Idosa com obesidade não anda há 10 anos e pede cadeira de rodas elétrica

A aposentada Dalva Maria de Jesus Lopes, moradora de Linhares, sofre com a obesidade e está sem andar há 10 anos Crédito: Reprodução/TV Gazeta Norte

Sentada no chão da sala, sofrendo com a obesidade e sem conseguir andar há 10 anos. Assim tem sido a vida da aposentada Dalva Maria de Jesus Lopes, moradora do bairro Interlagos, em Linhares , no Norte do Espírito Santo.

A mobilidade da aposentada ficou muito comprometida depois que ela sofreu uma fratura no pé esquerdo. Dona Dalva diz que não se arrisca a fazer uma cirurgia no pé onde teve a fratura porque tem problemas cardíacos e teme algum tipo de complicação. É muito ruim, mas eu vou fazer o quê? Não tem outro jeito", lamentou a mulher.

A vida de dona Dalva só não é ainda mais difícil porque diariamente ela conta com a ajuda do marido. Enquanto a mulher passa o dia todo no chão sem conseguir se movimentar, o aposentado Firmino Ramos Lopes faz tudo o que ela precisa. É ele, por exemplo, quem serve comida e dá banho em dona Dalva.

"Carinho, amor, faço as coisas que ela não pode fazer. Dou água e dou comida", disse Firmino, que está casado com Dalva há 50 anos.

A aposentada Dalva Maria de Jesus Lopes conta com a ajuda do marido durante todo o dia Crédito: Reprodução/TV Gazeta Norte

A aposentada afirmou que não recebe atendimentos da Secretaria de Assistência Social de Linhares. Ela pede ajuda para tentar conseguir uma cadeira de rodas elétricas, porque assim ela teria mais independência para se movimentar dentro de casa.

A Secretaria de Saúde de Linhares informou que não identificou cadastro da paciente no programa de saúde do município, referente a cuidado domiciliar. A prefeitura também informou que vai enviar uma equipe para visitar a dona Dalva e avaliar a necessidade de inseri-la no plano de cuidados que atende aos pacientes em domicílio.