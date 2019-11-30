Dia de Reis: confira receita de bolo-rei para celebrar a data

Bolo-rei preparado pela chef Isaura Caliari Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo

INGREDIENTES:

590g de farinha de trigo peneirada

160g de farinha de trigo peneirada para misturar ao fermento

30g de fermento granulado para pão

150g de manteiga ou margarina

150g de açúcar

150g de frutas cristalizadas (cortadas miúdas)

150g de frutas secas (nozes, castanhas e passas)

4 ovos

Casca de 1 limão taiti

Casca de 1 laranja

90ml de vinho do Porto ou licor de sua preferência

1 colher (chá) de sal grosso



MODO DE PREPARO:

Coloque as frutas cristalizadas picadas em uma vasilha funda junto com as frutas secas, acrescente o licor e deixe macerar. Dissolva o fermento em 90ml de água morna e junte os 160g de farinha peneirada em uma vasilha funda. Deve ficar um mingau (se necessário coloque mais água). Cubra com um plástico e deixe em lugar morno levedando por 20 minutos.

Enquanto isso, bata na batedeira ou na mão com o batedor a manteiga ou margarina, o açúcar e as raspas das cascas de limão e laranja. Junte os ovos um a um, sempre batendo entre a adição de cada ovo. Após, adicione a mistura do fermento e mexa bem.

Coloque o trigo peneirado (590g) e o sal sobre uma superfície lisa e faça um buraco no centro. Adicione ao buraco a mistura batida e sove como um pão. Acrescente trigo até a massa começar a soltar das mãos. Sove a massa por 10 minutos até que fique macia e elástica. Abra a massa com as mãos e distribua sobre ela as frutas que estavam macerando.

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Torne a amassar para que as frutas se incorporem à massa (polvilhe trigo se necessário). Pese e parta a massa ao meio. Coloque para crescer por três horas ou até dobrar de tamanho. Quando dobrar de tamanho, pegue uma das massas, abra com as mãos e faça três pernas para fazer uma trança.

Com a trança pronta, coloque em uma forma redonda, com buraco no meio e 23 cm de diâmetro, e faça o mesmo com a outra massa. Deixe crescer mais 1 hora em lugar sem vento e coberto. Antes de levar ao forno pré-aquecido a 180°C, pincele com a gema de ovo misturada a um pouquinho de leite. Decore com os figos divididos em 4 partes e as cerejas divididas ao meio. Asse de 30 a 40 minutos e enfie um palito para ver se está assado. Ao retirar do forno, pincele o bolo com uma geleia de fruta misturada a um pouco de água morna. Deixe esfriar para retirar da forma.

Rendimento: 2 bolos Tempo: 4 horas e 30 minutos Complexidade: Média