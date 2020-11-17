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Faltou oxigênio

Análise aponta que esgoto causou mortes de peixes em lagoa de Linhares

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a conclusão é de que os peixes morreram sem oxigênio, devido à grande quantidade de esgoto na lagoa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 13:56

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 13:56

Peixes mortos encontrados em Linhares
Peixes mortos encontrados em Linhares Crédito: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Linhares
No mês de outubro, a morte de milhares peixes chamou atenção em uma lagoa urbana no bairro Jardim Laguna, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Amostras da água e dos peixes foram recolhidas para análise em laboratório e ficaram prontas recentemente. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a conclusão é que os peixes morreram sem oxigênio, devido à grande quantidade de esgoto na lagoa.
Recebemos as análises e percebeu que tinha muita matéria orgânica provavelmente oriunda de esgotos que foi lançado no local, informou o secretário municipal de Meio Ambiente, Fabricio Borghi, para a TV Gazeta Norte.
Peixes mortos em lagoa de Linhares
Peixes mortos em lagoa de Linhares Crédito: Reprodução
A Lagoa do Campo recebe esgoto doméstico e industrial. Na época da morte dos animais, o biólogo Luciano Cabral já apontava para a situação.  Essa lagoa é uma lagoa urbana e recebe uma grande quantidade de esgoto doméstico e industrial. O esgoto aumenta a quantidade de nutrientes da água e, com isso, a cobertura vegetal de alga e outras plantas vão crescer, se alimentar desses nutrientes e causar um aumento no consumo desse oxigênio, explicou na ocasião.

RELEMBRE O CASO

Milhares de peixes apareceram mortos boiando em uma lagoa de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã do dia 12 de outubro. A cena na Lagoa do Meio, que corta sete bairros da cidade, acabou impressionando moradores que passavam pelo local, ficando totalmente coberta com os animais sem vida. Na época, a água e peixes foram recolhidos pela prefeitura para análise.
Peixes mortos encontrados em Linhares
Peixes mortos encontrados em Linhares Crédito: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Linhares

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