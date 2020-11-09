Caminhoneiro de Linhares e namorada morrem em grave acidente em MG

Um caminhoneiro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, e a namorada dele morreram em um grave acidente de trânsito em Minas Gerais na noite de sábado (7). De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária de MG, Reginaldo Ferreira Lucas, 35 anos, e Aline Alves dos Reis, 20 anos, morreram no local. A ocorrência foi registrada na BR 354, no município de Rio Paranaíba.
Segundo a polícia, ao adentrar uma curva, o veículo tombou e capotou na rodovia. Com impacto do acidente, a cabine ficou danificada e as vítimas presas às ferragens. O caminhão estava carregado com uma carga de repolho, que ficou espalhada pelo local.
Uma equipe médica do município de Rio Paranaíba esteve no local e atestou o óbito dos dois ocupantes. Os Bombeiros foram acionados para realizar o desencarceramento das vítimas. Os corpos foram encaminhados para ao Instituto Méidco Legal de Patos de Minas