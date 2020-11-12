Homem ateou fogo ao próprio corpo em Linhares, afirma delegado

O homem queimado foi encontrado no meio da rua., o incêndio aconteceu no bairro interlagos, na avenida Luiz de Camões Crédito: Leitor

"Testemunhas oculares do fato foram ouvidas e constatou-se sem sombras de dúvidas que o homem estava completamente embriagado e jogou gasolina sobre o corpo, como se refrescando com água no calor, então, completamente perturbado, acendeu o fogo e se incinerou" Fabrício Lucindo - Delegado da Polícia Civil

O delegado relatou que testemunhas ficaram desesperadas com a situação do homem. As pessoas desesperadas na rua tentaram ajudar, sem muito saber o que fazer. Então surgiu um homem com um extintor de incêndio e apagou o fogo, finalizou.

Próximo ao homem foi encontrado um galão de combustível Crédito: TV Gazeta Norte

De acordo com o Hospital Rio Doce, para onde a vítima foi encaminhada primeiramente, ele teve ferimentos de terceiro grau e ficou com 90% do corpo queimado. Ele chegou ao hospital em estado gravíssimo. Em função do quadro de saúde, da unidade de Linhares, ele precisou ser levado para o Centro de Queimados, na Grande Vitória. Segundo familiares, ele está hospitalizado ainda, a situação é crítica, contou o delegado.

O CASO

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem queimado foi encontrado no meio da rua. O incêndio aconteceu no bairro Interlagos, na Avenida Luiz de Camões. Na calçada onde ele foi encontrado havia uma mala que também ficou toda queimada. Vizinhos relataram que o objeto estava com o homem na hora que pegou fogo.

Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida inicialmente por moradores que passavam pelo local e ajudaram a apagar o fogo, utilizando um pó químico de extintor de incêndio.

Homem estava na calçada Crédito: TV Gazeta Norte

Embora o homem estivesse consciente, no momento da chegada do resgate, ele não conseguiu explicar claramente qual foi a causa do fogo que acabou atingindo seu próprio corpo.

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