5 vinhos de até R$ 70 para harmonizar com os pratos da ceia

Todo ano no Natal vem a pergunta sobre qual vinho servir na ceia, e todo ano eu respondo de uma forma diferente. Assim como a variedade de pratos servidos nas festas de fim de ano, é enorme a quantidade de opções de vinhos para combinar com essas receitas.
A resposta correta sobre tal harmonização seria: “depende”. Depende, afinal harmonizar não é uma tarefa das mais fáceis. Imagine só buscar o equilíbrio do prato, do vinho e de nós mesmos. Além da nossa preferência no paladar, o humor e o ambiente também contam.
Acredite: escolher um tinto ou branco qualquer pode arruinar todos os sabores da sua ceia, mas não vamos deixar que isso aconteça. É importante entender que alguns vinhos são feitos para degustarmos a qualquer momento, com a proposta de serem jovens e descomplicados.
Às vezes usamos um tom mais técnico para explicar a bebida que já faz parte do dia a dia de muita gente, mas em algumas ocasiões, principalmente as de celebração, vale abstrair e olhar para o vinho de maneira mais descontraída. O Natal sem dúvida é um desses momentos.
Selecionei cinco opções de rótulos com bom custo-benefício, no estilo “prontos para beber”, para você acertar na escolha do vinho da ceia. Os preços das garrafas não passam de R$ 70. Confira:
DA PIPA 2018
O espumante é um curinga e sempre uma boa opção para você receber seus convidados. Bebida festiva, acompanha muito bem entradas, aperitivos e petiscos em geral. Este nacional, da vinícola Pizzato, é elaborado 100% com a uva Glera. Possui perlage delicada e cremosa, além de ser muito aromático, com notas de frutas cítricas maduras, de frutas cristalizadas e de pão fresco. Quanto: R$ 69,90 na Wine Spot Adega, em Vila Velha. (27) 98868-0166.
Outra sugestão de espumante, mas agora um espanhol rosé feito com a uva Tempranillo. Delicado, rosado claro e brilhante, apresenta aromas de groselha e de frutas vermelhas doces. No paladar, é fresco, com uma agradável acidez. Vai muito bem com mix de castanhas, frutas secas, queijos e embutidos. Quanto: R$ 69,90, na Adega Canto do Vinho, em Vitória. (27) 3314-4070.
Saindo agora das uvas mais conhecidas, uma boa indicação é a Sauvignon Gris, um clone da famosa casta francesa Sauvignon Blanc. O vinho jovem e está pronto para o consumo. Possui algumas notas minerais e de frutas, como melão e pera. Fresco e com bom corpo, combina muito bem com saladas de folhas verdes, carnes brancas e frutos do mar, como polvo e camarão. Bom, bonito e barato. Quanto: R$ 40 na adega Mil Vinhos, em Santa Teresa. (27) 99984-9020.
A Merlot é uma uva bastante versátil e apresenta-se de forma leve e bem equilibrada neste chileno produzido com uvas do Valle Central; O vinho não passa por madeira, mas seus taninos são delicados e marcantes, o que dá estrutura para sustentar carnes vermelhas grelhadas, aves de carne escura, massas com molhos escuros e queijos de massa dura. No nariz, possui notas de frutas vermelhas, ervas e especiarias. Saboroso, frutado, com médio-corpo e bem gostoso de beber. Quanto: R$ 43,90, na Adega São José Supermercados. em Vitória. (27) 99657-4790.
Português da região da Bairrada, descompromissado, ideal para confraternizações com família e amigos. Suas uvas são: Baga, Aragonez, Touriga Nacional e Castelão. Vinho jovem, elegante e harmonioso. é frutado em boca, com taninos macios. Aposte nele para acompanhar pratos mais condimentados, como tender com especiarias, peru com molho de laranja e farofas mistas com sabores doces e salgados. Quanto: R$ 59,90, na Lauwines. em Vila Velha. (27) 99708-2619.
Agora é só escolher o seu e não esquecer que os melhores momentos pertencem aos que sabem aproveitar. Desejo um feliz Natal e muitos brindes para todos nós!
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