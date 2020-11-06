Repórter sofre acidente e tem celular furtado em Vila Velha

A repórter da TV Gazeta Mayara Mello se feriu em um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (6) em um cruzamento do bairro Itapuã, em Vila Velha, quando seguia para o trabalho. O carro dirigido por ela e um ônibus do Transcol colidiram pouco antes das 6 horas e a jornalista sofreu ferimentos leves. Como se não bastasse o susto e os machucados, a vítima ainda teve o celular roubado no local da batida.
Após ser socorrida por populares, Mayara Mello foi encaminhada para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município, onde foi submetida a exames. Já o motorista do coletivo e cerca de 20 passageiros nada sofreram. A repórter dirigia um Toyota Etios e o veículo foi atingido pelo ônibus lateralmente, no lado do motorista.
A Guarda Municipal de Vila Velha e o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) foram acionados para atender a ocorrência. Parte da rua foi isolada para a retirada dos veículos, mas o trânsito no trecho já foi liberado.
A TV Gazeta informou que lamenta o acidente com a própria funcionária. Afirmou ainda que está acompanhando o caso e que deseja pronta recuperação à jornalista.