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28 de maio

Dia do Hambúrguer: onde aproveitar promoções e lançamentos no ES

O Divirta-se reuniu mais de 15 opções em oferta, como sanduíches a R$ 10, na Grande Vitória e no interior do Estado

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 13:25

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

26 mai 2021 às 13:25
Sanduíche Beyoncé da hamburgueria Pop Burger, na Serra
O sanduba Beyoncé será vendido em dose dupla na hamburgueria Pop Burger Crédito: Bruno Coelho
Na sexta-feira, 28 de maio, comemora-se o Dia Internacional do Hambúrguer, e os restaurantes especializados no famoso sanduíche já oferecem descontos para celebrar a data. Na lista abaixo há oferta válida até 5 de junho e hambúrguer por R$ 10. Além das promoções, na Grande Vitória e o interior do Estado, adiantamos a novidade de uma famosa hamburgueria da Capital, que renova seu cardápio esta semana. Confira!

PROMOÇÕES E LANÇAMENTOS NAS HAMBURGUERIAS:

  • POP BURGER - a casa terá dois sandubas em promoção nos dias 27 e 28/05. Nos dois dias, o gigante Fome de Adelle (3 carnes de 130g cada uma, 6 fatias de cheddar, bacon, cebola no shoyu e molho barbecue) sairá de R$ 28 por R$ 24. Já o Beyoncé será servido em dose dupla, ou seja, duas unidades por R$ 29,90. Cada sanduíche contém uma carne de 130g, muçarela, bacon, cebola roxa, picles e salada. Delivery: (27) 99870-0394 ou pelo app da casa. Serra Dourada II e Colina de Laranjeiras, Serra. Instagram: @popburgerserra
  • BEST BURGER - a hamburgueria lançou um combo especial, que ficará no cardápio de sexta (28) até o dia 5/06. A opção custa R$ 25 e vem com um sanduíche (pão de fermentação natural, blend especial de 130g grelhado na parrilha, queijo prato, picles, catchup e mostarda) e uma porção de batatas rústicas. Delivery: iFood ou por este link. Jardim da Penha, Vitória. Instagram: @bbbestburger.  
Combo especial do Dia do Hambúrguer da hamburgueria Best Burger, em Vitória
Combo comemorativo da Best Burger será vendido até junho Crédito: Best Burger/Divulgação
  • LA DOLINA - o burger comemorativo (hambúrguer de 130g, cheddar, cebola roxa com chimichurri e maionese de alho assado) será vendido a R$ 10, somente no dia 27/05, pela plataforma de delivery do restaurante. República, Vitória. Instagram: @ladolina
  • BURGER & FRIES - para o dia 28/05, a casa criou um combo promocional em parceria com a cerveja Budweiser (cheesebacon + fritas + cerveja + brinde), válido para os 40 primeiros pedidos no delivery pelo aplicativo Shipp. Na sexta, a cerveja da marca será vendida a R$ 3,99, enquanto durar o estoque, e quem pedir uma porção de coxinha sem massa ganha grátis uma cerveja, também da marca patrocinadora. Nas lojas físicas, em Vitória (99246-4497) e Vila Velha (99246-3676), todos os hambúrgueres terão 10% de desconto. Instagram: @burgerefries_.    
Cheesebacon da Burger & Fries
Cheesebacon estará no combo promocional da Burger & Fries Crédito: Burger & Fries/Divulgação
  • MEATPACK - No dia 28/05 o restaurante fará a promoção Burger em Dobro: na compra de qualquer hambúrguer do cardápio o cliente ganhará um voucher para consumir o mesmo sanduíche grátis em qualquer terça ou quarta-feira do mês de junho. Delivery: (27) 99224-9793 e Shipp. Praia do Canto, Vitória. Instagram: @meatpc
  • COMARELLA PIZZA E BURGER - também no dia 28/05, a hamburgueria venderá três de seus sandubas a preços promocionais: o Cheese Burger (R$ 12), o Cheddar Burger (R$ 15) e o Bacon Supreme (R$ 20). A oferta é válida somente para consumo em mesa e nas compras para viagem. Vitória e Vila Velha. Instagram: @comarellapizzaeburger
Hambúrguer do Comarella Pizza e Burger, em Vila Velha
Cheddar Burger do Comarella Pizza e Burger será vendido com desconto Crédito: Comarella/Divulgação
  • URBANOS BURGER - o restaurante lançará um novo cardápio no dia 28/05 com opções inéditas de hambúrguer. Uma delas é o Alfred Hoffman: três queijos empanados (brie, muçarela e parmesão), burger de 150g, pesto de tomate seco e rúcula (R$ 36,90). Delivery: Shipp, iFood e Uber Eats. Jardim Camburi, Vitória. Instagram: @urbanosburgers.
  • MAGE BURGER - O delivery em São Mateus, no Norte do Estado, está com promoções ao longo da semana. Nesta quarta (26), o El Mago, com 100g de hambúrguer, cheddar, bacon, ovo, molho e salada, sai com 15% de desconto; e na quinta (27), o Double Mage, de duas carnes (100g cada uma), cheddar, bacon e molho, terá 15% de desconto. No Dia do Hambúrguer (28) será a vez do Burger do Mês (carne de 100g, molho, alface, tomate e cebola roxa), que terá 15% de desconto, e no sábado (29), na compra de um Feiticeiro o cliente ganhará outro. Delivery neste link.   
Double Mage, sanduíche do delivery Mage Burger, em São Mateus
Double Mage: sanduíche do delivery Mage Burger, em São Mateus Crédito: Leo Roza/Tasty Click
  • MELT HAMBURGUERIA - Para comemorar o Dia do Hambúrguer, a Melt lançou o Melt Camembert, com burger de 140g, queijo camembert empanado, queijo prato, geleia de bacon e rúcula, no pão brioche (R$ 51). No dia 28/05, quem comparecer ao restaurante levando 1kg de alimento não perecível ganhará 50% de desconto em qualquer hambúrguer (exceto no Especial da Semana). Os alimentos arrecadados serão doados à Pastoral do Povo da Rua, da Igreja Santa Rita, em Vitória. Delivery: iFood e Shipp. Praia do Canto, Vitória. Instagram: @meltburger.
  • GOL BURGER - A promoção será no delivery, apenas no dia 27/05, das 11h às 22h, com um combo comemorativo (R$ 19,90). A opção inclui um sanduíche (pão com gergelim, hambúrguer de 150g, queijo muçarela e maionese de ervas) acompanhado de batata chips, bolo molhado e refrigerante em lata (guaraná). Delivery: Shipp. Praia da Costa, Vila Velha. Instagram: @golburger.    
Hambúrguer do combo especial Dia do Hambúrguer da Gol Burger Sanduicheria, em Vila Velha
Pão, carne e queijo: opção do combo promocional da sanduicheria Gol Burger Crédito: Gol Burger/Divulgação
  • TEXAS PRIME BURGER - nesta semana, a casa terá sanduíches com preços promocionais, a partir de R$ 10 (a opção com smash burger, queijo muçarela e maionese da casa, disponível por esse valor somente na sexta). As ofertas são válidas apenas para consumo presencial. Praia da Costa, Vila Velha. Instagram: @texasprimeburger.
  • HAMBURGÃO - no dia 28, o combo composto de Cheeseburgão (pão com duas carnes, 2 fatias de muçarela, alface, tomate, milho e batata palha) + batata frita + guaraná em lata sairá de R$ 31,80 por R$ 20. O desconto é válido para consumo presencial ou nos pedidos pelo (27) 3237-2252. Jardim Camburi, Vitória. Instagram: @lanchonetehamburgao.

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