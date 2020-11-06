Três acidentes deixam uma pessoa morta e outras feridas em Colatina

Acidente na BR 259, Colatina Crédito: Leitor

A noite de quinta-feira (5) foi violenta no trânsito de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . Três acidentes foram registrados em poucas horas no município. Em um deles, na BR 259, um motociclista morreu após colidir com um caminhão. Ao todo, nas três ocorrências, sete pessoas ficaram feridas  quatro delas com ferimentos leves.

CARRO INVADE CALÇADA E COLIDE COM MOTO

Acidente na Avenida Beira Rio, em Colatina Crédito: Leitor

O primeiro acidente ocorreu na Avenida Moacyr Dalla, conhecida como Beira Rio, no início da noite. De acordo com a Polícia Militar , um condutor perdeu o controle do veículo e invadiu a calçada. O veículo colidiu com uma motocicleta parada e sem ocupantes. Em seguida, ele bateu em um portão de uma igreja e no muro de um bar.

Segundo a PM, o motorista viajava com a filha de 4 anos, que sentiu dores no ombro após a batida e foi encaminhada para um hospital. O condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado para a Delegacia de Colatina. O nome dele não foi informado.

MOTOCILISTA MORRE APÓS COLIDIR COM CARRETA

Motocilista morreu na BR 259 Crédito: Leitor

Um acidente envolvendo motociclista foi registrado na BR 259, próximo ao bairro Honório Fraga, e deixou uma pessoa morta. De acordo com o Corpo de Bombeiros , dois jovens transitavam em uma motocicleta quando colidiram com uma carreta.

Um deles, o jovem Juliano da Costa Silva, 20 anos, morreu no local. O irmão da vítima ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico.

O condutor da carreta, com placa de São Paulo, não ficou ferido. As causas do acidente não foram informadas.

COLISÃO ENTRE VEÍCULOS DEIXA MOTORISTA FERIDO

Motorista de um dos veículos ficou preso nas ferragens do veículo Crédito: Leitor

Durante a noite, outro acidente de trânsito foi registrado na BR 259, na altura do bairro Columbia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois veículos colidiram no local  um Volkswagen Parati e uma caminhonete Toyota Hilux.

O condutor do Volkswagen Parati, com placa de Marilândia, ficou preso às ferragens e foi socorrido pelos Bombeiros. O homem foi encaminhado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. O quadro de saúde não foi informado.