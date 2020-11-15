Caldeirada de frutos do mar é um clássico do litoral: veja receita

Coloque em uma panela de pressão meia cebola sem casca, 1 copo de água (200ml) e o polvo. Após pegar pressão, marque 10 minutos e desligue. Após sair a pressão, separe os tentáculos e os mantenha inteiros.

Aqueça uma caçarola, coloque o azeite de dendê e refogue a cebola e o alho.



Acrescente os pimentões em cubos e refogue por cinco minutos, ou até que comecem a dourar. Em seguida, acrescente o tomate em cubos e refogue por mais cinco minutos.



Coloque os frutos do mar, o cheiro verde, o coentro e tempere com sal e pimenta-do-reino moída na hora.



Complete com o leite de coco e deixe cozinhar por cinco minutos tampado.

