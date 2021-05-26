Dia do Hambúrguer: onde aproveitar promoções e lançamentos no ES

Na sexta-feira, 28 de maio, comemora-se o Dia Internacional do Hambúrguer, e os restaurantes especializados no famoso sanduíche já oferecem descontos para celebrar a data. Na lista abaixo há oferta válida até 5 de junho e hambúrguer por R$ 10. Além das promoções, na Grande Vitória e o interior do Estado, adiantamos a novidade de uma famosa hamburgueria da Capital, que renova seu cardápio esta semana. Confira!
PROMOÇÕES E LANÇAMENTOS NAS HAMBURGUERIAS:
- POP BURGER - a casa terá dois sandubas em promoção nos dias 27 e 28/05. Nos dois dias, o gigante Fome de Adelle (3 carnes de 130g cada uma, 6 fatias de cheddar, bacon, cebola no shoyu e molho barbecue) sairá de R$ 28 por R$ 24. Já o Beyoncé será servido em dose dupla, ou seja, duas unidades por R$ 29,90. Cada sanduíche contém uma carne de 130g, muçarela, bacon, cebola roxa, picles e salada. Delivery: (27) 99870-0394 ou pelo app da casa. Serra Dourada II e Colina de Laranjeiras, Serra. Instagram: @popburgerserra.
- BEST BURGER - a hamburgueria lançou um combo especial, que ficará no cardápio de sexta (28) até o dia 5/06. A opção custa R$ 25 e vem com um sanduíche (pão de fermentação natural, blend especial de 130g grelhado na parrilha, queijo prato, picles, catchup e mostarda) e uma porção de batatas rústicas. Delivery: iFood ou por este link. Jardim da Penha, Vitória. Instagram: @bbbestburger.
- LA DOLINA - o burger comemorativo (hambúrguer de 130g, cheddar, cebola roxa com chimichurri e maionese de alho assado) será vendido a R$ 10, somente no dia 27/05, pela plataforma de delivery do restaurante. República, Vitória. Instagram: @ladolina.
- BURGER & FRIES - para o dia 28/05, a casa criou um combo promocional em parceria com a cerveja Budweiser (cheesebacon + fritas + cerveja + brinde), válido para os 40 primeiros pedidos no delivery pelo aplicativo Shipp. Na sexta, a cerveja da marca será vendida a R$ 3,99, enquanto durar o estoque, e quem pedir uma porção de coxinha sem massa ganha grátis uma cerveja, também da marca patrocinadora. Nas lojas físicas, em Vitória (99246-4497) e Vila Velha (99246-3676), todos os hambúrgueres terão 10% de desconto. Instagram: @burgerefries_.
- MEATPACK - No dia 28/05 o restaurante fará a promoção Burger em Dobro: na compra de qualquer hambúrguer do cardápio o cliente ganhará um voucher para consumir o mesmo sanduíche grátis em qualquer terça ou quarta-feira do mês de junho. Delivery: (27) 99224-9793 e Shipp. Praia do Canto, Vitória. Instagram: @meatpc.
- COMARELLA PIZZA E BURGER - também no dia 28/05, a hamburgueria venderá três de seus sandubas a preços promocionais: o Cheese Burger (R$ 12), o Cheddar Burger (R$ 15) e o Bacon Supreme (R$ 20). A oferta é válida somente para consumo em mesa e nas compras para viagem. Vitória e Vila Velha. Instagram: @comarellapizzaeburger.
- URBANOS BURGER - o restaurante lançará um novo cardápio no dia 28/05 com opções inéditas de hambúrguer. Uma delas é o Alfred Hoffman: três queijos empanados (brie, muçarela e parmesão), burger de 150g, pesto de tomate seco e rúcula (R$ 36,90). Delivery: Shipp, iFood e Uber Eats. Jardim Camburi, Vitória. Instagram: @urbanosburgers.
- MAGE BURGER - O delivery em São Mateus, no Norte do Estado, está com promoções ao longo da semana. Nesta quarta (26), o El Mago, com 100g de hambúrguer, cheddar, bacon, ovo, molho e salada, sai com 15% de desconto; e na quinta (27), o Double Mage, de duas carnes (100g cada uma), cheddar, bacon e molho, terá 15% de desconto. No Dia do Hambúrguer (28) será a vez do Burger do Mês (carne de 100g, molho, alface, tomate e cebola roxa), que terá 15% de desconto, e no sábado (29), na compra de um Feiticeiro o cliente ganhará outro. Delivery neste link.
- MELT HAMBURGUERIA - Para comemorar o Dia do Hambúrguer, a Melt lançou o Melt Camembert, com burger de 140g, queijo camembert empanado, queijo prato, geleia de bacon e rúcula, no pão brioche (R$ 51). No dia 28/05, quem comparecer ao restaurante levando 1kg de alimento não perecível ganhará 50% de desconto em qualquer hambúrguer (exceto no Especial da Semana). Os alimentos arrecadados serão doados à Pastoral do Povo da Rua, da Igreja Santa Rita, em Vitória. Delivery: iFood e Shipp. Praia do Canto, Vitória. Instagram: @meltburger.
- GOL BURGER - A promoção será no delivery, apenas no dia 27/05, das 11h às 22h, com um combo comemorativo (R$ 19,90). A opção inclui um sanduíche (pão com gergelim, hambúrguer de 150g, queijo muçarela e maionese de ervas) acompanhado de batata chips, bolo molhado e refrigerante em lata (guaraná). Delivery: Shipp. Praia da Costa, Vila Velha. Instagram: @golburger.
- TEXAS PRIME BURGER - nesta semana, a casa terá sanduíches com preços promocionais, a partir de R$ 10 (a opção com smash burger, queijo muçarela e maionese da casa, disponível por esse valor somente na sexta). As ofertas são válidas apenas para consumo presencial. Praia da Costa, Vila Velha. Instagram: @texasprimeburger.
- HAMBURGÃO - no dia 28, o combo composto de Cheeseburgão (pão com duas carnes, 2 fatias de muçarela, alface, tomate, milho e batata palha) + batata frita + guaraná em lata sairá de R$ 31,80 por R$ 20. O desconto é válido para consumo presencial ou nos pedidos pelo (27) 3237-2252. Jardim Camburi, Vitória. Instagram: @lanchonetehamburgao.