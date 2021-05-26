Dia do Hambúrguer: onde aproveitar promoções e lançamentos no ES

Na sexta-feira, 28 de maio, comemora-se o Dia Internacional do Hambúrguer, e os restaurantes especializados no famoso sanduíche já oferecem descontos para celebrar a data. Na lista abaixo há oferta válida até 5 de junho e hambúrguer por R$ 10. Além das promoções, na Grande Vitória e o interior do Estado, adiantamos a novidade de uma famosa hamburgueria da Capital, que renova seu cardápio esta semana. Confira!