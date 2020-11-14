Farofa, mexidão e arroz carreteiro: 3 receitas com sobras de churrasco

A churrasqueira bombou, todo mundo comeu bem mas sobrou uma quantidade considerável de carne e linguiça já prontas para consumo. O que fazer? Desperdiçar, nem pensar. Então, que tal voltar com essas sobras para o fogo e transformá-las em pratos e acompanhamentos deliciosos em uma nova refeição?
O churrasqueiro José Almiro, apresentador do canal Churrasqueadas, no Youtube, sugere três preparações fáceis para repaginar as carnes. Todas ficam prontas rapidinho e são feitas com ingredientes que todo mundo costuma ter na geladeira.
1 - ARROZ CARRETEIRO
- INGREDIENTES:
- 1/2 xícara de azeite
- 4 dentes de alho
- 1 cebola
- 500g de sobras do churrasco
- 3 xícaras de arroz cozido
- 100g de ervilha
- 1 cenoura ralada
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, coloque um fio de azeite, alho picado, cebola picada, as sobras do churrasco, e frite.
- Depois acrescente o arroz e misture bem.
- Adicione a ervilha, a cenoura ralada, misture e deixe aquecer por cinco minutos. Sirva em seguida.
2 - FAROFA
- INGREDIENTES:
- 100g de manteiga
- 1/2 xícara de azeite
- 1 cebola
- 100g de bacon
- 4 dentes de alho
- 500g de sobras do churrasco
- 100g de ervilha
- 1 cenoura ralada
- 1 pimenta dedo-de-moça picada
- 70g de azeitonas sem caroço
- 400g de farinha de mandioca
- Cheiro verde a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, coloque a manteiga, um fio de azeite e refogue a cebola.
- Acrescente o bacon e misture.
- Adicione o alho e deixe dourar.
- Coloque as sobras do churrasco e misture.
- Acrescente a ervilha, a cenoura ralada, as azeitonas, a pimenta dedo-de-moça picada e misture.
- Coloque a farinha de mandioca, aqueça e misture bem.
- Adicione o cheiro verde.
- Se quiser deixar a farofa mais molhada, coloque um fio de azeite e misture. Está pronta!
3 - MEXIDÃO
- INGREDIENTES:
- 1/2 xícara de azeite
- 1 cebola picada em pedaços grandes
- 2 tomates picados em pedaços grandes
- 500g de sobras do churrasco
- 1 pimenta dedo-de-moça
- 3 dentes de alho
- 200g de creme de leite
- Cheiro verde a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, coloque o azeite, a cebola, o tomate e as sobras do churrasco. Misture.
- Acrescente a pimenta dedo-de-moça e o alho, deixe dourar e misture bem.
- Para finalizar, adicione o creme de leite e o cheiro verde a gosto. Misture e está pronto.