10 pratos e entradas com polvo para provar nos restaurantes do ES

Ele só nada em águas limpas, é um dos seres mais inteligentes dos mares e seus oito tentáculos com ventosas, quando prontos compondo alguma receita, são especialmente fotogênicos. Talvez pela grande influência de posts com belas fotos de comida no Instagram nas escolhas de quem consome gastronomia, o polvo tornou-se cada vez mais presente nos cardápios.

Apesar de não ser uma unanimidade - há quem se incomode com a textura e não coma polvo de jeito nenhum -, o molusco é garantia de boas vendas em vários restaurantes do Estado. Um deles chega a preparar cerca de uma tonelada por mês, tamanho o sucesso do seu polvo com batatas.

A seguir, você vai conhecer 10 pratos e entradas imperdíveis em que o polvo é o protagonista. Há opções desde o pastelzinho até o risoto com azeite de carvão. Bom apetite!