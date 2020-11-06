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Acidente

Carro e ônibus batem em cruzamento de Itapuã, em Vila Velha

A colisão aconteceu por volta das 6h e envolveu um Toyota Etios e um ônibus

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 08:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 08:32
O acidente ocorreu em Itapuã
Acidente entre carro e ônibus em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Um acidente entre um ônibus do Transcol e um carro de passeio assustou moradores de Itapuã, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (06).
A colisão aconteceu por volta das 6h e envolveu um Toyota Etios e um ônibus. Uma pessoa ficou ferida sem gravidade e foi encaminhada para o Hospital Antônio Bezerra de Farias.
A Guarda Municipal de Vila Velha e o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) foram acionados e estão no bairro. Parte da rua foi isolada para a retirada dos veículos. O trânsito no trecho já foi liberado..
O acidente ocorreu em Itapuã
Acidente entre carro e ônibus em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

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