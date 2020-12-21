Qual é o vinho ideal para a ceia? Veja dicas para acertar na escolha

Se você já está com o cardápio da ceia nos conformes mais ainda não escolheu os vinhos para a noite do dia 24, ou para o jantar da virada de ano, preste atenção nas dicas que a sommelière e colunista de vinhos de A Gazeta, Nádia Alcalde, traz no vídeo abaixo.
Das entradinhas até as sobremesas, ela explica quais variedades da bebida são as melhores escolhas de harmonização nos jantares de fim de ano.
Espumantes, rosés, brancos, tintos, estão todos aí, mas você pode conferir também vinhos que custam até R$ 70, selecionados pela especialista para o Natal na coluna Entre vinhos. Cheers!