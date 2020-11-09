Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estradas

Caminhoneiro de Linhares e namorada morrem em grave acidente em MG

Reginaldo Ferreira, 35 anos, e Aline Alves dos Reis, 20 anos, morreram no local. A ocorrência foi registrada na BR 354, no município de Rio Paranaíba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 12:27

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 12:27

Caminhoneiro de Linhares morreu em acidente em MG
Caminhoneiro de Linhares morreu em acidente em MG Crédito: Polícia Militar Rodoviária de MG/ Divulgação
Um caminhoneiro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, e a namorada dele morreram em um grave acidente de trânsito em Minas Gerais na noite de sábado (7). De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária de MG, Reginaldo Ferreira Lucas, 35 anos, e Aline Alves dos Reis, 20 anos, morreram no local. A ocorrência foi registrada na BR 354, no município de Rio Paranaíba.
Segundo a polícia, ao adentrar uma curva, o veículo tombou e capotou na rodovia. Com impacto do acidente, a cabine ficou danificada e as vítimas presas às ferragens. O caminhão estava carregado com uma carga de repolho, que ficou espalhada pelo local.
Caminhoneiro de Linhares que morreu em MG
Reginaldo Ferreira Lucas, 35 anos, caminhoneiro de Linhares que morreu em MG Crédito: Acervo Pessoal
Uma equipe médica do município de Rio Paranaíba esteve no local e atestou o óbito dos dois ocupantes. Os Bombeiros foram acionados para realizar o desencarceramento das vítimas. Os corpos foram encaminhados para ao Instituto Méidco Legal de Patos de Minas

Veja Também

Vídeo mostra colisão entre motos em cruzamento na BR 101, em Linhares

Repórter sofre acidente e tem celular furtado em Vila Velha

Carro e ônibus batem em cruzamento de Itapuã, em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados