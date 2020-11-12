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Violência no Norte do ES

Irmãos podem ter sido mortos com submetralhadora em Linhares, diz delegado

Segundo  o delegado Fabrício Lucindo, a grande quantidade de disparos indica o uso do armamento. Uma das vítimas tinha mais de 40 perfurações no corpo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 12:48

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 12:48

Duplo homicídio foi dentro de uma casa
Duplo homicídio foi dentro de uma casa Crédito: TV Gazeta Norte
Os dois irmãos que foram mortos a tiros em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (11), podem ter sido executados com o uso de uma submetralhadora. A informação é do chefe da Delegacia regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo. Segundo ele, a quantidade de disparos indica o uso do armamento  uma das vítimas tinha mais de 40 perfurações no corpo.
"Existe a possibilidade desse crime ter sido executado com uma submetralhadora de fabricação caseira, que é uma arma que está sendo muito introduzida pela criminalidade aqui no Norte do Estado. Uma das vítimas apresentou mais de 40 perfurações, então provavelmente usaram esse tipo de armamento"
Fabrício Lucindo - Delegado de Polícia Civil 
O delegado informou que  as investigações já estão em andamento e nenhum suspeito  dos homicídios foi detido.   Além dos dois mortos, outro jovem foi baleado e encaminhado para o Hospital Rio Doce. Segundo o delegado, o quadro de saúde da vítima é grave. 
Fabrício Lucindo explicou ainda que o crime pode ter ligação com a disputa de grupos rivais.  Estamos trabalhando com algumas possibilidades de investigação. Os dois mortos possuíam mandados de prisão por homicídio e estavam sendo procurados pela polícia em Jaguaré, destacou o delegado.
Os dois irmãos mortos e o rapaz que ficou ferido são moradores de Jaguaré, também no Norte do Estado. Eles estavam em Linhares há três dias.  Eles tinham envolvimento com tráfico de drogas homicídios e roubos. Sobre o crime, trabalhamos com a possibilidade de atritos da região de Jaguaré ou até Linhares, revelou o delegado.
Panos com marcas de sangue foram encontrados em frente á casa onde ocorreu o duplo homicídio em Linhares
Panos com marcas de sangue foram encontrados em frente á casa onde ocorreu o duplo homicídio em Linhares Crédito: TV Gazeta

O CRIME 

Os dois irmãos foram assassinados a tiros na noite desta quarta-feira (11) durante um ataque de criminosos no bairro Jocafe II, em Linhares. José Fernando Cardoso da Silva, de 19 anos, e Marcelo Cardoso Matos, de 16, foram encontrados mortos em uma casa da região. Outro jovem, de 24 anos, também foi atingido por disparos, mas sobreviveu.
De acordo com a Polícia Militar,  os militares foram acionados por moradores da região que relataram que um tiroteio estaria acontecendo no bairro. No entanto, ao chegarem ao local, os policiais já se depararam com as vítimas.
O corpo de José Fernando estava no quintal da residência com cerca de 40 marcas de tiros. Já o corpo de Marcelo estava dentro da casa, com cerca de 15 perfurações. A terceira vítima foi socorrida e levada para o Hospital Rio Doce, também em Linhares.
Dentro da casa, os policiais encontraram uma mulher de 40 anos, que seria a dona da residência. Ela informou que foi agredida pelos criminosos com coronhadas na cabeça, por isso, não soube informar detalhes sobre o crime.

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