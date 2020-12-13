Quer uma receita de bolo de Natal? Veja esta com frutas e vinho

Entre os doces típicos de fim de ano, feitos geralmente com frutas desidratadas, cristalizadas ou em calda, e diversos tipos de amêndoas e nozes, os bolos natalinos trazem um ingrediente a mais: a memória afetiva. A receita abaixo tem isso de sobra, pois marcou a infância da chef Sylvia Lis (A Confeitaria).
Trata-se do bolo de Natal de sua mãe, Odely Cardoso, cozinheira de mão-cheia e fundadora da antiga casa de chás Fogão de Lenha, na Praia do Canto. Molhadinho e perfumado, ele é garantia de sucesso em qualquer ceia. Quer ver só?
BOLO DE NATAL, por Odely Cardoso
- INGREDIENTES:
- Massa:
- 300g de manteiga
- 300g de açúcar
- 6 gemas (reserve as claras)
- 150g de farinha de rosca
- 150g de farinha de trigo
- 200g de nozes moídas
- 1 cálice de vinho
- Frutas:
- 1 vidro pequeno de cerejas
- 1 lata de abacaxi em calda
- 1 lata de goiaba em calda
- 1 lata de pêssego em calda
- 1 figo em calda
- 1 xícara (chá) de passas hidratadas com vinho
- 200g de ameixas sem caroço também hidratadas com vinho
- 1 colher (sobremesa) de fermento em pó
- MODO DE PREPARO:
- Escorra todas as frutas e reserve as caldas. Unte uma fôrma com manteiga (use uma quantidade generosa), polvilhe com açúcar e arrume as frutas, forrando bem o fundo do refratário.
- Massa: bata a manteiga, o açúcar e as gemas até formar um creme fofo. Desligue a batedeira e junte a farinha de rosca, a farinha de trigo, as nozes moídas e um cálice de vinho.
- Adicione o restante das frutas picadas e misture bem.
- Bata as seis claras em neve e junte o fermento em pó. Coloque na fôrma decorada com as frutas e leve para assar, a 180ºC, deixando no forno por 30 minutos ou até que, enfiando um palito no centro da fôrma, ele saia limpo.
- Vire sobre um prato de bolo e deixe esfriar.
- Finalize regando o bolo com um pouco das caldas.