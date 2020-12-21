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Qual é o vinho ideal para a ceia? Veja dicas para acertar na escolha

A colunista de vinhos Nádia Alcalde explica o que você deve considerar na hora de escolher a bebida e quais são as melhores combinações no Natal e no réveillon
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 19:53

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 19:53

Brinde com taças de vinho diante de uma mesa com peru assado e pratos da ceia de fim de ano
Vinhos tintos leves e jovens estão entre as dicas para harmonizar com a ceia Crédito: Shutterstock
Se você já está com o cardápio da ceia nos conformes mais ainda não escolheu os vinhos para a noite do dia 24, ou para o jantar da virada de ano, preste atenção nas dicas que a sommelière e colunista de vinhos de A Gazeta, Nádia Alcalde, traz no vídeo abaixo.
Das entradinhas até as sobremesas, ela explica quais variedades da bebida são as melhores escolhas de harmonização nos jantares de fim de ano.
Espumantes, rosés, brancos, tintos, estão todos aí, mas você pode conferir também vinhos que custam até R$ 70, selecionados pela especialista para o Natal na coluna Entre vinhos. Cheers!

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