cozido em panela de pressão, o que torna o preparo mais rápido. O azeite de dendê e o leite de coco remetem à rival da nossa receita mais famosa, mas, moquecagens à parte, uma bela caldeirada também tem o seu lugar. Confira! 

CALDEIRADA DE FRUTOS DO MAR 

  • Rendimento: para três pessoas
  • Tempo de preparo: 45 minutos
  • Execução: fácil
  • Utensílios: faca, tábua, caçarola média e panela de pressão
  • INGREDIENTES: 
  • 50ml azeite de dendê
  • 1 unidade de cebola roxa bem picada
  • ½ unidade de cebola
  • 2 dentes de alho fatiados em lâminas
  • 1 pimentão amarelo cortado em cubos
  • 1 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1 tomate maduro cortado em cubos
  • 1 colher (café) ou a quantidade que desejar de molho de pimenta murupi 
  • 300g de camarão médio limpo (rosa ou cinza)
  • 200g de lula média cortada em anéis
  • 200g de mexilhão cozido
  • 500g de polvo pequeno
  • 1/3 maço de cheiro verde picado
  • 1/4 maço de coentro picado
  • 500ml de leite de coco
  • Sal e pimenta-do-reino
  • MODO DE PREPARO:
  1. Coloque em uma panela de pressão meia cebola sem casca, 1 copo de água (200ml) e o polvo. Após pegar pressão, marque 10 minutos e desligue. Após sair a pressão, separe os tentáculos e os mantenha inteiros.
  2. Aqueça uma caçarola, coloque o azeite de dendê e refogue a cebola e o alho.
  3. Acrescente os pimentões em cubos e refogue por cinco minutos, ou até que comecem a dourar. Em seguida, acrescente o tomate em cubos e refogue por mais cinco minutos.
  4. Coloque os frutos do mar, o cheiro verde, o coentro e tempere com sal e pimenta-do-reino moída na hora.
  5. Complete com o leite de coco e deixe cozinhar por cinco minutos tampado.
  6. Retire a tampa e deixe cozinhar por mais cinco minutos em fogo baixo. Corrija o sal e a pimenta se necessário.
  • SUGESTÃO DE ACOMPANHAMENTO: 
  • Sirva com arroz branco puxado no alho e farofa de banana-da-terra com manteiga de garrafa.

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