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Memória afetiva

Quer uma receita de bolo de Natal? Veja esta com frutas e vinho

O quitute marcou a infância da chef Sylvia Lis, filha de Odely Cardoso, cozinheira de mão-cheia que fundou a tradicional casa de chás Fogão de Lenha, em Vitória

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2020 às 08:00
Bolo de Natal, receita de Odely Cardoso, mãe da chef Sylvia Lis
Bolo de Natal com frutas, nozes e vinho do acervo da quituteira Odely Cardoso Crédito: Vitor Jubini
Entre os doces típicos de fim de ano, feitos geralmente com frutas desidratadas, cristalizadas ou em calda, e diversos tipos de amêndoas e nozes, os bolos natalinos trazem um ingrediente a mais: a memória afetiva. A receita abaixo tem isso de sobra, pois marcou a infância da chef Sylvia Lis (A Confeitaria).
Trata-se do bolo de Natal de sua mãe, Odely Cardoso, cozinheira de mão-cheia e fundadora da antiga casa de chás Fogão de Lenha, na Praia do Canto. Molhadinho e perfumado, ele é garantia de sucesso em qualquer ceia. Quer ver só?

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BOLO DE NATAL, por Odely Cardoso

  • INGREDIENTES: 
  • Massa:
  • 300g de manteiga 
  • 300g de açúcar 
  • 6 gemas (reserve as claras)
  • 150g de farinha de rosca
  • 150g de farinha de trigo
  • 200g de nozes moídas
  • 1 cálice de vinho
  • Frutas:
  • 1 vidro pequeno de cerejas
  • 1 lata de abacaxi em calda
  • 1 lata de goiaba em calda 
  • 1 lata de pêssego em calda 
  • 1 figo em calda 
  • 1 xícara (chá) de passas hidratadas com vinho 
  • 200g de ameixas sem caroço também hidratadas com vinho
  • 1 colher (sobremesa) de fermento em pó
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Escorra todas as frutas e reserve as caldas. Unte uma fôrma com manteiga (use uma quantidade generosa), polvilhe com açúcar e arrume as frutas, forrando bem o fundo do refratário.
  2. Massa: bata a manteiga, o açúcar e as gemas até formar um creme fofo. Desligue a batedeira e junte a farinha de rosca, a farinha de trigo, as nozes moídas e um cálice de vinho.
  3. Adicione o restante das frutas picadas e misture bem. 
  4. Bata as seis claras em neve e junte o fermento em pó. Coloque na fôrma decorada com as frutas e leve para assar, a 180ºC, deixando no forno por 30 minutos ou até que, enfiando um palito no centro da fôrma, ele saia limpo.
  5. Vire sobre um prato de bolo e deixe esfriar. 
  6. Finalize regando o bolo com um pouco das caldas.

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