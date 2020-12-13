Quer uma receita de bolo de Natal? Veja esta com frutas e vinho

Escorra todas as frutas e reserve as caldas. Unte uma fôrma com manteiga (use uma quantidade generosa), polvilhe com açúcar e arrume as frutas, forrando bem o fundo do refratário.

Massa: bata a manteiga, o açúcar e as gemas até formar um creme fofo. Desligue a batedeira e junte a farinha de rosca, a farinha de trigo, as nozes moídas e um cálice de vinho.

Adicione o restante das frutas picadas e misture bem.

Bata as seis claras em neve e junte o fermento em pó. Coloque na fôrma decorada com as frutas e leve para assar, a 180ºC, deixando no forno por 30 minutos ou até que, enfiando um palito no centro da fôrma, ele saia limpo.



Vire sobre um prato de bolo e deixe esfriar.