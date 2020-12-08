Rabanada recheada com queijo camembert: faça para a ceia!

Pense em algo que é muito bom mas pode ficar ainda melhor. Que tal rabanada, que já é uma delícia? E se rechearmos com queijo? Difícil resistir, hein. Então, aproveite que o Natal está logo ali e inove na sua guloseima para a ceia. A receita abaixo rende quatro porções, ideal para uma festa minimalista. Dá só uma olhada: