Aprenda a fazer pudim de caramelo salgado sem usar o forno

Comece pela calda. Leve ao fogo o açúcar junto com 30 ml de água, em uma panela pequena, e cozinhe até atingir a cor caramelo âmbar.

Retire do fogo, adicione 30ml de água fervente e dilua a calda.

Despeje a calda em uma forma de pudim baixa, de 20cm de diâmetro, e unte com essa calda o fundo e as laterais. Reserve.



Agora, prepare o creme. Hidrate a gelatina em água fria por cinco minutos. Retire-a da água, sem espremer, e transfira para um recipiente próprio para ir ao micro-ondas. Cozinhe por 30 segundos.



Em uma batedeira, bata as gemas com o açúcar até obter um creme claro.



Em uma panela, aqueça 200ml do leite com a baunilha.

Tempere as gemas com o leite aquecido e volte a mistura ao fogo baixo, para cozinhar e engrossar, mexendo sempre.

Transfira para uma tigela, junte o restante do leite, o creme de leite, a gelatina dissolvida e misture bem.

Despeje sobre a forma caramelizada e leve à geladeira, deixando refrigerar por pelo menos oito horas.



Na hora de servir, passe levemente uma faca nas laterais internas da forma e, com muito cuidado, aqueça levemente o fundo da forma na boca do fogão para o pudim soltar e vire cuidadosamente sobre o prato onde irá servi-lo.



Finalize polvilhando por cima flor de sal, a gosto, e sirva.