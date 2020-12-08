Rabanada recheada com queijo camembert: faça para a ceia!

Pense em algo que é muito bom mas pode ficar ainda melhor. Que tal rabanada, que já é uma delícia? E se rechearmos com queijo? Difícil resistir, hein. Então, aproveite que o Natal está logo ali e inove na sua guloseima para a ceia. A receita abaixo rende quatro porções, ideal para uma festa minimalista. Dá só uma olhada:
RABANADA RECHEADA COM QUEIJO CAMEMBERT
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 20 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 8 fatias de brioche
- 300g de queijo camembert
- 2 ovos
- 1 xícara de leite
- 4 colheres (sopa) de açúcar
- Canela em pó
- Geleia de frutas vermelhas
- MODO DE PREPARO:
- Corte as fatias de brioche ao meio.
- Em um prato, bata os ovos e em outro misture o leite morno com duas colheres de açúcar.
- Coloque uma fatia de camembert em uma metade de brioche e cubra com a outra.
- Passe as fatias de pão recheadas no leite, esprema para tirar o excesso, e depois nos ovos.
- Coloque para fritar em óleo bem quente. Quando estiver dourada de um lado, vire. Quando dourar por completo retire do óleo e deixe secar em papel absorvente.
- Finalize passando o restante do açúcar misturado com um pouco de canela.
- Sirva as rabanadas acompanhadas de geleia de frutas vermelhas.
Receita cedida pela marca Tirolez.