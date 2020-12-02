Bicho-preguiça é resgatado ao tentar atravessar rodovia em Linhares

Um bicho-preguiça que tentava cruzar a estrada de Pontal do Ipiranga foi resgatado e devolvido à natureza no interior de Linhares. O agente socioeducativo Hermes Pessoa, de 34 anos, e o pedreiro Arley Santos, 41, foram os responsáveis pela ação e registraram o momento em que o animal foi retirado da pista e levado para uma área de mata próxima ao local.
O resgate do animal ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (02), enquanto os dois colegas trafegavam pela região. No caminho, perceberam que o bicho-preguiça estava no meio da pista, quase sendo atropelada no momento em que tentava atravessar a via.
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Após o resgate, Hermes deu uma olhada no animal para avaliar se não encontrava nenhum ferimento no bicho. Como viu que estava aparentemente saudável, decidiu deixá-lo em uma árvore de eucalipto na mata perto da rodovia.
Ainda de acordo com o agente socioeducativo , essa não é a primeira vez que ele vê o animal pela região. "Essa já é a quarta vez que faço o resgate de um bicho-preguiça durante viagens aqui em Pontal ou na comunidade de Jataípeba, também em Linhares, estou até acostumado", complementou.