5 vinhos de até R$ 70 para harmonizar com os pratos da ceia

DA PIPA 2018

O espumante é um curinga e sempre uma boa opção para você receber seus convidados. Bebida festiva, acompanha muito bem entradas, aperitivos e petiscos em geral. Este nacional, da vinícola Pizzato, é elaborado 100% com a uva Glera. Possui perlage delicada e cremosa, além de ser muito aromático, com notas de frutas cítricas maduras, de frutas cristalizadas e de pão fresco. Quanto: R$ 69,90 na Wine Spot Adega, em Vila Velha. (27) 98868-0166.

Outra sugestão de espumante, mas agora um espanhol rosé feito com a uva Tempranillo. Delicado, rosado claro e brilhante, apresenta aromas de groselha e de frutas vermelhas doces. No paladar, é fresco, com uma agradável acidez. Vai muito bem com mix de castanhas, frutas secas, queijos e embutidos. Quanto: R$ 69,90, na Adega Canto do Vinho, em Vitória. (27) 3314-4070.

Saindo agora das uvas mais conhecidas, uma boa indicação é a Sauvignon Gris, um clone da famosa casta francesa Sauvignon Blanc. O vinho jovem e está pronto para o consumo. Possui algumas notas minerais e de frutas, como melão e pera. Fresco e com bom corpo, combina muito bem com saladas de folhas verdes, carnes brancas e frutos do mar, como polvo e camarão. Bom, bonito e barato. Quanto: R$ 40 na adega Mil Vinhos, em Santa Teresa. (27) 99984-9020.

A Merlot é uma uva bastante versátil e apresenta-se de forma leve e bem equilibrada neste chileno produzido com uvas do Valle Central; O vinho não passa por madeira, mas seus taninos são delicados e marcantes, o que dá estrutura para sustentar carnes vermelhas grelhadas, aves de carne escura, massas com molhos escuros e queijos de massa dura. No nariz, possui notas de frutas vermelhas, ervas e especiarias. Saboroso, frutado, com médio-corpo e bem gostoso de beber. Quanto: R$ 43,90, na Adega São José Supermercados. em Vitória. (27) 99657-4790.