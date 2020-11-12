Homem ateou fogo ao próprio corpo em Linhares, afirma delegado

Dois dias após um homem de ter 90% do corpo queimado em Linhares, no Norte do Espírito Santo, a Polícia Civil concluiu que a vítima, de 49 anos, foi a causadora do incêndio. De acordo com o chefe da Delegacia Regional da cidade, Fabrício Lucindo, testemunhas presenciaram toda a situação.
"Testemunhas oculares do fato foram ouvidas e constatou-se sem sombras de dúvidas que o homem estava completamente embriagado e jogou gasolina sobre o corpo, como se refrescando com água no calor, então, completamente perturbado, acendeu o fogo e se incinerou"
O delegado relatou que testemunhas ficaram desesperadas com a situação do homem. As pessoas desesperadas na rua tentaram ajudar, sem muito saber o que fazer. Então surgiu um homem com um extintor de incêndio e apagou o fogo, finalizou.
De acordo com o Hospital Rio Doce, para onde a vítima foi encaminhada primeiramente, ele teve ferimentos de terceiro grau e ficou com 90% do corpo queimado. Ele chegou ao hospital em estado gravíssimo. Em função do quadro de saúde, da unidade de Linhares, ele precisou ser levado para o Centro de Queimados, na Grande Vitória. Segundo familiares, ele está hospitalizado ainda, a situação é crítica, contou o delegado.
O CASO
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem queimado foi encontrado no meio da rua. O incêndio aconteceu no bairro Interlagos, na Avenida Luiz de Camões. Na calçada onde ele foi encontrado havia uma mala que também ficou toda queimada. Vizinhos relataram que o objeto estava com o homem na hora que pegou fogo.
Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida inicialmente por moradores que passavam pelo local e ajudaram a apagar o fogo, utilizando um pó químico de extintor de incêndio.
Embora o homem estivesse consciente, no momento da chegada do resgate, ele não conseguiu explicar claramente qual foi a causa do fogo que acabou atingindo seu próprio corpo.
POLÍCIA TRABALHOU COM DUAS POSSIBILADES DE INVESTIGAÇÃO
Nesta quarta-feira (12), o delegado adiantou que a polícia trabalhava na investigação de duas versões para caso de homem queimado em Linhares. A polícia já sabia que ele poderia estar embriagado antes de ter o copo em chamas.
Segundo as informações iniciais da polícia, alguém poderia ter colocado fogo no homem enquanto ele estava deitado na calçada. A segunda, de acordo com o delegado, é de que ele quisesse colocar fogo na casa onde morava com a esposa e acabou se queimando antes de conseguir. Mas com o avanço das apurações a polícia chegou na conclusão das investigações.