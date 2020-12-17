Prepare chester assado com crosta de queijo e ervas para o Natal

Já estamos a poucos dias do Natal e quem ainda não decidiu todas as receitas da ceia pode inspirar-se na sugestão abaixo, que deixa o tradicional chester com uma camada crocante e irresistível. A ave fica molhadinha, macia e levemente adocicada graças a uma mistura de vinho branco, suco de laranja, mel e ervas aromáticas frescas.
Para finalizar, entra em cena a farinha panko junto ao queijo montanhês, originário do Sul de Minas Gerais e ótimo substituto para o parmesão. Interessou? Veja como o preparo é simples e aproveite essa ideia para as festas de fim de ano!
CHESTER ASSADO COM CROSTA DE PANKO, QUEIJO MONTANHÊS E ERVAS
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 2h30
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 1 chester de aproximadamente 3kg
- Suco de 4 laranjas
- 500ml de vinho branco seco
- 2 colheres (sopa) de mel
- 1/3 xícara de farinha de pão tipo panko
- 1 ½ xícara de queijo montanhês ralado fino
- Azeite de oliva extravirgem a gosto
- Sal, pimenta-do-reino, salsinha, tomilho e alecrim frescos a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno a 200?C.
- Lave e seque bem o chester.
- Tempere a ave com sal e pimenta-do-reino e coloque em uma assadeira
- Regue com o suco de laranja e o vinho branco. Para deixar o chester mais macio, coloque dentro dele as cascas das laranjas espremidas, quando for assar.
- Espalhe o mel sobre toda a pele do chester, cubra com papel-alumínio e asse por 1h30.
- Retire o papel-alumínio e asse por mais 40 minutos ou até dourar.
- Misture a farinha panko com o queijo montanhês ralado e acrescente duas colheres de sopa de azeite e as ervas picadas.
- Cubra com essa mistura todo o peito da ave e leve para gratinar.
- Retire o chester da assadeira e peneire o molho.
- Sirva o assado acompanhado do molho e de acompanhamentos natalinos à sua escolha.
Receita cedida pela marca Tirolez.