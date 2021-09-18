Aprenda a fazer pudim de caramelo salgado sem usar o forno

Que tal preparar um pudim delicioso e com a consistência firme sem precisar usar forno? Além de economizar gás, essa forma de preparo é ideal para quem tem dificuldade de acertar o ponto ao assar o creme. Mas qual é o segredo dessa receita, que ganha um toque salgadinho para ficar ainda mais saborosa? Descubra abaixo.
PUDIM DE CARAMELO SALGADO SEM FORNO
Rendimento: 8 pessoas
Tempo de preparo: 30 minutos + 8 horas de geladeira
Nível: médio
Tempo de preparo: 30 minutos + 8 horas de geladeira
Nível: médio
INGREDIENTES:
- Calda:
- 140g de açúcar
- Pudim:
- 6 folhas de gelatina
- ½ fava de baunilha ou 2 colheres (chá) de aroma de baunilha
- 4 gemas
- 80g de açúcar
- 400ml de leite
- 120ml de creme de leite fresco
- Flor de sal
MODO DE PREPARO:
- Comece pela calda. Leve ao fogo o açúcar junto com 30 ml de água, em uma panela pequena, e cozinhe até atingir a cor caramelo âmbar.
- Retire do fogo, adicione 30ml de água fervente e dilua a calda.
- Despeje a calda em uma forma de pudim baixa, de 20cm de diâmetro, e unte com essa calda o fundo e as laterais. Reserve.
- Agora, prepare o creme. Hidrate a gelatina em água fria por cinco minutos. Retire-a da água, sem espremer, e transfira para um recipiente próprio para ir ao micro-ondas. Cozinhe por 30 segundos.
- Em uma batedeira, bata as gemas com o açúcar até obter um creme claro.
- Em uma panela, aqueça 200ml do leite com a baunilha.
- Tempere as gemas com o leite aquecido e volte a mistura ao fogo baixo, para cozinhar e engrossar, mexendo sempre.
- Transfira para uma tigela, junte o restante do leite, o creme de leite, a gelatina dissolvida e misture bem.
- Despeje sobre a forma caramelizada e leve à geladeira, deixando refrigerar por pelo menos oito horas.
- Na hora de servir, passe levemente uma faca nas laterais internas da forma e, com muito cuidado, aqueça levemente o fundo da forma na boca do fogão para o pudim soltar e vire cuidadosamente sobre o prato onde irá servi-lo.
- Finalize polvilhando por cima flor de sal, a gosto, e sirva.
Fonte: Gelita. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.