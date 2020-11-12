Irmãos são assassinados a tiros dentro de casa em Linhares

Panos com marcas de sangue foram encontrados em frente á casa onde ocorreu o duplo homicídio em Linhares Crédito: TV Gazeta

Duas pessoas foram mortas a tiros e uma terceira ficou ferida na noite desta quarta-feira (11), no bairro Jocafe II, em Linhares , no Norte do Espírito Santo. As vítimas são dois irmãos de 19 e 16 anos que foram encontradas mortos com mais de 50 perfurações pelo corpo dentro de uma casa. No mesmo local, estava um rapaz de 24 anos, que estava muito ferido e foi socorrido pela polícia. Ainda não se sabe o que motivou o crime.

De acordo com informações da TV Gazeta, a polícia foi avisada sobre um tiroteio no local e, quando os militares chegaram à casa, encontraram José Fernando Cardoso da Silva, de 19 anos, morto no quintal da residência. No corpo dele haviam 40 perfurações. Já dentro da casa, a polícia encontrou o irmão de José Fernando, Marcelo Cardoso Matos, de 16 anos, com 15 perfurações no corpo.

Também dentro da casa a polícia encontrou a terceira vítima, um jovem de 24 anos. Muito ferido, ele foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Rio Doce e não há informações sobre o estado de saúde.

CASA PERTENCE A UMA MULHER

Uma mulher de 40 anos, que seria proprietária da casa, estava no local no momento do crime. Ela relatou à polícia não ter visto nada, nem mesmo quantas pessoas praticaram o crime. Ela afirmou aos militares que levou uma coronhada na cabeça, por isso não viu o crime.

Algumas testemunhas que estavam próximo ao local no momento do crime disseram a polícia que viram algumas pessoas com arma longa. Aparentemente, os criminosos estavam com uma submetralhadora.

TRIO É DE JAGUARÉ

Os dois irmãos mortos e o rapaz que ficou ferido são moradores de Jaguaré, também no Norte do Estado. Eles estavam em Linhares há três dias. Ainda não se sabe o que motivou o crime e até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso.