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Aprenda a fazer pudim de caramelo salgado sem usar o forno

O ingrediente fundamental para deixar o creme com a consistência firme é a folha de gelatina, que é cozida no micro-ondas

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

18 set 2021 às 02:00
Pudim de caramelo salgado sem forno
O pudim de caramelo com flor de sal leva meia hora para ficar pronto Crédito: Gelita/Divulgação
Que tal preparar um pudim delicioso e com a consistência firme sem precisar usar forno? Além de economizar gás, essa forma de preparo é ideal para quem tem dificuldade de acertar o ponto ao assar o creme. Mas qual é o segredo dessa receita, que ganha um toque salgadinho para ficar ainda mais saborosa? Descubra abaixo. 

PUDIM DE CARAMELO SALGADO SEM FORNO

Rendimento: 8 pessoas
Tempo de preparo: 30 minutos + 8 horas de geladeira
Nível: médio
INGREDIENTES: 
  • Calda:
  • 140g de açúcar
  • Pudim:
  • 6 folhas de gelatina
  • ½ fava de baunilha ou 2 colheres (chá) de aroma de baunilha
  • 4 gemas 
  • 80g de açúcar
  • 400ml de leite
  • 120ml de creme de leite fresco
  • Flor de sal
MODO DE PREPARO:
  1. Comece pela calda. Leve ao fogo o açúcar junto com 30 ml de água, em uma panela pequena, e cozinhe até atingir a cor caramelo âmbar. 
  2. Retire do fogo, adicione 30ml de água fervente e dilua a calda.
  3. Despeje a calda em uma forma de pudim baixa, de 20cm de diâmetro, e unte com essa calda o fundo e as laterais. Reserve.
  4. Agora, prepare o creme. Hidrate a gelatina em água fria por cinco minutos. Retire-a da água, sem espremer, e transfira para um recipiente próprio para ir ao micro-ondas. Cozinhe por 30 segundos.
  5. Em uma batedeira, bata as gemas com o açúcar até obter um creme claro.
  6. Em uma panela, aqueça 200ml do leite com a baunilha. 
  7. Tempere as gemas com o leite aquecido e volte a mistura ao fogo baixo, para cozinhar e engrossar, mexendo sempre.
  8. Transfira para uma tigela, junte o restante do leite, o creme de leite, a gelatina dissolvida e misture bem.
  9. Despeje sobre a forma caramelizada e leve à geladeira, deixando refrigerar por pelo menos oito horas.
  10. Na hora de servir, passe levemente uma faca nas laterais internas da forma e, com muito cuidado, aqueça levemente o fundo da forma na boca do fogão para o pudim soltar e vire cuidadosamente sobre o prato onde irá servi-lo.
  11. Finalize polvilhando por cima flor de sal, a gosto, e sirva. 
Fonte: Gelita. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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