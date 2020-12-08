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Irresistível

Rabanada recheada com queijo camembert: faça para a ceia!

Sabe quando algo já é bom mas pode ficar ainda melhor? Turbinamos o quitute mais amado das festas de fim de ano em uma receita tentadora e rápida de fazer

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 09:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 09:00
Receita de rabanada recheada com queijo camembert para a ceia de Natal
Rabanada recheada com queijo camembert é uma dica para a ceia de Natal Crédito: Tirolez/Divulgação
Pense em algo que é muito bom mas pode ficar ainda melhor. Que tal rabanada, que já é uma delícia? E se rechearmos com queijo? Difícil resistir, hein. Então, aproveite que o Natal está logo ali e inove na sua guloseima para a ceia. A receita abaixo rende quatro porções, ideal para uma festa minimalista. Dá só uma olhada:

RABANADA RECHEADA COM QUEIJO CAMEMBERT

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 8 fatias de brioche
  • 300g de queijo camembert
  • 2 ovos
  • 1 xícara de leite
  • 4 colheres (sopa) de açúcar
  • Canela em pó 
  • Geleia de frutas vermelhas
  • MODO DE PREPARO:
  1. Corte as fatias de brioche ao meio.
  2. Em um prato, bata os ovos e em outro misture o leite morno com duas colheres de açúcar.
  3. Coloque uma fatia de camembert em uma metade de brioche e cubra com a outra.
  4. Passe as fatias de pão recheadas no leite, esprema para tirar o excesso, e depois nos ovos. 
  5. Coloque para fritar em óleo bem quente. Quando estiver dourada de um lado, vire. Quando dourar por completo retire do óleo e deixe secar em papel absorvente. 
  6. Finalize passando o restante do açúcar misturado com um pouco de canela.
  7. Sirva as rabanadas acompanhadas de geleia de frutas vermelhas.
Receita cedida pela marca Tirolez.

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