Irmãos podem ter sido mortos com submetralhadora em Linhares, diz delegado

Duplo homicídio foi dentro de uma casa Crédito: TV Gazeta Norte

"Existe a possibilidade desse crime ter sido executado com uma submetralhadora de fabricação caseira, que é uma arma que está sendo muito introduzida pela criminalidade aqui no Norte do Estado. Uma das vítimas apresentou mais de 40 perfurações, então provavelmente usaram esse tipo de armamento" Fabrício Lucindo - Delegado de Polícia Civil

O delegado informou que as investigações já estão em andamento e nenhum suspeito dos homicídios foi detido. Além dos dois mortos, outro jovem foi baleado e encaminhado para o Hospital Rio Doce. Segundo o delegado, o quadro de saúde da vítima é grave.

Fabrício Lucindo explicou ainda que o crime pode ter ligação com a disputa de grupos rivais. Estamos trabalhando com algumas possibilidades de investigação. Os dois mortos possuíam mandados de prisão por homicídio e estavam sendo procurados pela polícia em Jaguaré, destacou o delegado.

Os dois irmãos mortos e o rapaz que ficou ferido são moradores de Jaguaré, também no Norte do Estado. Eles estavam em Linhares há três dias.  Eles tinham envolvimento com tráfico de drogas homicídios e roubos. Sobre o crime, trabalhamos com a possibilidade de atritos da região de Jaguaré ou até Linhares, revelou o delegado.

Panos com marcas de sangue foram encontrados em frente á casa onde ocorreu o duplo homicídio em Linhares Crédito: TV Gazeta

O CRIME

Os dois irmãos foram assassinados a tiros na noite desta quarta-feira (11) durante um ataque de criminosos no bairro Jocafe II, em Linhares. José Fernando Cardoso da Silva, de 19 anos, e Marcelo Cardoso Matos, de 16, foram encontrados mortos em uma casa da região. Outro jovem, de 24 anos, também foi atingido por disparos, mas sobreviveu.

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados por moradores da região que relataram que um tiroteio estaria acontecendo no bairro. No entanto, ao chegarem ao local, os policiais já se depararam com as vítimas.

O corpo de José Fernando estava no quintal da residência com cerca de 40 marcas de tiros. Já o corpo de Marcelo estava dentro da casa, com cerca de 15 perfurações. A terceira vítima foi socorrida e levada para o Hospital Rio Doce, também em Linhares.