Crocante

Prepare chester assado com crosta de queijo e ervas para o Natal

Esta receita é perfeita para a ceia e vai ao forno com uma mistura de vinho branco seco, suco de laranja, mel e ervas frescas
Redação de A Gazeta

17 dez 2020 às 14:58

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 14:58

Chester assado com crosta de panko e queijo montanhês para a ceia de fim de ano
Na receita, o chester é gratinado com farinha panko, queijo ralado e ervas Crédito: Tirolez/Divulgação
Já estamos a poucos dias do Natal e quem ainda não decidiu todas as receitas da ceia pode inspirar-se na sugestão abaixo, que deixa o tradicional chester com uma camada crocante e irresistível. A ave fica molhadinha, macia e levemente adocicada graças a uma mistura de vinho branco, suco de laranja, mel e ervas aromáticas frescas. 
Para finalizar, entra em cena a farinha panko junto ao queijo montanhês, originário do Sul de Minas Gerais e ótimo substituto para o parmesão. Interessou? Veja como o preparo é simples e aproveite essa ideia para as festas de fim de ano! 

CHESTER ASSADO COM CROSTA DE PANKO, QUEIJO MONTANHÊS E ERVAS

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 2h30
Execução: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 1 chester de aproximadamente 3kg
  • Suco de 4 laranjas
  • 500ml de vinho branco seco
  • 2 colheres (sopa) de mel
  • 1/3 xícara de farinha de pão tipo panko
  • 1 ½ xícara de queijo montanhês ralado fino
  • Azeite de oliva extravirgem a gosto
  • Sal, pimenta-do-reino, salsinha, tomilho e alecrim frescos a gosto
  • MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno a 200?C. 
  2. Lave e seque bem o chester.
  3. Tempere a ave com sal e pimenta-do-reino e coloque em uma assadeira 
  4. Regue com o suco de laranja e o vinho branco. Para deixar o chester mais macio, coloque dentro dele as cascas das laranjas espremidas, quando for assar. 
  5. Espalhe o mel sobre toda a pele do chester, cubra com papel-alumínio e asse por 1h30. 
  6. Retire o papel-alumínio e asse por mais 40 minutos ou até dourar. 
  7. Misture a farinha panko com o queijo montanhês ralado e acrescente duas colheres de sopa de azeite e as ervas picadas. 
  8. Cubra com essa mistura todo o peito da ave e leve para gratinar. 
  9. Retire o chester da assadeira e peneire o molho. 
  10. Sirva o assado acompanhado do molho e de acompanhamentos natalinos à sua escolha.
Receita cedida pela marca Tirolez.

