Carro e ônibus batem em cruzamento de Itapuã, em Vila Velha

Um acidente entre um ônibus do Transcol e um carro de passeio assustou moradores de Itapuã, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (06).
A colisão aconteceu por volta das 6h e envolveu um Toyota Etios e um ônibus. Uma pessoa ficou ferida sem gravidade e foi encaminhada para o Hospital Antônio Bezerra de Farias.
A Guarda Municipal de Vila Velha e o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) foram acionados e estão no bairro. Parte da rua foi isolada para a retirada dos veículos. O trânsito no trecho já foi liberado..