12 dicas de panetones e chocotones para adoçar o Natal

A massa fofinha e perfumada, cravejada de frutas cristalizadas, faz do panetone um dos quitutes mais cobiçados na temporada de fim de ano. A poucos dias do Natal, vemos as estantes de supermercados, padarias e delicatéssens lotadas de opções, que atendem aos mais variados gostos e bolsos.
As versões artesanais do pão doce italiano, feitas sob encomenda, foram as escolhidas pela equipe do Divirta-se na lista abaixo, que traz 12 dicas de chocotones recheados e panetones clássicos (estes de fermentação natural), além de formatos inusitados, como pavê e coxinha. Escolha o seu favorito!
HOMENAGEM AO CRÈME BRÛLÉE
O chocotone Trufa 70% é o queridinho da doceria Alfajor da Anita (@alfajordaanita) para este Natal. Recheado com trufa de chocolate 70% cacau, ele pesa aproximadamente 850g e custa R$ 55. A versão mini, de 150g em média, sai por R$ 20. Encomendas até 18/12 pelo (27) 99529-5013. Fará entregas. Jardim da Penha, Vitória. FOTO: Fabio Guidoni
A confeiteira Ana Carolina Ximenes (@panetonedana) lançou um cardápio de panetones e chocotones com diversas opções personalizáveis. Um deles é o de Kinder Bueno, coberto e preenchido com pedaços do famoso chocolate da Ferrero. Ele pode ser recheado com brigadeiro de Ninho ou de chocolate 50% cacau (R$ 28/250g e R$ 55/500g). Encomendas até 24/12, conforme disponibilidade, pelo (27) 99960-4646. Fará entregas. Prainha, Vila Velha. FOTO: Fernando Madeira
Na Doceria do Leo (@doceriadoleo), uma sobremesa pra lá de cremosa é a dica para os fãs de chocotone e dos doces da casa: o Pavettone Super Trufado. A travessa, que serve em média 10 pessoas (R$ 115/2 litros), é montada com musse de leite Ninho, pedaços de chocotone, creme de brigadeiro trufado, creme quatro leites, brigadeiro cremoso e musse de chocolate. Encomendas até 20/12 pelo (27) 99603-2288. Cobilândia, Vila Velha. FOTO: Rafael Castro
Entre os chocotones recheados da confeitaria artesanal Feito em Casa (@feitoemcasaes), o Twix tem deixado muita gente com água na boca. Ou você resistiria a um recheio duplo de doce de leite e caramelo salgado? O pão doce, que pesa 1kg, contém no topo pedaços de Twix. Quanto: R$ 65. Encomendas até 22/12 pelo (27) 99512-3721. Fará entregas. Jardim Camburi, Vitória. FOTO: Divulgação
Um dos chocotones mais desejados no cardápio de Natal da Chocolateria Brasil (@chocolateriabrasil) é o especial recheado com brigadeiro de pistache. A massa é cravejada de gotas de chocolate belga. Quanto: R$ 125 (1kg). Encomendas até 24/12, conforme disponibilidade, pelo (27) 99507-3130. Praia do Canto, Vitória. FOTO: Arruda & Poubel
Na Odara (@odarapaoecafe), os panetones e os chocotones são produzidos com fermento levito madre. "É um tipo de levain com ph bem neutro, para o panetone não ficar azedinho", explica o chef Ayres Fonseca. O extrato para saborizar os pães é de produção própria, e contém ingredientes como frutas cítricas, favas de baunilha, cumaru e vinho do Porto. O panetone (foto) custa R$ 55 (540g). Encomendas até 23/12 pelo (27) 99693-3176. Praia do Canto, Vitória. FOTO: Levi Mori
Quem prefere o panetone clássico, com frutas, encontra uma opção na padaria Jucá (@jucanacozinha), que trabalha somente com massas de fermentação natural. O pão da casa é bem macio e contém cereja, cranberry, uva passa e laranja cristalizada (R$ 52/500g). Encomendas até 20/12 pelo (27) 99897-5227. Mata da Praia, Vitória. FOTO: Fernando Madeira
A massa dos panetones e chocotones d'O Pão da Ju (@opaodaju) é feita com farinha de trigo orgânica - como a maioria dos ingredientes usados no preparo. A fermentação é 100% natural, e a essência também. No panetone clássico, você vai encontrar laranja cristalizada (orgânica e caseira), uva passa, damasco, nozes e banana passa (R$ 43/500g). Encomendas até 19/12, conforme disponibilidade, pelo (27) 99858-4653 ou por direct. Barro Vermelho, Vitória. FOTO: Juliana Mendes
O Bolottone é um dos lançamentos de Natal da confeitaria Amolatte (@amolatteconfeitaria), em Bento Ferreira, Vitória. Sua massa é de bolo de cereja amarena e seu recheio, cremoso, de chocolate meio amargo. Quanto: R$ 38 (200g, em média). Encomendas para o Natal até 21/12 neste link. FOTO: Dina Carvalho
Já imaginou um chocotone em forma de coxinha? O pessoal do delivery Annando Coxinharia sim (@annando_vix), e transformou a ideia em um produto de Natal. Mas não espere encontrar um pãozinho com gotas de chocolate na massa, e sim uma coxinha doce inspirada na famosa guloseima de fim de ano. O Coxitone é feito de chocolate, recheado de pavê e coberto com ganache de chocolate branco (R$ 12/350g). Pedidos: (27) 99637-3811. Entregas: Vitória, Vila Velha e Cariacica. FOTO: Helen Rosmann
Outra opção de panetone tradicional está disponível para pedidos na Olima Culinária Afetiva (@olima.culinaria), que usa farinha de trigo italiana e essência natural no preparo das massas, todas de fermentação longa (12 horas). Entre as frutas, que passam um tempo imersas em rum, você vai encontrar uva passa, cranberry, damasco e morango. Quanto: R$ 45 (500g). Encomendas até 23/12 pelo (27) 99789-7807. Fará entregas. Maruípe, Vitória. FOTO: Bhianca Correia
São quatro os sabores de panetone trufado produzidos pela Ilha Pâtisserie (@ilhapatisserie) e o Brûlée é disparado o campeão de pedidos. Pesando aproximadamente 1,2 kg, ele é feito de massa caseira (com frutas ou gotas de chocolate, à escolha do cliente), recheado e coberto de brigadeiro de creme brûlée e finalizado com casquinha de açúcar maçaricado. Encomendas até 23/12, conforme disponibilidade, pelo (27) 99224-1085. Fará entregas. Bairro de Lourdes, Vitória. FOTO: João Pedro Berardinelli