Reaproveite

Farofa, mexidão e arroz carreteiro: 3 receitas com sobras de churrasco

A churrasqueira bombou mas a carne rendeu mais do que o apetite dos convidados. O que fazer com o restante? Para não desperdiçar, veja dicas para repaginar os cortes
Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 06:01

A churrasqueira bombou, todo mundo comeu bem mas sobrou uma quantidade considerável de carne e linguiça já prontas para consumo. O que fazer? Desperdiçar, nem pensar. Então, que tal voltar com essas sobras para o fogo e transformá-las em pratos e acompanhamentos deliciosos em uma nova refeição?
O churrasqueiro José Almiro, apresentador do canal Churrasqueadas, no Youtube, sugere três preparações fáceis para repaginar as carnes. Todas ficam prontas rapidinho e são feitas com ingredientes que todo mundo costuma ter na geladeira. 

1 - ARROZ CARRETEIRO

Arroz carreteiro preparado com sobras de churrasco pelo chef José Almiro
O arroz carreteiro com churrasco fica pronto em menos de 10 minutos  Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 1/2 xícara de azeite
  • 4 dentes de alho
  • 1 cebola
  • 500g de sobras do churrasco
  • 3 xícaras de arroz cozido
  • 100g de ervilha
  • 1 cenoura ralada
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, coloque um fio de azeite, alho picado, cebola picada, as sobras do churrasco, e frite. 
  2. Depois acrescente o arroz e misture bem. 
  3. Adicione a ervilha, a cenoura ralada, misture e deixe aquecer por cinco minutos. Sirva em seguida.

2 - FAROFA 

Farofa preparada com sobras de churrasco pelo churrasqueiro José Almiro
Farofa: acompanhamento versátil e delicioso  Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 100g de manteiga
  • 1/2 xícara de azeite
  • 1 cebola 
  • 100g de bacon
  • 4 dentes de alho
  • 500g de sobras do churrasco
  • 100g de ervilha
  • 1 cenoura ralada
  • 1 pimenta dedo-de-moça picada
  • 70g de azeitonas sem caroço
  • 400g de farinha de mandioca
  • Cheiro verde a gosto
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela, coloque a manteiga, um fio de azeite e refogue a cebola. 
  2. Acrescente o bacon e misture. 
  3. Adicione o alho e deixe dourar. 
  4. Coloque as sobras do churrasco e misture. 
  5. Acrescente a ervilha, a cenoura ralada, as azeitonas, a pimenta dedo-de-moça picada e misture. 
  6. Coloque a farinha de mandioca, aqueça e misture bem. 
  7. Adicione o cheiro verde. 
  8. Se quiser deixar a farofa mais molhada, coloque um fio de azeite e misture. Está pronta!

3 - MEXIDÃO

Mexidão preparado com sobras de churrasco pelo churrasqueiro José Almiro
O mexidão com carne, cebola e tomate ganha um toque de creme de leite Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
  • INGREDIENTES: 
  • 1/2 xícara de azeite
  • 1 cebola picada em pedaços grandes
  • 2 tomates picados em pedaços grandes
  • 500g de sobras do churrasco
  • 1 pimenta dedo-de-moça
  • 3 dentes de alho
  • 200g de creme de leite
  • Cheiro verde a gosto
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, coloque o azeite, a cebola, o tomate e as sobras do churrasco. Misture. 
  2. Acrescente a pimenta dedo-de-moça e o alho, deixe dourar e misture bem. 
  3. Para finalizar, adicione o creme de leite e o cheiro verde a gosto. Misture e está pronto. 

