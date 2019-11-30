Dia de Reis: confira receita de bolo-rei para celebrar a data

- INGREDIENTES:
- 590g de farinha de trigo peneirada
- 160g de farinha de trigo peneirada para misturar ao fermento
- 30g de fermento granulado para pão
- 150g de manteiga ou margarina
- 150g de açúcar
- 150g de frutas cristalizadas (cortadas miúdas)
- 150g de frutas secas (nozes, castanhas e passas)
- 4 ovos
- Casca de 1 limão taiti
- Casca de 1 laranja
- 90ml de vinho do Porto ou licor de sua preferência
- 1 colher (chá) de sal grosso
MODO DE PREPARO:
Coloque as frutas cristalizadas picadas em uma vasilha funda junto com as frutas secas, acrescente o licor e deixe macerar. Dissolva o fermento em 90ml de água morna e junte os 160g de farinha peneirada em uma vasilha funda. Deve ficar um mingau (se necessário coloque mais água). Cubra com um plástico e deixe em lugar morno levedando por 20 minutos.
Enquanto isso, bata na batedeira ou na mão com o batedor a manteiga ou margarina, o açúcar e as raspas das cascas de limão e laranja. Junte os ovos um a um, sempre batendo entre a adição de cada ovo. Após, adicione a mistura do fermento e mexa bem.
Coloque o trigo peneirado (590g) e o sal sobre uma superfície lisa e faça um buraco no centro. Adicione ao buraco a mistura batida e sove como um pão. Acrescente trigo até a massa começar a soltar das mãos. Sove a massa por 10 minutos até que fique macia e elástica. Abra a massa com as mãos e distribua sobre ela as frutas que estavam macerando.
Torne a amassar para que as frutas se incorporem à massa (polvilhe trigo se necessário). Pese e parta a massa ao meio. Coloque para crescer por três horas ou até dobrar de tamanho. Quando dobrar de tamanho, pegue uma das massas, abra com as mãos e faça três pernas para fazer uma trança.
Com a trança pronta, coloque em uma forma redonda, com buraco no meio e 23 cm de diâmetro, e faça o mesmo com a outra massa. Deixe crescer mais 1 hora em lugar sem vento e coberto. Antes de levar ao forno pré-aquecido a 180°C, pincele com a gema de ovo misturada a um pouquinho de leite. Decore com os figos divididos em 4 partes e as cerejas divididas ao meio. Asse de 30 a 40 minutos e enfie um palito para ver se está assado. Ao retirar do forno, pincele o bolo com uma geleia de fruta misturada a um pouco de água morna. Deixe esfriar para retirar da forma.
Rendimento:
2 bolos
Tempo:
4 horas e 30 minutos
Complexidade:
Média
Receita da chef e consultora gastronômica Isaura Caliari.