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Queridinho dos mares

10 pratos e entradas com polvo para provar nos restaurantes do ES

Pastel, empanada, arroz, risoto negro e várias outras criações com o ingrediente resultam em combinações deliciosas nos cardápios capixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 06:01

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 06:01

Ele só nada em águas limpas, é um dos seres mais inteligentes dos mares e seus oito tentáculos com ventosas, quando prontos compondo alguma receita, são especialmente fotogênicos. Talvez pela grande influência de posts com belas fotos de comida no Instagram nas escolhas de quem consome gastronomia, o polvo tornou-se cada vez mais presente nos cardápios.
Apesar de não ser uma unanimidade - há quem se incomode com a textura e não coma polvo de jeito nenhum -, o molusco é garantia de boas vendas em vários restaurantes do Estado. Um deles chega a preparar cerca de uma tonelada por mês, tamanho o sucesso do seu polvo com batatas. 
A seguir, você vai conhecer 10 pratos e entradas imperdíveis em que o polvo é o protagonista. Há opções desde o pastelzinho até o risoto com azeite de carvão. Bom apetite!

EMPANADA DE POLVO DO LA DOLINA

Há 20 anos, desde que mudou-se do Bairro República, em Vitória, para Manguinhos, o Pierrot (@pierrot.bar.restaurante) mantém no cardápio um arroz de polvo com brócolis elogiado por chefs renomados do Estado. Não à toa, o prato, farto e suculento, tornou-se um carro-chefe, atraindo ao restaurante inúmeros clientes fiéis à receita. Atualmente com valor promocional de R$ 128,90, ele é servido em panela de barro e satisfaz até três pessoas. Funcionamento: todos os dias, das 11h às 23h. Av. Atapoã, s/n, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1677. Delivery: iFood. FOTO: Fernando Madeira
A recente criação dos chefs do Noz (@noz.comidaafetiva), Mônica Castelli e Lucas Borgneth, surgiu de forma despretensiosa, na cozinha de casa. "Certo dia bateu uma fome e a gente só tinha polvo, alho-poró e massa de pastel na geladeira. Testamos e ficou tão bom que lançamos no restaurante", conta Mônica. Para acompanhar o recém-chegado e já famoso pastel de polvo com alho-poró (R$ 38 a porção com quatro e R$ 20 com dois), é servida uma maionese de coentro. A massa, de pastel de feira, impressiona pela crocância. Funcionamento: de segunda a sexta, das 11h30 às 14h30. Sábado, das 12h às 16h. Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Galeria Sexta Avenida, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99701-6929. Delivery: Shipp. FOTO: Fernando Madeira 
Risoto de polvo com tinta de lula, tomatinhos em rama confitados, cebola crocante e limão siciliano para ressaltar a potência do prato: esta criação do chef Hugo Grassi para o novíssimo Ugo Restaurante (@ugorestaurante) fez tanto sucesso como sugestão que entrou de vez para o cardápio. Quanto: R$ 89 (individual). Funcionamento: de terça a quinta, das 18h à 0h. Sexta e sábado, das 18h à 1h. Domingo, das 12h às 16h. Avenida Hugo Musso, 739, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99261-6714. FOTO: Fernando Madeira 
Um prato típico de Portugal rouba a cena no Cia do Caranguejo (@ciadocaranguejovix) quando o assunto é o molusco queridinho dos glutões: Polvo à Lagareiro, regado com azeite e acompanhado por batatas ao murro, tomates confitados, brócolis e arroz com alho (R$ 169, para até três pessoas). Funcionamento: de terça a sexta, das 16h à 0h. Sábado, das 11h à 0h. Domingo, das 11h às 19h. Avenida Desembargador Demerval Lyrio, 55, Mata da Praia, Vitória. (27) 3024-3230. Delivery: iFood e Rappi. FOTO: Fernando Madeira 
O prato mais famoso do Wine Garden (@winegarden_es), e talvez um dos mais elogiados da cidade, é o polvo com batatas. Preparado com um polvo inteiro, que chama a atenção pela maciez devido ao ponto perfeito de cozimento, ele satisfaz até quatro pessoas como entrada e também sai bastante como principal (R$ 139). O consumo é tão alto que o bistrô chega a preparar por mês aproximadamente 1 tonelada de polvo. Funcionamento: de terça a quinta, das 12h às 15h e das 18h à 23h. Sexta e sábado, das 12h às 16h e das 18h à 0h. Domingo, das 12h às 16h. Rua Joaquim Lírio, 240, Praia do Canto, Vitória. Delivery: iFood e Shipp. FOTO: Instagram/Reprodução 
Campeão de pedidos no cardápio à la carte do Soeta (@soetarestaurante), o risoto de polvo na brasa, seu vinagrete e azeite de carvão (R$ 98, individual) também surge em uma das etapas do menu degustação Tradição (R$ 168 por pessoa, sem bebidas). Funcionamento: terça e quarta, das 19h30 às 22h30. De quinta a sábado, das 19h30 às 23h30. Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-4433. FOTO: Gabriel Lordello 
Desde setembro, o polvo tornou-se uma das estrelas d'O Quintal Parrilla Bar (@oquintalparrillabar). O molusco é escaldado, cozido com cebola e cenoura e finalizado na brasa com manteiga e sal para chegar à mesa acompanhado de batatas rústicas (R$ 139 para até três pessoas). "Já tenho clientes que vêm aqui só pelo polvo", conta o sócio-proprietário Ivan Bridi. Funcionamento: de terça a sábado, das 11h à 0h. Domingo, das 11h às 17h. Segunda, das 11h às 16h. Rua Aleixo Netto, 1158, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-1340. Delivery: iFood e Shipp. FOTO: Fabricio Sthel  
Entrada das mais tradicionais nos restaurantes de frutos do mar do Estado, o polvo na manteiga faz sucesso no Timoneiro (@timoneirorestaurante) desde sua inauguração, há 20 anos. "É a entrada mais pedida há anos, junto com o risole de camarão", informa o chef e proprietário, Tom Dias. O molusco cozido é refogado na manteiga em panela de barro com cebola, finalizado com salsinha e servido com torradas (R$ 73,80). Funcionamento: de terça a sábado, das 11h30 às 19h. Domingo, das 11h30 às 17h. Avenida Antônio Gil Veloso, 192, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-4266. FOTO: Timoneiro/Divulgação 
Prestes a comandar um novo restaurante na Praia do Canto, o @eliahrestaurante, o chef Vinicius Cavalcante mantém no cardápio do Peppe (@pepperestaurante) uma entrada que o acompanha desde o início de sua trajetória na gastronomia. É o Polvo a la Gallega (R$ 62,90), sobre base cremosa de batata, chips de batata e aioli de alho assado com páprica picante. Funcionamento: de quarta a sábado, das 19h às 23h. De sexta a domingo, das 12h às 15h. Shopping Day by Day, Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp. FOTO: Peppe/Divulgação
No argentino La Dolina (@ladolina), as empanadas mais cobiçadas da Capital ganharam, não faz muito tempo, uma companhia igualmente saborosa: a de polvo na assado, páprica e cebola caramelizada (R$ 10 a unidade). O recheio é suculento e tem um sabor surpreendente. Funcionamento: de terça a quinta, das 18h às 22h. Sexta e sábado, das 18h às 22h30. Sábado e domingo, das 11h30 às 16h. Avenida Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, Bairro República, Vitória. (27) 99810-6459. Delivery: iFood e Shipp. FOTO: La Dolina/Divulgação

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